МИД объяснил заявления НАТО о необходимости противостоять России
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее по итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.
"В последние годы они открыто реализовывали концепцию сдерживания нашей страны - для того, чтобы предотвратить конкуренцию на общих правилах и общих основах. Но нужно понимать и исторический контекст непосредственно этой волны. Почему сейчас пошёл очередной скачок? Был 2020 год, COVID, который стремительно влетел в нашу жизнь и обнажил все, что происходит в коллективном западе на самом деле", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
"То есть парадный фасад просто завалился, и мы увидели, что у них там происходит - что ничего не осталось от некой солидарности, что никто никому особо не стремится помогать, идёт жуткая возня и борьба друг с другом же, за делёжку денег, вакцин, перераспределение ресурсов внутри себя... Экономические проблемы, проблемы миграции, проблемы с социальными правами, с правами человека - это все букетом мы увидели. И надо было срочно, в очередной раз прибегать к излюбленному, находить некую новую ноту агрессии в поведении России якобы, чтобы сказать - "не надо смотреть на наши проблемы западные, нам же самим надо смотреть на Россию, сдерживать ее ещё больше, потому что Россия нам угрожает". Понимаете, якобы российские подводные лодки всплывают в тех местах, где моря нет", - отметила Захарова.
17 февраля, 08:00Внимание на Крым. Как НАТО перестраивается при Байдене