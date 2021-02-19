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Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному
Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному
Заключение Алексея Навального является слабым поводом для призыва к введению новых санкций против России, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:12
2021-02-19T23:51
россия
европарламент
ив роше
каталония
алексей навальный
евросоюз
джулиан ассанж
москва
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заключение Алексея Навального является слабым поводом для призыва к введению новых санкций против России, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли.По ее словам, реакция ЕС на ситуацию с Навальным была мотивирована геополитическими целями блока, а не какой-либо заботой о правах человека.Она также сравнила реакцию ЕС на дело Навального с молчанием по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании и тюремных сроков, вынесенных деятелям, вступающим за независимости Каталонии. Дейли обвинила ЕС в умалчивании в отношении нарушений прав человека, совершаемых в границах блока.Комментируя призывы в ЕС к отставке главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его визита в Москву, Дейли заявила, что не согласна с ними. "Я бы не присоединилась к призывам к его отставке из-за поездки в Россию. На самом деле он был прав, и это было одним из лучших его поступков", - заявила депутат.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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россия, европарламент, ив роше, каталония, алексей навальный, евросоюз, джулиан ассанж, москва, в мире

Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному

15:12 19.02.2021 (обновлено: 23:51 19.02.2021)
 
© Фото : European ParliamentДепутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : European Parliament
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заключение Алексея Навального является слабым поводом для призыва к введению новых санкций против России, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли.

"Санкции не выгодны никому. Они не в интересах населения России или Европы. Компании, которые хотят вести дела с Россией, не хотят санкций… Я не вижу никаких достоинств в дальнейших санкциях. Я не понимаю, как они могут их оправдать. Навальный кажется действительно слабой причиной для этого", - сказала Дейли.

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По ее словам, реакция ЕС на ситуацию с Навальным была мотивирована геополитическими целями блока, а не какой-либо заботой о правах человека.

"Единственная причина, по которой люди в Европейском союзе беспокоятся о нем, заключается в том, что он в России. Это просто оружие против российских властей. На самом деле, это вообще не связано с правами человека", - сказала Дейли.

Она также сравнила реакцию ЕС на дело Навального с молчанием по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании и тюремных сроков, вынесенных деятелям, вступающим за независимости Каталонии. Дейли обвинила ЕС в умалчивании в отношении нарушений прав человека, совершаемых в границах блока.
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Комментируя призывы в ЕС к отставке главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его визита в Москву, Дейли заявила, что не согласна с ними. "Я бы не присоединилась к призывам к его отставке из-за поездки в Россию. На самом деле он был прав, и это было одним из лучших его поступков", - заявила депутат.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
 
РоссияЕвропарламентИв РошеКаталонияАлексей НавальныйЕвросоюзДжулиан АссанжМоскваВ мире
 
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