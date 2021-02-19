Солнечный город в холодной Сибири. Как провести выходные в Омске
Начать прогулку стоит с центральной улицы Ленина. Здесь сплошь купеческие особняки конца XIX — начала XX века.
"И сейчас торговля оживленная: множество магазинов, ресторанов, баров, — поясняет руководитель Туристского информационного центра Омской области Дарья Шалда. — Можно устроить целое гастрономическое путешествие, пробуя местную кухню и блюда различных стран".
Начать прогулку стоит с центральной улицы Ленина. Здесь сплошь купеческие особняки конца XIX — начала XX века.
"И сейчас торговля оживленная: множество магазинов, ресторанов, баров, — поясняет руководитель Туристского информационного центра Омской области Дарья Шалда. — Можно устроить целое гастрономическое путешествие, пробуя местную кухню и блюда различных стран".
Селфи все делают у памятника покровительницы города, которую омичи ласково называют Любочкой.
Любовь Федоровна жила здесь в XIX веке, была женой Западно-Сибирского генерал-губернатора Густава Гасфорда. Занималась благотворительностью, помогала бедным. Умерла совсем молодой, в 23 года, от чахотки.
Кстати, старое название улицы Ленина — Любинский проспект — в ее честь.
Селфи все делают у памятника покровительницы города, которую омичи ласково называют Любочкой.
Любовь Федоровна жила здесь в XIX веке, была женой Западно-Сибирского генерал-губернатора Густава Гасфорда. Занималась благотворительностью, помогала бедным. Умерла совсем молодой, в 23 года, от чахотки.
Кстати, старое название улицы Ленина — Любинский проспект — в ее честь.
Еще одна здешняя достопримечательность — памятник сантехнику Степанычу — тоже на улице Ленина. Идею местные власти подглядели в столице Словакии Братиславе (там коллегу Степаныча зовут Чумил).
Каска сияет: говорят, если ее потереть и загадать желание, то оно непременно сбудется.
Еще одна здешняя достопримечательность — памятник сантехнику Степанычу — тоже на улице Ленина. Идею местные власти подглядели в столице Словакии Братиславе (там коллегу Степаныча зовут Чумил).
Каска сияет: говорят, если ее потереть и загадать желание, то оно непременно сбудется.
На центральной улице расположен и основанный в 1874 году Академический театр драмы — старейший в Сибири.
Красивое здание заслуживает отдельного внимания. В архитектуре сочетаются роскошь барокко и строгость классицизма. Фронтон украшает скульптура "Крылатый ангел", а фасад — бюсты писателей Льва Толстого и Антона Чехова.
В репертуаре классика — "Волки и овцы" Островского, "Вишневый сад" Чехова и постановки современных драматургов.
На центральной улице расположен и основанный в 1874 году Академический театр драмы — старейший в Сибири.
Красивое здание заслуживает отдельного внимания. В архитектуре сочетаются роскошь барокко и строгость классицизма. Фронтон украшает скульптура "Крылатый ангел", а фасад — бюсты писателей Льва Толстого и Антона Чехова.
В репертуаре классика — "Волки и овцы" Островского, "Вишневый сад" Чехова и постановки современных драматургов.
Всего в Омске 14 театров — есть чем заняться в морозные вечера.
Здание Музыкального театра, построенное в 1980-е, напоминает рояль или корабль.
Всего в Омске 14 театров — есть чем заняться в морозные вечера.
Здание Музыкального театра, построенное в 1980-е, напоминает рояль или корабль.
Центральная площадь носит имя основателя первой Омской крепости Бухгольца. Укрепление, построенное в начале XVIII века, располагалось именно здесь, но до наших дней не сохранилось. А на предполагаемом месте закладки первого камня сейчас стоит памятный знак "Держава". С ним связан забавный случай, породивший известный городской мем: "Не пытайтесь покинуть Омск". Шар не закрепили на постаменте, и шесть лет назад он скатился. Его водрузили обратно.
Центральная площадь носит имя основателя первой Омской крепости Бухгольца. Укрепление, построенное в начале XVIII века, располагалось именно здесь, но до наших дней не сохранилось. А на предполагаемом месте закладки первого камня сейчас стоит памятный знак "Держава". С ним связан забавный случай, породивший известный городской мем: "Не пытайтесь покинуть Омск". Шар не закрепили на постаменте, и шесть лет назад он скатился. Его водрузили обратно.
Существующую сегодня Омскую крепость построили в конце XVIII века на правом берегу Оми. Сейчас здесь работают выставочные залы, сувенирные лавки и мастерские, проводят экскурсии.
"У нас есть традиция: загадать желание и пропрыгать через ворота крепости на одной ноге. Чтобы оно наверняка исполнилось, нужно обойти все четверо ворот и везде попрыгать", — говорит Дарья Шалда.
Существующую сегодня Омскую крепость построили в конце XVIII века на правом берегу Оми. Сейчас здесь работают выставочные залы, сувенирные лавки и мастерские, проводят экскурсии.
"У нас есть традиция: загадать желание и пропрыгать через ворота крепости на одной ноге. Чтобы оно наверняка исполнилось, нужно обойти все четверо ворот и везде попрыгать", — говорит Дарья Шалда.
"С 1918 по 1919 год Омск был столицей Белой России, именно здесь хранилось знаменитое "золото Колчака", тайна исчезновения которого так и не раскрыта", — рассказывает Дарья Шалда.
Резиденция Верховного правителя России, главнокомандующего Русской армией Александра Колчака находится на набережной Иртыша.
"С 1918 по 1919 год Омск был столицей Белой России, именно здесь хранилось знаменитое "золото Колчака", тайна исчезновения которого так и не раскрыта", — рассказывает Дарья Шалда.
Резиденция Верховного правителя России, главнокомандующего Русской армией Александра Колчака находится на набережной Иртыша.
Здесь расположен Исторический архив, или "музей Колчака". Можно увидеть исторические документы того времени, мебель и вещи адмирала.
Вход бесплатный.
Здесь расположен Исторический архив, или "музей Колчака". Можно увидеть исторические документы того времени, мебель и вещи адмирала.
Вход бесплатный.
В Музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля открыли Центр "Эрмитаж-Сибирь" — единственный филиал за Уралом.
Сейчас там проходит выставка "Искусство портрета". Представлены почти две сотни экспонатов: от алтайских масок и древнеегипетских статуй до работ современных мастеров.
В Музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля открыли Центр "Эрмитаж-Сибирь" — единственный филиал за Уралом.
Сейчас там проходит выставка "Искусство портрета". Представлены почти две сотни экспонатов: от алтайских масок и древнеегипетских статуй до работ современных мастеров.
В 200 километрах от Омска — музей-заповедник под открытым небом "Старина Сибирская". Сюда свезли дома из близлежащих деревень — получилась целая улица.
Здесь можно научиться готовить еду по местным рецептам, мастерить игрушку или обереговую куклу.
В 200 километрах от Омска — музей-заповедник под открытым небом "Старина Сибирская". Сюда свезли дома из близлежащих деревень — получилась целая улица.
Здесь можно научиться готовить еду по местным рецептам, мастерить игрушку или обереговую куклу.
В Омске удивительно яркие закаты. Буйство красок заметно даже в центре города, в месте слияния Оми и могучего Иртыша.
"Особый шик — поймать розовеющую палитру в природном парке "Птичья гавань" на фоне арт-объекта "Заря не зря", — говорит Дарья Шалда. — Это строчка из стихотворения местного поэта Аркадия Кутилова стала для Омска символической".
В Омске удивительно яркие закаты. Буйство красок заметно даже в центре города, в месте слияния Оми и могучего Иртыша.
"Особый шик — поймать розовеющую палитру в природном парке "Птичья гавань" на фоне арт-объекта "Заря не зря", — говорит Дарья Шалда. — Это строчка из стихотворения местного поэта Аркадия Кутилова стала для Омска символической".
"После прогулки рекомендую отправиться в ресторан "Колчак", там отличные стейки. Либо в гастробуфет "Два поэта", — советует гид Владимир Хиль.
Вкусные лагман и шашлык — в "Чайхане" на бульваре Архитекторов.
А на Казачьем рынке, прозванном в народе "Казачком", можно найти не только разнообразную еду, но и сувениры.
"После прогулки рекомендую отправиться в ресторан "Колчак", там отличные стейки. Либо в гастробуфет "Два поэта", — советует гид Владимир Хиль.
Вкусные лагман и шашлык — в "Чайхане" на бульваре Архитекторов.
А на Казачьем рынке, прозванном в народе "Казачком", можно найти не только разнообразную еду, но и сувениры.
В Омской области все отели, учреждения культуры, места досуга и общественного питания вернулись к обычному режиму работы, рассказала Дарья Шалда.
Можно попасть на тематическую или обзорную экскурсию, в группе — до 15 человек.
В общественных местах нужно носить маски, при входе в помещения посетителям измеряют температуру и предлагают воспользоваться антисептиком.
В Омской области все отели, учреждения культуры, места досуга и общественного питания вернулись к обычному режиму работы, рассказала Дарья Шалда.
Можно попасть на тематическую или обзорную экскурсию, в группе — до 15 человек.
В общественных местах нужно носить маски, при входе в помещения посетителям измеряют температуру и предлагают воспользоваться антисептиком.