https://ria.ru/20210219/mironov-1598209724.html

Миронов планирует зарегистрироваться в Clubhouse

Миронов планирует зарегистрироваться в Clubhouse

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил журналистам, что ему понравилась идея новой соцсети Clubhouse, так как "люди соскучились по живому... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:32

2021-02-19T17:32

2021-02-19T17:32

сергей миронов

справедливая россия

apple ios

технологии

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил журналистам, что ему понравилась идея новой соцсети Clubhouse, так как "люди соскучились по живому голосу", он планирует зарегистрироваться.Таким образом, Миронов может стать первым из лидеров российских парламентских партий, который зарегистрируется в новой соцсети.Также он добавил, что при использовании этой соцсети сократится количество ошибок, которые пользователи делают в других соцсетях.Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, при этом особую популярность в российском сегменте интернета приобрело почти год спустя - в феврале текущего года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS. Кроме того, для начала пользования возможностями соцсети необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/clubhouse-1598068699.html

https://ria.ru/20210218/set-1597995112.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, apple ios, технологии, общество