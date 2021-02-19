https://ria.ru/20210219/pamyatnik-1598198731.html

Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля

Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:36

2021-02-19T16:36

2021-02-19T21:55

культура

городское хозяйство москвы

иван iii

александр невский

феликс дзержинский

москва

общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.Ранее в комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.Он добавил, что на базе штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года будет создана комиссия по наблюдению за данным опросом.Венедиктов рассказал, что по итогам заседания совета в шорт-лист решено было внести два варианта — памятник Дзержинскому и Александру Невскому.Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.

https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html

https://ria.ru/20210218/dzerzhinskiy-1598076262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, иван iii, александр невский, феликс дзержинский, москва, общество