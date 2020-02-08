Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-08T08:08+0300
https://ria.ru/20200208/1564109744.html
Кофе в ратуше, хоккей в замке. Прогулки по Братиславе
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090789_0:305:3078:2036_1036x0_80_0_0_8b9467c4392cfe9b02fc8c9c103efba9.jpg
РИА Новости

Кофе в ратуше, хоккей в замке. Прогулки по Братиславе

08:00 08.02.2020 (обновлено: 08:08 08.02.2020)
610
Часто туристы посещают Братиславу проездом: прилетают бюджетной авиакомпанией, а затем на автобусе за час добираются до Вены или за два с половиной — до Будапешта. Между тем этот город интересен и сам по себе. Здесь в замке хранят хоккейные трофеи, а в ратуше — ядро наполеоновской пушки, городскому сумасшедшему ставят памятник, а чай заменяют ликером. Чем заняться в столице Словакии — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Pixabay/ peter89ba

Братиславский град — центральный и самый важный замок словацкой столицы. Он стоит на левом берегу Дуная. Входит в список национальных памятников культуры. Здесь размещена экспозиция исторического музея и главные трофеи словацкого хоккея — самого популярного в стране вида спорта. В коллекции — кубок и бронзовая медаль сборной страны, завоеванная на чемпионате мира в 2003 году, а также свитера, клюшки, коньки местных звезд.

Братиславский град
1 из 11

Братиславский град — центральный и самый важный замок словацкой столицы. Он стоит на левом берегу Дуная. Входит в список национальных памятников культуры. Здесь размещена экспозиция исторического музея и главные трофеи словацкого хоккея — самого популярного в стране вида спорта. В коллекции — кубок и бронзовая медаль сборной страны, завоеванная на чемпионате мира в 2003 году, а также свитера, клюшки, коньки местных звезд.

© Фото : Pixabay/ peter89ba
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Одно из древнейших зданий города — Старая ратуша (Stará radnica) XIII века на главной площади.

В 1809 году при наступлении армии Наполеона в строение попало ядро. Снаряд не разорвался и хранится там до сих пор.

Туристам стоит посетить крошечное кафе "Радничка" (Radnička), находящееся прямо в арке ратуши, выпить кофе или глинтвейн (varené víno) под сводами, которым более шестисот лет. "Цены — приятные, — рассказывает гид по Братиславе Наталья Замятина. — К тому же это благотворительное заведение — здесь работают люди с ограниченными возможностями".

Главная площадь Братиславы
2 из 11

Одно из древнейших зданий города — Старая ратуша (Stará radnica) XIII века на главной площади.

В 1809 году при наступлении армии Наполеона в строение попало ядро. Снаряд не разорвался и хранится там до сих пор.

Туристам стоит посетить крошечное кафе "Радничка" (Radnička), находящееся прямо в арке ратуши, выпить кофе или глинтвейн (varené víno) под сводами, которым более шестисот лет. "Цены — приятные, — рассказывает гид по Братиславе Наталья Замятина. — К тому же это благотворительное заведение — здесь работают люди с ограниченными возможностями".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / kelpfish

"Неподалеку от "Раднички", на улице Biela, 6, спрятано уникальное место — магазин в музее старинного торгового оборудования (Obchod v múzeu). Это заведение — словно из 1920-х годов: есть механические кассовые аппараты и бутылки столетней давности", — рассказывает Замятина.

Еще здесь продают знаменитые местные рогалики с маком или грецким орехом ("братиславские рожки" — с ударением на "о"), которые когда-то подавались к императорскому столу в Вене.

Свежие рогалики
3 из 11

"Неподалеку от "Раднички", на улице Biela, 6, спрятано уникальное место — магазин в музее старинного торгового оборудования (Obchod v múzeu). Это заведение — словно из 1920-х годов: есть механические кассовые аппараты и бутылки столетней давности", — рассказывает Замятина.

Еще здесь продают знаменитые местные рогалики с маком или грецким орехом ("братиславские рожки" — с ударением на "о"), которые когда-то подавались к императорскому столу в Вене.

© Depositphotos / kelpfish
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В кафедральном соборе Святого Мартина, который строили и перестраивали с XIII по XIX век, похоронены священнослужители и известные люди, например Йозеф Игнац Байза — автор первого романа на словацком языке "Приключения и испытания юноши Рене".

Рядом — кафе "Лаура" (L’aura). "Здесь продают еще и старинные вещицы. А на нижнем этаже можно посидеть в зале, расположенном между двух средневековых крепостных стен. Это здание построено на остатках старых городских укреплений", — говорит Наталья.

Собор Святого Мартина в Братиславе
4 из 11

В кафедральном соборе Святого Мартина, который строили и перестраивали с XIII по XIX век, похоронены священнослужители и известные люди, например Йозеф Игнац Байза — автор первого романа на словацком языке "Приключения и испытания юноши Рене".

Рядом — кафе "Лаура" (L’aura). "Здесь продают еще и старинные вещицы. А на нижнем этаже можно посидеть в зале, расположенном между двух средневековых крепостных стен. Это здание построено на остатках старых городских укреплений", — говорит Наталья.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

"Чумил" (Čumil) — один из самых популярных у туристов памятников в городе. Скульптура, созданная Виктором Гуликом, изображает добродушного мужчину, высовывающегося из открытого люка на мостовой. Непосвященным он кажется сантехником или работником службы газа, но в переводе со словацкого Čumil — это "наблюдатель", "зевака".

Каска его сияет — согласно городскому мифу, ее нужно потереть, загадывая желание.

Памятник Чумилу или Мужчина за работой в Братиславе
5 из 11

"Чумил" (Čumil) — один из самых популярных у туристов памятников в городе. Скульптура, созданная Виктором Гуликом, изображает добродушного мужчину, высовывающегося из открытого люка на мостовой. Непосвященным он кажется сантехником или работником службы газа, но в переводе со словацкого Čumil — это "наблюдатель", "зевака".

Каска его сияет — согласно городскому мифу, ее нужно потереть, загадывая желание.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Еще одна знаменитая скульптура — Schöne Náci ("Красавчик Наци", сокращение от имени Игнац), или статуя Городского сумасшедшего. Она изображает Игнаца Ламара, жившего в Братиславе в начале XX века. Прозвище "красавчик" он получил за то, что хорошо одевался.

Ламар сошел с ума. Считается, что несчастье случилось с ним от безответной любви. Бродил по улицам во фраке и цилиндре, приветствовал прохожих, целовал руки дамам, дарил цветы и напевал песни.

Через тридцать лет после его смерти, в 1997 году, была установлена эта статуя со скрытым механизмом. Она "умеет" снимать шляпу перед прохожими.

Памятник городскому сумасшедшему в Братиславе
6 из 11

Еще одна знаменитая скульптура — Schöne Náci ("Красавчик Наци", сокращение от имени Игнац), или статуя Городского сумасшедшего. Она изображает Игнаца Ламара, жившего в Братиславе в начале XX века. Прозвище "красавчик" он получил за то, что хорошо одевался.

Ламар сошел с ума. Считается, что несчастье случилось с ним от безответной любви. Бродил по улицам во фраке и цилиндре, приветствовал прохожих, целовал руки дамам, дарил цветы и напевал песни.

Через тридцать лет после его смерти, в 1997 году, была установлена эта статуя со скрытым механизмом. Она "умеет" снимать шляпу перед прохожими.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Во дворце Грашалковичей, построенном в середине XVIII века, сейчас находится резиденция главы государства. Местные жители называют особняк словацким Белым домом. Рядом есть небольшой живописный сад, открытый для посещения.

Дворец Грашалковичей — дворец XVIII века в Братиславе, ныне резиденция президента Словакии
7 из 11

Во дворце Грашалковичей, построенном в середине XVIII века, сейчас находится резиденция главы государства. Местные жители называют особняк словацким Белым домом. Рядом есть небольшой живописный сад, открытый для посещения.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Старый рынок (Stara tržnica), построенный в 1910 году, через полвека был на несколько лет превращен в киностудию.

Сейчас в одной части здания расположены фермерские павильоны, магазины и кафе, а в другой проходят выставки.

Стара Тржница в Братиславе
8 из 11

Старый рынок (Stara tržnica), построенный в 1910 году, через полвека был на несколько лет превращен в киностудию.

Сейчас в одной части здания расположены фермерские павильоны, магазины и кафе, а в другой проходят выставки.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay/ rauschenberger

Неподалеку от Братиславы находится деревня Slovenský Grob. Она известна множеством утиных и гусиных ферм и ресторанов, где можно попробовать фуагра и другие деликатесы из птиц, рассказывает гид по Братиславе Александр Ясаков.

У въезда — четырехметровая скульптура утки.

Деревенский дом в Словакии
9 из 11

Неподалеку от Братиславы находится деревня Slovenský Grob. Она известна множеством утиных и гусиных ферм и ресторанов, где можно попробовать фуагра и другие деликатесы из птиц, рассказывает гид по Братиславе Александр Ясаков.

У въезда — четырехметровая скульптура утки.

© Фото : Pixabay/ rauschenberger
© Depositphotos / Eskymaks

Туристам советуют заглянуть и в ресторан словацкой кухни Schoppa в лесном домике у подножия Малых Карпат — в 15 минутах езды на такси из центра столицы или в получасе ходьбы от конечной остановки троллейбуса № 203.

"Официанты там наряжены в национальные костюмы и подают традиционные блюда: брынзовые галушки (bryndzové halušky) — клецки из картофельного теста в сливочном соусе; капустницу (kapustnica) — густой суп из кислой капусты, сосисок и разных видов мяса. А пироги (pirohy) напоминают крупные вареники с картошкой и брынзой", — рассказал Ясаков.

Традиционное блюдо в Словакии - брынзовые галушки
10 из 11

Туристам советуют заглянуть и в ресторан словацкой кухни Schoppa в лесном домике у подножия Малых Карпат — в 15 минутах езды на такси из центра столицы или в получасе ходьбы от конечной остановки троллейбуса № 203.

"Официанты там наряжены в национальные костюмы и подают традиционные блюда: брынзовые галушки (bryndzové halušky) — клецки из картофельного теста в сливочном соусе; капустницу (kapustnica) — густой суп из кислой капусты, сосисок и разных видов мяса. А пироги (pirohy) напоминают крупные вареники с картошкой и брынзой", — рассказал Ясаков.

© Depositphotos / Eskymaks
© Depositphotos / Lindasky76

Из столицы Словакии в качестве сувенира можно привезти "Татранский чай" — особый местный ликер. Готовят его из настоек горных трав, белого и черного чая, фруктовых экстрактов, спирта, ключевой воды, с добавлением гвоздики и корицы. Крепость напитка — от 17 до 72 градусов.

Обычно напиток подают после обеда или ужина, иногда добавляют в коктейли.

Словацкий ликер
11 из 11

Из столицы Словакии в качестве сувенира можно привезти "Татранский чай" — особый местный ликер. Готовят его из настоек горных трав, белого и черного чая, фруктовых экстрактов, спирта, ключевой воды, с добавлением гвоздики и корицы. Крепость напитка — от 17 до 72 градусов.

Обычно напиток подают после обеда или ужина, иногда добавляют в коктейли.

© Depositphotos / Lindasky76
1710111
ТуризмФото - ТуризмТуризмСловакияБратислава
Рекомендуем
Активисты с плакатами Дешевое мясо стоит нам будущего в Берлине
Европа обсуждает "санкции против мяса" на миллиарды рублей
Певица Мадонна
Кто из лучших — самый худший? Лидеры "Золотой малины"
Кадр из фильма Гарет Джонс
Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
Полиция Таиланда
Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире
Патологоанатомы Алексей и Наталья Купрюшины
Патологоанатомы о том, что ждет после смерти и как ее отложить
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
И снова "сговор с Москвой". Зачем Госдеп вызвал Грузию на ковер
Сергей Мадуев
Гипноз и роман со следователем: как ловили "последнего бандита СССР"
Портрет пожилого человека
Как остановить старение. Ученые предлагают радикальные меры
Посольство России во Франции
Россия заявила Франции протест из-за дела Винника
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года
Бежавшие из ада. Советские офицеры, спасшиеся из немецких концлагерей
Полиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде
В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Вид на Ригу
Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов
Полиграф
Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе
Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев
"Им этого никогда не простят": что американцы творили во Вьетнаме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
17:08СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
17:08В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
17:07Девять пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации
17:07СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде
Лента новостейМолния