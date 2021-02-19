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Пушков назвал четыре угрозы для России в 2021 году
Пушков назвал четыре угрозы для России в 2021 году
Российский сенатор Алексей Пушков перечислил проблемы, которые России предстоит решить в 2021 году. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:53
2021-02-19T18:37
2021 год
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
весь мир
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков перечислил проблемы, которые России предстоит решить в 2021 году.К важнейшим вызовам парламентарий отнес проведение вакцинации от коронавируса, смену власти в США, диктатуру глобальных соцсетей, а также необходимость обеспечить рост благосостояния и уровня жизни россиян.В статье для "Федерал Пресс" Пушков поделил перечисленные проблемы на "общечеловеческие" и "специфические для России". По его мнению, в 2021 году всему миру предстоит выйти из непростой эпидемиологической ситуации и провести вакцинацию от коронавируса. Также сенатор причислил к глобальным проблемам превращение соцсетей в "информационное оружие"."Они посчитали, что вправе диктовать, каких взглядов должны придерживаться люди. &lt;…&gt; Можем ли мы позволить глобальным интернет-компаниям подменять своими внутрикорпоративными решениями национальное законодательство? Как быть? Блокировать тот же YouTube? Но у него 90 миллионов российских подписчиков. Для многих из них этот видеосервис необходим в профессиональном плане", — порассуждал он.Российские же власти, по словам Пушкова, столкнутся со внешними вызовами из-за смены администрации в США. "Новая администрация видит &lt;…&gt; в России врага. Разница в подходах ощутимая: с конкурентами можно разговаривать, а с врагами вряд ли можно работать над нормализацией отношений", — подчеркнул он, добавив, что в данный момент американская политика возвращается к "наследию Барака Обамы".Ключевой же задачей сенатор считает выход из кризиса 2020 года, спровоцированного пандемией коронавируса. По мнению Пушкова, приоритетом властей в 2021 году должно быть улучшение социального положения россиян, а также стимуляция роста экономики вследствие постепенного выхода из пандемии.
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598054178.html
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Пушков назвал четыре угрозы для России в 2021 году

16:53 19.02.2021 (обновлено: 18:37 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков перечислил проблемы, которые России предстоит решить в 2021 году.
К важнейшим вызовам парламентарий отнес проведение вакцинации от коронавируса, смену власти в США, диктатуру глобальных соцсетей, а также необходимость обеспечить рост благосостояния и уровня жизни россиян.
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В статье для "Федерал Пресс" Пушков поделил перечисленные проблемы на "общечеловеческие" и "специфические для России". По его мнению, в 2021 году всему миру предстоит выйти из непростой эпидемиологической ситуации и провести вакцинацию от коронавируса. Также сенатор причислил к глобальным проблемам превращение соцсетей в "информационное оружие".
"Они посчитали, что вправе диктовать, каких взглядов должны придерживаться люди. <…> Можем ли мы позволить глобальным интернет-компаниям подменять своими внутрикорпоративными решениями национальное законодательство? Как быть? Блокировать тот же YouTube? Но у него 90 миллионов российских подписчиков. Для многих из них этот видеосервис необходим в профессиональном плане", — порассуждал он.
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Российские же власти, по словам Пушкова, столкнутся со внешними вызовами из-за смены администрации в США.
"Новая администрация видит <…> в России врага. Разница в подходах ощутимая: с конкурентами можно разговаривать, а с врагами вряд ли можно работать над нормализацией отношений", — подчеркнул он, добавив, что в данный момент американская политика возвращается к "наследию Барака Обамы".
Ключевой же задачей сенатор считает выход из кризиса 2020 года, спровоцированного пандемией коронавируса. По мнению Пушкова, приоритетом властей в 2021 году должно быть улучшение социального положения россиян, а также стимуляция роста экономики вследствие постепенного выхода из пандемии.
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