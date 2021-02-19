Солнечный город в холодной Сибири. Как провести выходные в Омске

Существующую сегодня Омскую крепость построили в конце XVIII века на правом берегу Оми. Сейчас здесь работают выставочные залы, сувенирные лавки и мастерские, проводят экскурсии.

"У нас есть традиция: загадать желание и пропрыгать через ворота крепости на одной ноге. Чтобы оно наверняка исполнилось, нужно обойти все четверо ворот и везде попрыгать", — говорит Дарья Шалда.