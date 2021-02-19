https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598201297.html

Источник раскрыл детали возможных санкций ЕС против России

Источник раскрыл детали возможных санкций ЕС против России

В ЕС пока нет консенсуса по новым возможным санкциями против России из-за Алексея Навального, ограничения, скорее всего, будут вводить в рамках нового режима за РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:52

2021-02-19T16:52

2021-02-19T22:01

россия

алексей навальный

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости. В ЕС пока нет консенсуса по новым возможным санкциями против России из-за Алексея Навального, ограничения, скорее всего, будут вводить в рамках нового режима за нарушение прав человека, сообщил журналистам европейский источник в Брюсселе.По словам источника, ограничения не будут связаны с "Крымом или Донбассом, использованием химоружия", но речь идет о серьезных нарушениях прав человека. Санкции могут коснуться тех, кого ЕС считает причастным к аресту Навального, добавил он."Санкции против кого-либо должны быть обоснованы нарушениями, к примеру, прав человека. Я думаю, что любые санкции будут вводиться исключительно на основе фактов", — подчеркнул источник, отвечая на вопрос о возможных санкциях против российских бизнесменов, на которых настаивали депутаты Европарламента.Европейский источник отметил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается обсудить принципиальное согласие глав МИД стран ЕС на принятие новых санкций против России 22 февраля. Он также пояснил, что пока нет информации, будет ли сам Боррель предлагать какие-либо ограничительные меры."По-прежнему все зависит от ряда вопросов, в том числе политической поддержки", — заключил источник.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сказал РИА Новости, что новые санкции против России из-за Навального готовятся, но этот процесс носит конфиденциальный характер.О возможном введении дополнительных ограничений Боррель написал в своем блоге после возвращения из Москвы. При этом он указал, что это может произойти в рамках нового режима глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека, который утвердили в конце прошлого года и еще ни разу не применяли.Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений. Осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом.После этого западные страны выступили с рядом заявлений с призывом освободить Навального. Комментируя ситуацию, МИД посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран.

https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598182783.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

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россия, алексей навальный, евросоюз