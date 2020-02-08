Кофе в ратуше, хоккей в замке. Прогулки по Братиславе

Братиславский град — центральный и самый важный замок словацкой столицы. Он стоит на левом берегу Дуная. Входит в список национальных памятников культуры. Здесь размещена экспозиция исторического музея и главные трофеи словацкого хоккея — самого популярного в стране вида спорта. В коллекции — кубок и бронзовая медаль сборной страны, завоеванная на чемпионате мира в 2003 году, а также свитера, клюшки, коньки местных звезд.
Братиславский град — центральный и самый важный замок словацкой столицы. Он стоит на левом берегу Дуная. Входит в список национальных памятников культуры. Здесь размещена экспозиция исторического музея и главные трофеи словацкого хоккея — самого популярного в стране вида спорта. В коллекции — кубок и бронзовая медаль сборной страны, завоеванная на чемпионате мира в 2003 году, а также свитера, клюшки, коньки местных звезд.
Одно из древнейших зданий города — Старая ратуша (Stará radnica) XIII века на главной площади.
В 1809 году при наступлении армии Наполеона в строение попало ядро. Снаряд не разорвался и хранится там до сих пор.
Туристам стоит посетить крошечное кафе "Радничка" (Radnička), находящееся прямо в арке ратуши, выпить кофе или глинтвейн (varené víno) под сводами, которым более шестисот лет. "Цены — приятные, — рассказывает гид по Братиславе Наталья Замятина. — К тому же это благотворительное заведение — здесь работают люди с ограниченными возможностями".
Одно из древнейших зданий города — Старая ратуша (Stará radnica) XIII века на главной площади.
В 1809 году при наступлении армии Наполеона в строение попало ядро. Снаряд не разорвался и хранится там до сих пор.
Туристам стоит посетить крошечное кафе "Радничка" (Radnička), находящееся прямо в арке ратуши, выпить кофе или глинтвейн (varené víno) под сводами, которым более шестисот лет. "Цены — приятные, — рассказывает гид по Братиславе Наталья Замятина. — К тому же это благотворительное заведение — здесь работают люди с ограниченными возможностями".
"Неподалеку от "Раднички", на улице Biela, 6, спрятано уникальное место — магазин в музее старинного торгового оборудования (Obchod v múzeu). Это заведение — словно из 1920-х годов: есть механические кассовые аппараты и бутылки столетней давности", — рассказывает Замятина.
Еще здесь продают знаменитые местные рогалики с маком или грецким орехом ("братиславские рожки" — с ударением на "о"), которые когда-то подавались к императорскому столу в Вене.
"Неподалеку от "Раднички", на улице Biela, 6, спрятано уникальное место — магазин в музее старинного торгового оборудования (Obchod v múzeu). Это заведение — словно из 1920-х годов: есть механические кассовые аппараты и бутылки столетней давности", — рассказывает Замятина.
Еще здесь продают знаменитые местные рогалики с маком или грецким орехом ("братиславские рожки" — с ударением на "о"), которые когда-то подавались к императорскому столу в Вене.
В кафедральном соборе Святого Мартина, который строили и перестраивали с XIII по XIX век, похоронены священнослужители и известные люди, например Йозеф Игнац Байза — автор первого романа на словацком языке "Приключения и испытания юноши Рене".
Рядом — кафе "Лаура" (L’aura). "Здесь продают еще и старинные вещицы. А на нижнем этаже можно посидеть в зале, расположенном между двух средневековых крепостных стен. Это здание построено на остатках старых городских укреплений", — говорит Наталья.
В кафедральном соборе Святого Мартина, который строили и перестраивали с XIII по XIX век, похоронены священнослужители и известные люди, например Йозеф Игнац Байза — автор первого романа на словацком языке "Приключения и испытания юноши Рене".
Рядом — кафе "Лаура" (L’aura). "Здесь продают еще и старинные вещицы. А на нижнем этаже можно посидеть в зале, расположенном между двух средневековых крепостных стен. Это здание построено на остатках старых городских укреплений", — говорит Наталья.
"Чумил" (Čumil) — один из самых популярных у туристов памятников в городе. Скульптура, созданная Виктором Гуликом, изображает добродушного мужчину, высовывающегося из открытого люка на мостовой. Непосвященным он кажется сантехником или работником службы газа, но в переводе со словацкого Čumil — это "наблюдатель", "зевака".
Каска его сияет — согласно городскому мифу, ее нужно потереть, загадывая желание.
"Чумил" (Čumil) — один из самых популярных у туристов памятников в городе. Скульптура, созданная Виктором Гуликом, изображает добродушного мужчину, высовывающегося из открытого люка на мостовой. Непосвященным он кажется сантехником или работником службы газа, но в переводе со словацкого Čumil — это "наблюдатель", "зевака".
Каска его сияет — согласно городскому мифу, ее нужно потереть, загадывая желание.
Еще одна знаменитая скульптура — Schöne Náci ("Красавчик Наци", сокращение от имени Игнац), или статуя Городского сумасшедшего. Она изображает Игнаца Ламара, жившего в Братиславе в начале XX века. Прозвище "красавчик" он получил за то, что хорошо одевался.
Ламар сошел с ума. Считается, что несчастье случилось с ним от безответной любви. Бродил по улицам во фраке и цилиндре, приветствовал прохожих, целовал руки дамам, дарил цветы и напевал песни.
Через тридцать лет после его смерти, в 1997 году, была установлена эта статуя со скрытым механизмом. Она "умеет" снимать шляпу перед прохожими.
Еще одна знаменитая скульптура — Schöne Náci ("Красавчик Наци", сокращение от имени Игнац), или статуя Городского сумасшедшего. Она изображает Игнаца Ламара, жившего в Братиславе в начале XX века. Прозвище "красавчик" он получил за то, что хорошо одевался.
Ламар сошел с ума. Считается, что несчастье случилось с ним от безответной любви. Бродил по улицам во фраке и цилиндре, приветствовал прохожих, целовал руки дамам, дарил цветы и напевал песни.
Через тридцать лет после его смерти, в 1997 году, была установлена эта статуя со скрытым механизмом. Она "умеет" снимать шляпу перед прохожими.
Во дворце Грашалковичей, построенном в середине XVIII века, сейчас находится резиденция главы государства. Местные жители называют особняк словацким Белым домом. Рядом есть небольшой живописный сад, открытый для посещения.
Во дворце Грашалковичей, построенном в середине XVIII века, сейчас находится резиденция главы государства. Местные жители называют особняк словацким Белым домом. Рядом есть небольшой живописный сад, открытый для посещения.
Старый рынок (Stara tržnica), построенный в 1910 году, через полвека был на несколько лет превращен в киностудию.
Сейчас в одной части здания расположены фермерские павильоны, магазины и кафе, а в другой проходят выставки.
Старый рынок (Stara tržnica), построенный в 1910 году, через полвека был на несколько лет превращен в киностудию.
Сейчас в одной части здания расположены фермерские павильоны, магазины и кафе, а в другой проходят выставки.
Неподалеку от Братиславы находится деревня Slovenský Grob. Она известна множеством утиных и гусиных ферм и ресторанов, где можно попробовать фуагра и другие деликатесы из птиц, рассказывает гид по Братиславе Александр Ясаков.
У въезда — четырехметровая скульптура утки.
Неподалеку от Братиславы находится деревня Slovenský Grob. Она известна множеством утиных и гусиных ферм и ресторанов, где можно попробовать фуагра и другие деликатесы из птиц, рассказывает гид по Братиславе Александр Ясаков.
У въезда — четырехметровая скульптура утки.
Туристам советуют заглянуть и в ресторан словацкой кухни Schoppa в лесном домике у подножия Малых Карпат — в 15 минутах езды на такси из центра столицы или в получасе ходьбы от конечной остановки троллейбуса № 203.
"Официанты там наряжены в национальные костюмы и подают традиционные блюда: брынзовые галушки (bryndzové halušky) — клецки из картофельного теста в сливочном соусе; капустницу (kapustnica) — густой суп из кислой капусты, сосисок и разных видов мяса. А пироги (pirohy) напоминают крупные вареники с картошкой и брынзой", — рассказал Ясаков.
Туристам советуют заглянуть и в ресторан словацкой кухни Schoppa в лесном домике у подножия Малых Карпат — в 15 минутах езды на такси из центра столицы или в получасе ходьбы от конечной остановки троллейбуса № 203.
"Официанты там наряжены в национальные костюмы и подают традиционные блюда: брынзовые галушки (bryndzové halušky) — клецки из картофельного теста в сливочном соусе; капустницу (kapustnica) — густой суп из кислой капусты, сосисок и разных видов мяса. А пироги (pirohy) напоминают крупные вареники с картошкой и брынзой", — рассказал Ясаков.
Из столицы Словакии в качестве сувенира можно привезти "Татранский чай" — особый местный ликер. Готовят его из настоек горных трав, белого и черного чая, фруктовых экстрактов, спирта, ключевой воды, с добавлением гвоздики и корицы. Крепость напитка — от 17 до 72 градусов.
Обычно напиток подают после обеда или ужина, иногда добавляют в коктейли.
Из столицы Словакии в качестве сувенира можно привезти "Татранский чай" — особый местный ликер. Готовят его из настоек горных трав, белого и черного чая, фруктовых экстрактов, спирта, ключевой воды, с добавлением гвоздики и корицы. Крепость напитка — от 17 до 72 градусов.
Обычно напиток подают после обеда или ужина, иногда добавляют в коктейли.