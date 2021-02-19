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В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с "отравлением" Навального
В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с "отравлением" Навального
История с якобы отравлением Алексея Навального была придумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:51
2021-02-19T20:25
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
алексей навальный
москва
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. История с якобы отравлением Алексея Навального была придумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло — как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты натовские переводить в еще большую милитаризацию", — заявила Захарова в эфире Первого канала.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО – на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597998220.html
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, алексей навальный, москва, берлин (город), в мире

В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с "отравлением" Навального

13:51 19.02.2021 (обновлено: 20:25 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. История с якобы отравлением Алексея Навального была придумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло — как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты натовские переводить в еще большую милитаризацию", — заявила Захарова в эфире Первого канала.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО – на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваАлексей НавальныйМоскваБерлин (город)В мире
 
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