Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля
16:36 19.02.2021 (обновлено: 21:55 19.02.2021)
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.
Ранее в комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
"Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках — это "Активный гражданин" и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты", — сообщил Венедиктов.
Он добавил, что на базе штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года будет создана комиссия по наблюдению за данным опросом.
Венедиктов рассказал, что по итогам заседания совета в шорт-лист решено было внести два варианта — памятник Дзержинскому и Александру Невскому.
"Большинство совета проголосовало за то, чтоб было два кандидата — Невский и Дзержинский. Я воздержался", — добавил он.
Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.