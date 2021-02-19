Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии "хороший национализм"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 19 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен развивать в стране "хороший национализм" за счет собственных традиций, отличающих белорусов, в том числе, от русских.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в пятницу посетил в Минске Национальный академический театр имени Янки Купалы, где пообщался с артистами.
"Я считаю, что национализм - это не болтовня на мове (белорусском языке – ред.). А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции… Вы (артисты Купаловского театра – ред.) тоже стали доброй, даже не традицией, вы - символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам я - президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже", - сказал глава республики.
В качестве традиций Белоруссии как суверенного государства Лукашенко, в частности, упомянул ежегодное обращение президента с посланием к парламенту и народу, а также проводимое раз в пять лет Всебелорусское народное собрание.
При этом глава государства считает, что богатство народа Белоруссии заключается, в том числе, в знании двух языков - русского и белорусского, и "от этого наследия ни в коем случае нельзя отказываться".
"Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку. Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Но мы миллиметра никому не отдадим", - добавил Лукашенко.