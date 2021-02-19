https://ria.ru/20210219/nato-1598174965.html

МИД объяснил заявления НАТО о необходимости противостоять России

МИД объяснил заявления НАТО о необходимости противостоять России

Заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:42

2021-02-19T14:42

2021-02-19T14:42

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее по итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией."То есть парадный фасад просто завалился, и мы увидели, что у них там происходит - что ничего не осталось от некой солидарности, что никто никому особо не стремится помогать, идёт жуткая возня и борьба друг с другом же, за делёжку денег, вакцин, перераспределение ресурсов внутри себя... Экономические проблемы, проблемы миграции, проблемы с социальными правами, с правами человека - это все букетом мы увидели. И надо было срочно, в очередной раз прибегать к излюбленному, находить некую новую ноту агрессии в поведении России якобы, чтобы сказать - "не надо смотреть на наши проблемы западные, нам же самим надо смотреть на Россию, сдерживать ее ещё больше, потому что Россия нам угрожает". Понимаете, якобы российские подводные лодки всплывают в тех местах, где моря нет", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, в мире