https://ria.ru/20210219/puteshestviya-1598016088.html

Названы интересные города России, куда дешево стоят билеты из столиц

Названы интересные города России, куда дешево стоят билеты из столиц

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на февральские праздники,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:40

2021-02-19T18:40

2021-02-19T18:40

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на февральские праздники, сообщает Туту.ру. В рейтинг вошли города, билеты в которые стоят менее тысячи рублей в одну сторону. "Его задача — предложить бюджетные путешествия выходного дня, но с возможностью уехать подальше от места проживания, а не в соседнюю область, — поясняют эксперты. — В исследовании рассматривались данные по билетам, оформленным на 20 — 23 февраля".Оказалось, что туристам из Москвы доступны 40 вариантов. Причем отправиться можно в 14 разных регионов, в том числе в областные центры: Калугу (696 рублей), Рязань (735), Брянск (736), Тулу (751), Ярославль (758), Смоленск (799), Иваново (841), Тверь (863) и Владимир (917 рублей). Также аналитики отметили доступность таких интересных городов для короткой поездки, как Переславль-Залесский (средний чек — 418 рублей), Ростов Великий (606 рублей), Муром (952 рубля). Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до одной тысячи рублей за билет в одну сторону, можно уехать в четыре разных региона: Республику Карелия, а также Новгородскую, Псковскую и Тверскую области. В том числе в список вошли популярные у путешественников из северной столицы Псков, Валдай, Сортавала и Лахденпохья, куда билеты стоят 649, 669, 484 и 376 рублей соответственно.

https://ria.ru/20210215/poezda-1597271799.html

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