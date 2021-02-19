https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598207414.html

Эстонский депутат назвал санкции против России контрпродуктивными

Эстонский депутат назвал санкции против России контрпродуктивными

Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко выступил против антироссийских санкций, назвав их контрпродуктивными. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:22

2021-02-19T17:22

2021-02-19T17:22

россия

евросоюз

эстония

таллин

политика

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко выступил против антироссийских санкций, назвав их контрпродуктивными.Парламент Эстонии в понедельник принял заявление "В поддержку единой внешней политики ЕС и в защиту гражданских свобод в России", призвав разработать политику антироссийских санкций. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики". За принятие заявления проголосовали 62 депутата, против — трое, включая Кравченко и еще двух его однопартийцев, один депутат воздержался. Не голосовали - 28, отсутствовали — семь. Всего в парламенте работает 101 депутат.В заявлении эстонского парламента также содержится требование "освободить всех лиц, задержанных на прошедших в городах России мирных демонстрациях или задержанных за выражение своего мнения, в том числе Алексея Навального".По мнению Кравченко, Навальный не имеет реальной поддержки среди населения России. "Что касается Навального, то он не имеет реальной поддержки среди россиян и не представляет позиции большинства. Его популярность раздута, тут речь, скорее, идет о ярком медийном образе", - считает депутат.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламент Эстонии, требуя разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России. Российское посольство в Таллине отметило, что заявление парламента Эстонии в защиту гражданских свобод в России добавило негатив в отношения между двумя странами.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, эстония, таллин, политика