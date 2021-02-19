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https://ria.ru/20210219/pamyatnik-1598198731.html
Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля
Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:36
2021-02-19T21:55
культура
городское хозяйство москвы
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александр невский
феликс дзержинский
москва
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.Ранее в комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.Он добавил, что на базе штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года будет создана комиссия по наблюдению за данным опросом.Венедиктов рассказал, что по итогам заседания совета в шорт-лист решено было внести два варианта — памятник Дзержинскому и Александру Невскому.Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html
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городское хозяйство москвы, иван iii, александр невский, феликс дзержинский, москва, общество

Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля

16:36 19.02.2021 (обновлено: 21:55 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.
Ранее в комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.

"Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках — это "Активный гражданин" и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты", — сообщил Венедиктов.

Он добавил, что на базе штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года будет создана комиссия по наблюдению за данным опросом.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Г. А. Захаров. 1958. - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:00Религия и мировоззрение
Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому
Венедиктов рассказал, что по итогам заседания совета в шорт-лист решено было внести два варианта — памятник Дзержинскому и Александру Невскому.

"Большинство совета проголосовало за то, чтоб было два кандидата — Невский и Дзержинский. Я воздержался", — добавил он.

Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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КультураГородское хозяйство МосквыИван IIIАлександр НевскийФеликс ДзержинскийМоскваОбщество
 
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