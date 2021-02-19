Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598201297.html
Источник раскрыл детали возможных санкций ЕС против России
Источник раскрыл детали возможных санкций ЕС против России
В ЕС пока нет консенсуса по новым возможным санкциями против России из-за Алексея Навального, ограничения, скорее всего, будут вводить в рамках нового режима за РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:52
2021-02-19T22:01
россия
алексей навальный
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f75cbafdb2b3510c1c7cc8a25295b2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости. В ЕС пока нет консенсуса по новым возможным санкциями против России из-за Алексея Навального, ограничения, скорее всего, будут вводить в рамках нового режима за нарушение прав человека, сообщил журналистам европейский источник в Брюсселе.По словам источника, ограничения не будут связаны с "Крымом или Донбассом, использованием химоружия", но речь идет о серьезных нарушениях прав человека. Санкции могут коснуться тех, кого ЕС считает причастным к аресту Навального, добавил он."Санкции против кого-либо должны быть обоснованы нарушениями, к примеру, прав человека. Я думаю, что любые санкции будут вводиться исключительно на основе фактов", — подчеркнул источник, отвечая на вопрос о возможных санкциях против российских бизнесменов, на которых настаивали депутаты Европарламента.Европейский источник отметил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается обсудить принципиальное согласие глав МИД стран ЕС на принятие новых санкций против России 22 февраля. Он также пояснил, что пока нет информации, будет ли сам Боррель предлагать какие-либо ограничительные меры."По-прежнему все зависит от ряда вопросов, в том числе политической поддержки", — заключил источник.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сказал РИА Новости, что новые санкции против России из-за Навального готовятся, но этот процесс носит конфиденциальный характер.О возможном введении дополнительных ограничений Боррель написал в своем блоге после возвращения из Москвы. При этом он указал, что это может произойти в рамках нового режима глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека, который утвердили в конце прошлого года и еще ни разу не применяли.Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений. Осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом.После этого западные страны выступили с рядом заявлений с призывом освободить Навального. Комментируя ситуацию, МИД посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран.
https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598182783.html
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b101edf5cccd771ebcff0fb46eec7bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, евросоюз

Источник раскрыл детали возможных санкций ЕС против России

16:52 19.02.2021 (обновлено: 22:01 19.02.2021)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости. В ЕС пока нет консенсуса по новым возможным санкциями против России из-за Алексея Навального, ограничения, скорее всего, будут вводить в рамках нового режима за нарушение прав человека, сообщил журналистам европейский источник в Брюсселе.

"За последние дни поступали предложения от стран — членов ЕС по санкциям. Речь идет о персональных санкциях против российских граждан", — уточнил он.

По словам источника, ограничения не будут связаны с "Крымом или Донбассом, использованием химоружия", но речь идет о серьезных нарушениях прав человека. Санкции могут коснуться тех, кого ЕС считает причастным к аресту Навального, добавил он.
"Санкции против кого-либо должны быть обоснованы нарушениями, к примеру, прав человека. Я думаю, что любые санкции будут вводиться исключительно на основе фактов", — подчеркнул источник, отвечая на вопрос о возможных санкциях против российских бизнесменов, на которых настаивали депутаты Европарламента.
Европейский источник отметил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается обсудить принципиальное согласие глав МИД стран ЕС на принятие новых санкций против России 22 февраля. Он также пояснил, что пока нет информации, будет ли сам Боррель предлагать какие-либо ограничительные меры.
"По-прежнему все зависит от ряда вопросов, в том числе политической поддержки", — заключил источник.
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 15:12
Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сказал РИА Новости, что новые санкции против России из-за Навального готовятся, но этот процесс носит конфиденциальный характер.
О возможном введении дополнительных ограничений Боррель написал в своем блоге после возвращения из Москвы. При этом он указал, что это может произойти в рамках нового режима глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека, который утвердили в конце прошлого года и еще ни разу не применяли.
Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений. Осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом.
После этого западные страны выступили с рядом заявлений с призывом освободить Навального. Комментируя ситуацию, МИД посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 08:00
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
 
РоссияАлексей НавальныйЕвросоюз
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния