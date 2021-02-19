https://ria.ru/20210219/napadenie-1598221446.html

В Петербурге напали на сотрудника Госпогранслужбы Украины

В Петербурге напали на сотрудника Госпогранслужбы Украины

На сотрудника Госпогранслужбы Украины, охранявшего генконсульство страны в Санкт-Петербурге, напали с ножом, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:37

2021-02-19T18:37

2021-02-19T21:45

ленинградская область

санкт-петербург

украина

происшествия

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. На сотрудника Госпогранслужбы Украины, охранявшего генконсульство страны в Санкт-Петербурге, напали с ножом, сообщили в ведомстве.По предварительным данным, некий мужчина был записан на прием в дипучреждение, сразу после того, как ему открыли дверь, он без объяснений набросился на пограничника и нанес два ножевых ранения.Там уточнили, что нападавший оказался гражданином России, его задержали.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что напавший на охранника генконсульства, предположительно, страдает от психического заболевания, его увезли в психиатрическую клинику.В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ранее сообщали, что мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича, нападавшего обезвредили и доставили в полицию. Украинское генконсульство находится по адресу улица Бонч-Бруевича, 1В.

https://ria.ru/20210218/arest-1598104358.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, украина, происшествия