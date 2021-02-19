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https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html
Солнечный город в холодной Сибири. Как провести выходные в Омске
Солнечный город в холодной Сибири. Как провести выходные в Омске
Омск — один из самых солнечных городов России: ясная погода здесь почти 300 дней в году. Потому и зимой, несмотря на сибирские морозы, тут приятно гулять... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T08:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Омск — один из самых солнечных городов России: ясная погода здесь почти 300 дней в году. Потому и зимой, несмотря на сибирские морозы, тут приятно гулять. Осмотрев старинные особняки, загадав желание у крепостных ворот, заглянув в музеи, вечером можно посетить театр — их тут много. Как устроить отличный отдых в Омске — в фотоленте РИА Новости.
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Солнечный город в холодной Сибири. Как провести выходные в Омске

08:00 19.02.2021 (обновлено: 08:14 19.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Омск — один из самых солнечных городов России: ясная погода здесь почти 300 дней в году. Потому и зимой, несмотря на сибирские морозы, тут приятно гулять. Осмотрев старинные особняки, загадав желание у крепостных ворот, заглянув в музеи, вечером можно посетить театр — их тут много. Как устроить отличный отдых в Омске — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : предоставлено Туристским информационным центром Омской области

Начать прогулку стоит с центральной улицы Ленина. Здесь сплошь купеческие особняки конца XIX — начала XX века.

"И сейчас торговля оживленная: множество магазинов, ресторанов, баров, — поясняет руководитель Туристского информационного центра Омской области Дарья Шалда. — Можно устроить целое гастрономическое путешествие, пробуя местную кухню и блюда различных стран".

Любинский проспект в Омске
1 из 14

Начать прогулку стоит с центральной улицы Ленина. Здесь сплошь купеческие особняки конца XIX — начала XX века.

"И сейчас торговля оживленная: множество магазинов, ресторанов, баров, — поясняет руководитель Туристского информационного центра Омской области Дарья Шалда. — Можно устроить целое гастрономическое путешествие, пробуя местную кухню и блюда различных стран".

© Фото : предоставлено Туристским информационным центром Омской области
© Depositphotos / diego.fiore1981.gmail.com

Селфи все делают у памятника покровительницы города, которую омичи ласково называют Любочкой.

Любовь Федоровна жила здесь в XIX веке, была женой Западно-Сибирского генерал-губернатора Густава Гасфорда. Занималась благотворительностью, помогала бедным. Умерла совсем молодой, в 23 года, от чахотки.

Кстати, старое название улицы Ленина — Любинский проспект — в ее честь.

Скульптура Люба в Омске
2 из 14

Селфи все делают у памятника покровительницы города, которую омичи ласково называют Любочкой.

Любовь Федоровна жила здесь в XIX веке, была женой Западно-Сибирского генерал-губернатора Густава Гасфорда. Занималась благотворительностью, помогала бедным. Умерла совсем молодой, в 23 года, от чахотки.

Кстати, старое название улицы Ленина — Любинский проспект — в ее честь.

© Depositphotos / diego.fiore1981.gmail.com
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Еще одна здешняя достопримечательность — памятник сантехнику Степанычу — тоже на улице Ленина. Идею местные власти подглядели в столице Словакии Братиславе (там коллегу Степаныча зовут Чумил).

Каска сияет: говорят, если ее потереть и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Памятник слесарю-сантехнику Степанычу на Любинском проспекте в центре Омска
3 из 14

Еще одна здешняя достопримечательность — памятник сантехнику Степанычу — тоже на улице Ленина. Идею местные власти подглядели в столице Словакии Братиславе (там коллегу Степаныча зовут Чумил).

Каска сияет: говорят, если ее потереть и загадать желание, то оно непременно сбудется.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
© Pixabay / Федор Самсонов

На центральной улице расположен и основанный в 1874 году Академический театр драмы — старейший в Сибири.

Красивое здание заслуживает отдельного внимания. В архитектуре сочетаются роскошь барокко и строгость классицизма. Фронтон украшает скульптура "Крылатый ангел", а фасад — бюсты писателей Льва Толстого и Антона Чехова.

В репертуаре классика — "Волки и овцы" Островского, "Вишневый сад" Чехова и постановки современных драматургов.

Омский академический театр драмы
4 из 14

На центральной улице расположен и основанный в 1874 году Академический театр драмы — старейший в Сибири.

Красивое здание заслуживает отдельного внимания. В архитектуре сочетаются роскошь барокко и строгость классицизма. Фронтон украшает скульптура "Крылатый ангел", а фасад — бюсты писателей Льва Толстого и Антона Чехова.

В репертуаре классика — "Волки и овцы" Островского, "Вишневый сад" Чехова и постановки современных драматургов.

© Pixabay / Федор Самсонов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Всего в Омске 14 театров — есть чем заняться в морозные вечера.

Здание Музыкального театра, построенное в 1980-е, напоминает рояль или корабль.

Здание Музыкального театра в Омске
5 из 14

Всего в Омске 14 театров — есть чем заняться в морозные вечера.

Здание Музыкального театра, построенное в 1980-е, напоминает рояль или корабль.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
© Depositphotos / krugloff

Центральная площадь носит имя основателя первой Омской крепости Бухгольца. Укрепление, построенное в начале XVIII века, располагалось именно здесь, но до наших дней не сохранилось. А на предполагаемом месте закладки первого камня сейчас стоит памятный знак "Держава". С ним связан забавный случай, породивший известный городской мем: "Не пытайтесь покинуть Омск". Шар не закрепили на постаменте, и шесть лет назад он скатился. Его водрузили обратно.

Площадь Бухгольца в Омске
6 из 14

Центральная площадь носит имя основателя первой Омской крепости Бухгольца. Укрепление, построенное в начале XVIII века, располагалось именно здесь, но до наших дней не сохранилось. А на предполагаемом месте закладки первого камня сейчас стоит памятный знак "Держава". С ним связан забавный случай, породивший известный городской мем: "Не пытайтесь покинуть Омск". Шар не закрепили на постаменте, и шесть лет назад он скатился. Его водрузили обратно.

© Depositphotos / krugloff
© Depositphotos / mathes

Существующую сегодня Омскую крепость построили в конце XVIII века на правом берегу Оми. Сейчас здесь работают выставочные залы, сувенирные лавки и мастерские, проводят экскурсии.

"У нас есть традиция: загадать желание и пропрыгать через ворота крепости на одной ноге. Чтобы оно наверняка исполнилось, нужно обойти все четверо ворот и везде попрыгать", — говорит Дарья Шалда.

Тобольские ворота и денежная кладовая на территории Омской крепости
7 из 14

Существующую сегодня Омскую крепость построили в конце XVIII века на правом берегу Оми. Сейчас здесь работают выставочные залы, сувенирные лавки и мастерские, проводят экскурсии.

"У нас есть традиция: загадать желание и пропрыгать через ворота крепости на одной ноге. Чтобы оно наверняка исполнилось, нужно обойти все четверо ворот и везде попрыгать", — говорит Дарья Шалда.

© Depositphotos / mathes
© Фото : предоставлено Туристским информационным центром Омской области

"С 1918 по 1919 год Омск был столицей Белой России, именно здесь хранилось знаменитое "золото Колчака", тайна исчезновения которого так и не раскрыта", — рассказывает Дарья Шалда.

Резиденция Верховного правителя России, главнокомандующего Русской армией Александра Колчака находится на набережной Иртыша.

Дом Колчака в Омске
8 из 14

"С 1918 по 1919 год Омск был столицей Белой России, именно здесь хранилось знаменитое "золото Колчака", тайна исчезновения которого так и не раскрыта", — рассказывает Дарья Шалда.

Резиденция Верховного правителя России, главнокомандующего Русской армией Александра Колчака находится на набережной Иртыша.

© Фото : предоставлено Туристским информационным центром Омской области
CC BY-SA 4.0 / Ninaras / Город Омск, адмирал А. В. Колчак / Cropped image

Здесь расположен Исторический архив, или "музей Колчака". Можно увидеть исторические документы того времени, мебель и вещи адмирала.

Вход бесплатный.

Восковая фигура А.В. Колчака в особняке Батюшкиных в Омске
9 из 14

Здесь расположен Исторический архив, или "музей Колчака". Можно увидеть исторические документы того времени, мебель и вещи адмирала.

Вход бесплатный.

CC BY-SA 4.0 / Ninaras / Город Омск, адмирал А. В. Колчак / Cropped image
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В Музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля открыли Центр "Эрмитаж-Сибирь" — единственный филиал за Уралом.

Сейчас там проходит выставка "Искусство портрета". Представлены почти две сотни экспонатов: от алтайских масок и древнеегипетских статуй до работ современных мастеров.

Посетители у картины Купальшица (Т.Н. Нефф, 1859 г.) в Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
10 из 14

В Музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля открыли Центр "Эрмитаж-Сибирь" — единственный филиал за Уралом.

Сейчас там проходит выставка "Искусство портрета". Представлены почти две сотни экспонатов: от алтайских масок и древнеегипетских статуй до работ современных мастеров.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В 200 километрах от Омска — музей-заповедник под открытым небом "Старина Сибирская". Сюда свезли дома из близлежащих деревень — получилась целая улица.

Здесь можно научиться готовить еду по местным рецептам, мастерить игрушку или обереговую куклу.

Резиденция Деда Мороза в Омской области
11 из 14

В 200 километрах от Омска — музей-заповедник под открытым небом "Старина Сибирская". Сюда свезли дома из близлежащих деревень — получилась целая улица.

Здесь можно научиться готовить еду по местным рецептам, мастерить игрушку или обереговую куклу.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© Фото : предоставлено Туристским информационным центром Омской области

В Омске удивительно яркие закаты. Буйство красок заметно даже в центре города, в месте слияния Оми и могучего Иртыша.

"Особый шик — поймать розовеющую палитру в природном парке "Птичья гавань" на фоне арт-объекта "Заря не зря", — говорит Дарья Шалда. — Это строчка из стихотворения местного поэта Аркадия Кутилова стала для Омска символической".

Закат в Омске
12 из 14

В Омске удивительно яркие закаты. Буйство красок заметно даже в центре города, в месте слияния Оми и могучего Иртыша.

"Особый шик — поймать розовеющую палитру в природном парке "Птичья гавань" на фоне арт-объекта "Заря не зря", — говорит Дарья Шалда. — Это строчка из стихотворения местного поэта Аркадия Кутилова стала для Омска символической".

© Фото : предоставлено Туристским информационным центром Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

"После прогулки рекомендую отправиться в ресторан "Колчак", там отличные стейки. Либо в гастробуфет "Два поэта", — советует гид Владимир Хиль.

Вкусные лагман и шашлык — в "Чайхане" на бульваре Архитекторов.

А на Казачьем рынке, прозванном в народе "Казачком", можно найти не только разнообразную еду, но и сувениры.

Мужчина с собакой на улице Ленина в Омске
13 из 14

"После прогулки рекомендую отправиться в ресторан "Колчак", там отличные стейки. Либо в гастробуфет "Два поэта", — советует гид Владимир Хиль.

Вкусные лагман и шашлык — в "Чайхане" на бульваре Архитекторов.

А на Казачьем рынке, прозванном в народе "Казачком", можно найти не только разнообразную еду, но и сувениры.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В Омской области все отели, учреждения культуры, места досуга и общественного питания вернулись к обычному режиму работы, рассказала Дарья Шалда.

Можно попасть на тематическую или обзорную экскурсию, в группе — до 15 человек.

В общественных местах нужно носить маски, при входе в помещения посетителям измеряют температуру и предлагают воспользоваться антисептиком.

Храм Иоанна Крестителя в городе Омске
14 из 14

В Омской области все отели, учреждения культуры, места досуга и общественного питания вернулись к обычному режиму работы, рассказала Дарья Шалда.

Можно попасть на тематическую или обзорную экскурсию, в группе — до 15 человек.

В общественных местах нужно носить маски, при входе в помещения посетителям измеряют температуру и предлагают воспользоваться антисептиком.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
 
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