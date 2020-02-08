Кофе в ратуше, хоккей в замке. Прогулки по Братиславе

Одно из древнейших зданий города — Старая ратуша (Stará radnica) XIII века на главной площади.

В 1809 году при наступлении армии Наполеона в строение попало ядро. Снаряд не разорвался и хранится там до сих пор.

Туристам стоит посетить крошечное кафе "Радничка" (Radnička), находящееся прямо в арке ратуши, выпить кофе или глинтвейн (varené víno) под сводами, которым более шестисот лет. "Цены — приятные, — рассказывает гид по Братиславе Наталья Замятина. — К тому же это благотворительное заведение — здесь работают люди с ограниченными возможностями".