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В Петербурге смотрителя маяка госпитализировали с ножевым ранением
В Петербурге смотрителя маяка госпитализировали с ножевым ранением
Смотритель маяка в Кронштадтском районе Петербурга госпитализирован с колото-резаным ранением, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:19
2021-02-19T16:23
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Смотритель маяка в Кронштадтском районе Петербурга госпитализирован с колото-резаным ранением, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."В Кронштадтском районе проводится проверка по факту ранения, полученного смотрителем маяка", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, сообщение о колото-резаном ранении, полученным 49-летним начальником маяка, поступило в полицию 18 февраля. "Пострадавший мужчина с территории маяка забран в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - добавляет полицейский главк.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным местных СМИ, от ножевого ранения пострадал начальник Толбухина маяка, расположенного в нескольких километрах от острова Котлин. Как сообщили СМИ, на месте инцидента были обнаружены бутылки из-под водки, стопки и окурки.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге смотрителя маяка госпитализировали с ножевым ранением

10:19 19.02.2021 (обновлено: 16:23 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинМаяк Толбухин
Маяк Толбухин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Маяк Толбухин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Смотритель маяка в Кронштадтском районе Петербурга госпитализирован с колото-резаным ранением, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"В Кронштадтском районе проводится проверка по факту ранения, полученного смотрителем маяка", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, сообщение о колото-резаном ранении, полученным 49-летним начальником маяка, поступило в полицию 18 февраля. "Пострадавший мужчина с территории маяка забран в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - добавляет полицейский главк.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным местных СМИ, от ножевого ранения пострадал начальник Толбухина маяка, расположенного в нескольких километрах от острова Котлин. Как сообщили СМИ, на месте инцидента были обнаружены бутылки из-под водки, стопки и окурки.
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