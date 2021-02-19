https://ria.ru/20210219/rebenok-1598135987.html

В Волгограде выяснят, почему кондуктор автобуса высадила ребенка на мороз

В Волгограде выяснят, почему кондуктор автобуса высадила ребенка на мороз

В Волгограде началась служебная проверка после того, как кондуктор в мороз высадила из автобуса мальчика, сообщил РИА Новости заместитель главы города Сергей... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:07

2021-02-19T11:07

2021-02-19T16:39

госдума рф

вячеслав володин

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 19 фев — РИА Новости. В Волгограде началась служебная проверка после того, как кондуктор в мороз высадила из автобуса мальчика, сообщил РИА Новости заместитель главы города Сергей Разумный.Как писало местное издание "Блокнот. Волгоград", инцидент произошел накануне в автобусе № 25. У 12-летнего мальчика не сработала транспортная карта "Волна", у которой закончился срок действия. Кондуктор высадила его из автобуса, и школьнику пришлось идти четыре остановки по морозу. В Волгограде было минус 14.На этой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.

https://ria.ru/20210218/voditel-1598001682.html

волгоград

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2021

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госдума рф, вячеслав володин, волгоград, происшествия