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В Петербурге напали на сотрудника Госпогранслужбы Украины
В Петербурге напали на сотрудника Госпогранслужбы Украины
На сотрудника Госпогранслужбы Украины, охранявшего генконсульство страны в Санкт-Петербурге, напали с ножом, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:37
2021-02-19T21:45
ленинградская область
санкт-петербург
украина
происшествия
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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. На сотрудника Госпогранслужбы Украины, охранявшего генконсульство страны в Санкт-Петербурге, напали с ножом, сообщили в ведомстве.По предварительным данным, некий мужчина был записан на прием в дипучреждение, сразу после того, как ему открыли дверь, он без объяснений набросился на пограничника и нанес два ножевых ранения.Там уточнили, что нападавший оказался гражданином России, его задержали.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что напавший на охранника генконсульства, предположительно, страдает от психического заболевания, его увезли в психиатрическую клинику.В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ранее сообщали, что мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича, нападавшего обезвредили и доставили в полицию. Украинское генконсульство находится по адресу улица Бонч-Бруевича, 1В.
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ленинградская область, санкт-петербург, украина, происшествия

В Петербурге напали на сотрудника Госпогранслужбы Украины

18:37 19.02.2021 (обновлено: 21:45 19.02.2021)
 
© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниСотрудник пограничной службы Украины
Сотрудник пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Державна прикордонна служба України
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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. На сотрудника Госпогранслужбы Украины, охранявшего генконсульство страны в Санкт-Петербурге, напали с ножом, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, некий мужчина был записан на прием в дипучреждение, сразу после того, как ему открыли дверь, он без объяснений набросился на пограничника и нанес два ножевых ранения.

"Сотрудники генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий погранслужбы предоставил раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь", — добавили в украинском погранведомстве.

Там уточнили, что нападавший оказался гражданином России, его задержали.
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что напавший на охранника генконсульства, предположительно, страдает от психического заболевания, его увезли в психиатрическую клинику.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ранее сообщали, что мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича, нападавшего обезвредили и доставили в полицию. Украинское генконсульство находится по адресу улица Бонч-Бруевича, 1В.
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