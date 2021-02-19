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В Волгограде выяснят, почему кондуктор автобуса высадила ребенка на мороз
В Волгограде выяснят, почему кондуктор автобуса высадила ребенка на мороз
В Волгограде началась служебная проверка после того, как кондуктор в мороз высадила из автобуса мальчика, сообщил РИА Новости заместитель главы города Сергей... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:07
2021-02-19T16:39
госдума рф
вячеслав володин
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 фев — РИА Новости. В Волгограде началась служебная проверка после того, как кондуктор в мороз высадила из автобуса мальчика, сообщил РИА Новости заместитель главы города Сергей Разумный.Как писало местное издание "Блокнот. Волгоград", инцидент произошел накануне в автобусе № 25. У 12-летнего мальчика не сработала транспортная карта "Волна", у которой закончился срок действия. Кондуктор высадила его из автобуса, и школьнику пришлось идти четыре остановки по морозу. В Волгограде было минус 14.На этой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
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госдума рф, вячеслав володин, волгоград, происшествия

В Волгограде выяснят, почему кондуктор автобуса высадила ребенка на мороз

11:07 19.02.2021 (обновлено: 16:39 19.02.2021)
 
© Depositphotos / d_olegВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / d_oleg
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ВОЛГОГРАД, 19 фев — РИА Новости. В Волгограде началась служебная проверка после того, как кондуктор в мороз высадила из автобуса мальчика, сообщил РИА Новости заместитель главы города Сергей Разумный.

"В случае подтверждения информации к виновным лицам будут приняты самые жесткие меры", — сказал он, уточнив, что на кондуктора пожаловалась на горячую линию по транспорту мать школьника.

Как писало местное издание "Блокнот. Волгоград", инцидент произошел накануне в автобусе № 25. У 12-летнего мальчика не сработала транспортная карта "Волна", у которой закончился срок действия. Кондуктор высадила его из автобуса, и школьнику пришлось идти четыре остановки по морозу. В Волгограде было минус 14.
На этой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
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