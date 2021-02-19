https://ria.ru/20210219/nalog-1598128862.html
В России может появиться новый налог
В России может появиться новый налог
В России может появиться новый налог — на старательскую деятельность, сообщают "Известия" со ссылкой на готовящийся в Минфине законопроект. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:24
2021-02-19T10:24
2021-02-19T12:35
россия
налоги
алексей чекунков
михаил емельянов (политик)
дальний восток
арктика
известия
справедливая россия
госдума рф
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В России может появиться новый налог — на старательскую деятельность, сообщают "Известия" со ссылкой на готовящийся в Минфине законопроект. Новый налог коснется людей, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специальной онлайн-платформе.В Минфине изданию подтвердили факт разработки законопроекта, отметив, что в сентябре его планируется представить в правительство, а в ноябре — внести в Госдуму. Там также уточнили, что этот документ будет сопутствующим к инициативе Минвостокразвития, которое со своей стороны разработало законопроект о старательской деятельности. Сейчас законно добывать золото могут только юридические лица, получившие лицензию на пользование недрами по итогам соответствующего конкурса. Закон о старательской деятельности, по словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктике Алексея Чекункова, позволит легализовать добычу и поиск драгметаллов непромышленным способом. Индивидуальные предприниматели смогут оформить статус старателя на специальном цифровом сервисе.Первый зампред думской фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов отметил, что если деятельность появляется в легальном поле, то для нее должен появиться и налог, как для самозанятых. При этом сумма, по его словам, должна быть разумной, чтобы не отпугнуть людей.
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россия, налоги, алексей чекунков, михаил емельянов (политик), дальний восток, арктика, известия, справедливая россия, госдума рф, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика