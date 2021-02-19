Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598207414.html
Эстонский депутат назвал санкции против России контрпродуктивными
Эстонский депутат назвал санкции против России контрпродуктивными
Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко выступил против антироссийских санкций, назвав их контрпродуктивными. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:22
2021-02-19T17:22
россия
евросоюз
эстония
таллин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/15/1512271506_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_17a4985473989afe4a26da9c9b895af0.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко выступил против антироссийских санкций, назвав их контрпродуктивными.Парламент Эстонии в понедельник принял заявление "В поддержку единой внешней политики ЕС и в защиту гражданских свобод в России", призвав разработать политику антироссийских санкций. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики". За принятие заявления проголосовали 62 депутата, против — трое, включая Кравченко и еще двух его однопартийцев, один депутат воздержался. Не голосовали - 28, отсутствовали — семь. Всего в парламенте работает 101 депутат.В заявлении эстонского парламента также содержится требование "освободить всех лиц, задержанных на прошедших в городах России мирных демонстрациях или задержанных за выражение своего мнения, в том числе Алексея Навального".По мнению Кравченко, Навальный не имеет реальной поддержки среди населения России. "Что касается Навального, то он не имеет реальной поддержки среди россиян и не представляет позиции большинства. Его популярность раздута, тут речь, скорее, идет о ярком медийном образе", - считает депутат.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламент Эстонии, требуя разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России. Российское посольство в Таллине отметило, что заявление парламента Эстонии в защиту гражданских свобод в России добавило негатив в отношения между двумя странами.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
россия
эстония
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/15/1512271506_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_fc5269964cbd651aa110adf3f13a0ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, эстония, таллин, политика

Эстонский депутат назвал санкции против России контрпродуктивными

17:22 19.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на исторический центр Таллина
Вид на исторический центр Таллина - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко выступил против антироссийских санкций, назвав их контрпродуктивными.
Парламент Эстонии в понедельник принял заявление "В поддержку единой внешней политики ЕС и в защиту гражданских свобод в России", призвав разработать политику антироссийских санкций. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики". За принятие заявления проголосовали 62 депутата, против — трое, включая Кравченко и еще двух его однопартийцев, один депутат воздержался. Не голосовали - 28, отсутствовали — семь. Всего в парламенте работает 101 депутат.

"Я считаю, что санкционная политика контрпродуктивна. Каких положительных результатов мы добились, начиная с 2014 года? Санкции никоим образом не приведут ни к изменениям в политическом курсе России, ни тем более к созданию предпосылок для нормального диалога. Пока мы получаем противоположный эффект в виде продолжающей нарастать напряженности между Россией и ЕС", - заявил в пятницу Кравченко порталу Delfi.

В заявлении эстонского парламента также содержится требование "освободить всех лиц, задержанных на прошедших в городах России мирных демонстрациях или задержанных за выражение своего мнения, в том числе Алексея Навального".
По мнению Кравченко, Навальный не имеет реальной поддержки среди населения России. "Что касается Навального, то он не имеет реальной поддержки среди россиян и не представляет позиции большинства. Его популярность раздута, тут речь, скорее, идет о ярком медийном образе", - считает депутат.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 08:00
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламент Эстонии, требуя разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России. Российское посольство в Таллине отметило, что заявление парламента Эстонии в защиту гражданских свобод в России добавило негатив в отношения между двумя странами.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
Европа загнала отношения с Россией в тупик. Но почему-то не рада этому
 
РоссияЕвросоюзЭстонияТаллинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния