https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598182783.html
Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному
Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному
Заключение Алексея Навального является слабым поводом для призыва к введению новых санкций против России, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:12
2021-02-19T15:12
2021-02-19T23:51
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ив роше
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алексей навальный
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москва
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заключение Алексея Навального является слабым поводом для призыва к введению новых санкций против России, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли.По ее словам, реакция ЕС на ситуацию с Навальным была мотивирована геополитическими целями блока, а не какой-либо заботой о правах человека.Она также сравнила реакцию ЕС на дело Навального с молчанием по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании и тюремных сроков, вынесенных деятелям, вступающим за независимости Каталонии. Дейли обвинила ЕС в умалчивании в отношении нарушений прав человека, совершаемых в границах блока.Комментируя призывы в ЕС к отставке главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его визита в Москву, Дейли заявила, что не согласна с ними. "Я бы не присоединилась к призывам к его отставке из-за поездки в Россию. На самом деле он был прав, и это было одним из лучших его поступков", - заявила депутат.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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россия, европарламент, ив роше, каталония, алексей навальный, евросоюз, джулиан ассанж, москва, в мире
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заключение Алексея Навального является слабым поводом для призыва к введению новых санкций против России, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли.
"Санкции не выгодны никому. Они не в интересах населения России или Европы. Компании, которые хотят вести дела с Россией, не хотят санкций… Я не вижу никаких достоинств в дальнейших санкциях. Я не понимаю, как они могут их оправдать. Навальный кажется действительно слабой причиной для этого", - сказала Дейли.
По ее словам, реакция ЕС на ситуацию с Навальным была мотивирована геополитическими целями блока, а не какой-либо заботой о правах человека.
"Единственная причина, по которой люди в Европейском союзе беспокоятся о нем, заключается в том, что он в России. Это просто оружие против российских властей. На самом деле, это вообще не связано с правами человека", - сказала Дейли.
Она также сравнила реакцию ЕС на дело Навального с молчанием по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании и тюремных сроков, вынесенных деятелям, вступающим за независимости Каталонии. Дейли обвинила ЕС в умалчивании в отношении нарушений прав человека, совершаемых в границах блока.
Комментируя призывы в ЕС к отставке главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его визита в Москву, Дейли заявила, что не согласна с ними. "Я бы не присоединилась к призывам к его отставке из-за поездки в Россию. На самом деле он был прав, и это было одним из лучших его поступков", - заявила депутат.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.