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Навальный примет участие в обоих заседаниях в суде в субботу
Навальный примет участие в обоих заседаниях в суде в субботу
Алексея Навального доставят завтра в Бабушкинский суд Москвы, где состоятся сразу два заседания по его делам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:19
2021-02-19T15:19
бруно лепру
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Алексея Навального доставят завтра в Бабушкинский суд Москвы, где состоятся сразу два заседания по его делам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В здании Бабушкинского суда в субботу запланированы два заседания, и оба выездные. Сначала Мосгорсуд проверит законность решения о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным, затем мировая судья продолжит рассматривать дело о клевете на ветерана.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210219/navalnyy-1598166067.html
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бруно лепру, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, происшествия

Навальный примет участие в обоих заседаниях в суде в субботу

15:19 19.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Алексея Навального доставят завтра в Бабушкинский суд Москвы, где состоятся сразу два заседания по его делам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Запланирована доставка в суд", - сказали в пресс-службе.

В здании Бабушкинского суда в субботу запланированы два заседания, и оба выездные. Сначала Мосгорсуд проверит законность решения о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным, затем мировая судья продолжит рассматривать дело о клевете на ветерана.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Бруно ЛепруАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаМоскваПроисшествия
 
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