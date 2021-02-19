https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598182783.html

Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному

Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному

Заключение Алексея Навального является слабым поводом для призыва к введению новых санкций против России, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:12

2021-02-19T15:12

2021-02-19T23:51

россия

европарламент

ив роше

каталония

алексей навальный

евросоюз

джулиан ассанж

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598189002_0:0:1077:606_1920x0_80_0_0_9386eda17e88e189b3c27bf6e0d03af6.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заключение Алексея Навального является слабым поводом для призыва к введению новых санкций против России, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли.По ее словам, реакция ЕС на ситуацию с Навальным была мотивирована геополитическими целями блока, а не какой-либо заботой о правах человека.Она также сравнила реакцию ЕС на дело Навального с молчанием по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании и тюремных сроков, вынесенных деятелям, вступающим за независимости Каталонии. Дейли обвинила ЕС в умалчивании в отношении нарушений прав человека, совершаемых в границах блока.Комментируя призывы в ЕС к отставке главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его визита в Москву, Дейли заявила, что не согласна с ними. "Я бы не присоединилась к призывам к его отставке из-за поездки в Россию. На самом деле он был прав, и это было одним из лучших его поступков", - заявила депутат.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

каталония

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, ив роше, каталония, алексей навальный, евросоюз, джулиан ассанж, москва, в мире