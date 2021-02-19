https://ria.ru/20210219/ranenie-1598128035.html

В Петербурге смотрителя маяка госпитализировали с ножевым ранением

В Петербурге смотрителя маяка госпитализировали с ножевым ранением

Смотритель маяка в Кронштадтском районе Петербурга госпитализирован с колото-резаным ранением, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:19

2021-02-19T10:19

2021-02-19T16:23

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Смотритель маяка в Кронштадтском районе Петербурга госпитализирован с колото-резаным ранением, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."В Кронштадтском районе проводится проверка по факту ранения, полученного смотрителем маяка", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, сообщение о колото-резаном ранении, полученным 49-летним начальником маяка, поступило в полицию 18 февраля. "Пострадавший мужчина с территории маяка забран в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - добавляет полицейский главк.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным местных СМИ, от ножевого ранения пострадал начальник Толбухина маяка, расположенного в нескольких километрах от острова Котлин. Как сообщили СМИ, на месте инцидента были обнаружены бутылки из-под водки, стопки и окурки.

https://ria.ru/20210203/napadenie-1595802863.html

санкт-петербург

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2021

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санкт-петербург, происшествия