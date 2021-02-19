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Миронов планирует зарегистрироваться в Clubhouse
Миронов планирует зарегистрироваться в Clubhouse
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил журналистам, что ему понравилась идея новой соцсети Clubhouse, так как "люди соскучились по живому... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:32
2021-02-19T17:32
сергей миронов
справедливая россия
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технологии
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил журналистам, что ему понравилась идея новой соцсети Clubhouse, так как "люди соскучились по живому голосу", он планирует зарегистрироваться.Таким образом, Миронов может стать первым из лидеров российских парламентских партий, который зарегистрируется в новой соцсети.Также он добавил, что при использовании этой соцсети сократится количество ошибок, которые пользователи делают в других соцсетях.Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, при этом особую популярность в российском сегменте интернета приобрело почти год спустя - в феврале текущего года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS. Кроме того, для начала пользования возможностями соцсети необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/clubhouse-1598068699.html
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сергей миронов, справедливая россия, apple ios, технологии, общество

Миронов планирует зарегистрироваться в Clubhouse

17:32 19.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил журналистам, что ему понравилась идея новой соцсети Clubhouse, так как "люди соскучились по живому голосу", он планирует зарегистрироваться.
Таким образом, Миронов может стать первым из лидеров российских парламентских партий, который зарегистрируется в новой соцсети.
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"Я ещё не пробовал (пользоваться), не знаю ... Но мне понравилось, что от написания возвращаются к нормальному человеческому общению через голос. Мне кажется, это правильно уловили, что люди соскучились по живому голосу", - рассказал он.
Также он добавил, что при использовании этой соцсети сократится количество ошибок, которые пользователи делают в других соцсетях.
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"Я планирую (зарегистрироваться), но еще хочу посмотреть", - отметил Миронов.
Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, при этом особую популярность в российском сегменте интернета приобрело почти год спустя - в феврале текущего года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS. Кроме того, для начала пользования возможностями соцсети необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
 
Сергей МироновСправедливая РоссияApple iOSТехнологииОбщество
 
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