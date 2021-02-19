https://ria.ru/20210219/sakhara-1598211454.html
Песок из Сахары может долететь до Санкт-Петербурга
Песок из Сахары может долететь до Санкт-Петербурга
На Европу надвигается облако пыли из Сахары, которое может захватить даже Санкт-Петербург, предупреждает европейская программа космического наблюдения за Землей РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:41
2021-02-19T17:41
2021-02-19T22:17
альпы
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ЖЕНЕВА, 19 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. На Европу надвигается облако пыли из Сахары, которое может захватить даже Санкт-Петербург, предупреждает европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus. "Прогноз качества воздуха службы мониторинга за атмосферой Copernicus показывает большое облако пыли, которое продвигается из Сахары в Южную и Центральную Европу и, как ожидается, достигнет их на выходных. Пока не ясно, как это отразится на видимости, но это событие окажет влияние на качество воздуха", — говорится в сообщении.Большая часть песка из Сахары попадет в восточные регионы Испании и на юг Франции, но облако может дойти и до Норвегии, а также, судя по карте, и до Санкт-Петербурга.Песок из Сахары уже долетал до Южной и Центральной Европы. В первые выходные февраля он покрыл заснеженные Пиренеи и Альпы. Небо Центральной Европы окрасилось в желтый цвет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/frantsiya-1596328893.html
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альпы, сахара, норвегия, испания, санкт-петербург, в мире