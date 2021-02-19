https://ria.ru/20210219/navalnyy-1598184566.html

Навальный примет участие в обоих заседаниях в суде в субботу

Навальный примет участие в обоих заседаниях в суде в субботу

Алексея Навального доставят завтра в Бабушкинский суд Москвы, где состоятся сразу два заседания по его делам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:19

2021-02-19T15:19

2021-02-19T15:19

бруно лепру

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд по правам человека

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Алексея Навального доставят завтра в Бабушкинский суд Москвы, где состоятся сразу два заседания по его делам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В здании Бабушкинского суда в субботу запланированы два заседания, и оба выездные. Сначала Мосгорсуд проверит законность решения о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным, затем мировая судья продолжит рассматривать дело о клевете на ветерана.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210219/navalnyy-1598166067.html

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

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бруно лепру, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, происшествия