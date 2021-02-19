https://ria.ru/20210219/nato-1598246216.html
НАТО обвинила Россию и Китай в "переписывании правил миропорядка"
НАТО обвинила Россию и Китай в "переписывании правил миропорядка"
Европа и США вместе должны защищать существующий миропорядок, которому бросают вызов Китай и Россия, пытающиеся "переписать правила под свои интересы", считает... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:34
2021-02-19T21:34
2021-02-19T21:34
россия
нато
китай
европа
йенс столтенберг
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_7a0856f0022ac19fa56d370799e2371c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Европа и США вместе должны защищать существующий миропорядок, которому бросают вызов Китай и Россия, пытающиеся "переписать правила под свои интересы", считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.Ранее после видеоконференции глав минобороны НАТО Столтенберг заявил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага. В МИД Китая в связи со словами Столтенберга заявили, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления "холодной войны", у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития.По его словам, рост Китая может иметь последствия для коллективной безопасности союзников, их процветания и образа жизни. "Поэтому НАТО должна углубить сотрудничество со своими ближайшими партнерами, Австралией и Японией", - уверен Столтенберг.Генсек Североатлантического альянса добавил, что "защита порядка, основанного на правилах, начинается с защиты наших ценностей". "Мы должны усиливать наши демократии, защищать наши институты", - заключил Столтенберг.Он вновь перечислил угрозы, которым, по его словам, противостоят союзники: "Рост Китая, сложные кибератаки, изменения климата, дестабилизирующие действия со стороны России, продолжающаяся террористическая угроза". Столтенберг указал, что НАТО – это уникальная платформа, которая на ежедневной основе объединяет Европу и Северную Америку и где союзники могут консультироваться по всем вопросам, касающимся их безопасности.
https://ria.ru/20210219/partnerstvo-1598231725.html
https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html
https://ria.ru/20210217/kontseptsiya-1597916868.html
россия
китай
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_b59a5beb29d8e785987ad94fc0529cd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, китай, европа, йенс столтенберг, сша, в мире
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Европа
и США
вместе должны защищать существующий миропорядок, которому бросают вызов Китай
и Россия
, пытающиеся "переписать правила под свои интересы", считает генсек НАТО Йенс Столтенберг
.
Ранее после видеоконференции глав минобороны НАТО Столтенберг заявил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отметила, что заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага. В МИД Китая
в связи со словами Столтенберга заявили, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления "холодной войны", у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития.
"Европа и США должны защищать существующий миропорядок, вызов которому бросают авторитарные режимы Китая и России, которые пытаются переписать правила под свои интересы", - сказал Столтенберг, выступая на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, рост Китая может иметь последствия для коллективной безопасности союзников, их процветания и образа жизни. "Поэтому НАТО должна углубить сотрудничество со своими ближайшими партнерами, Австралией и Японией", - уверен Столтенберг.
Генсек Североатлантического альянса добавил, что "защита порядка, основанного на правилах, начинается с защиты наших ценностей". "Мы должны усиливать наши демократии, защищать наши институты", - заключил Столтенберг.
"Мы должны продемонстрировать свою приверженность трансатлантической солидарности не только на словах, но и на деле. В этой связи мы работаем над повесткой для будущего союзников. Мы должны усилить наше единство… усилить нашу приверженность коллективной обороне", - подчеркнул генсек альянса.
Он вновь перечислил угрозы, которым, по его словам, противостоят союзники: "Рост Китая, сложные кибератаки, изменения климата, дестабилизирующие действия со стороны России, продолжающаяся террористическая угроза". Столтенберг указал, что НАТО – это уникальная платформа, которая на ежедневной основе объединяет Европу и Северную Америку и где союзники могут консультироваться по всем вопросам, касающимся их безопасности.