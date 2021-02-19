https://ria.ru/20210219/lgoty-1598119662.html

Льготы по оплате ЖКУ предложили расширить

Льготы по оплате ЖКУ предложили расширить

Общественная палата и НП "ЖКХ-Контроль" обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить число россиян, получающих субсидии на оплату... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:05

2021-02-19T09:05

2021-02-19T10:53

россия

светлана разворотнева

жкх

михаил мишустин

общественная палата рф

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Общественная палата и НП "ЖКХ-Контроль" обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить число россиян, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. С их письмом ознакомились "Известия".По словам главы комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам и исполнительного директора "ЖКХ-Контроль" Светланы Разворотневой, в казну ежегодно возвращается значительная сумма денег, выделенных на помощь по оплате коммуналки. Причина заключается в сложности начисления субсидий.В пример Разворотнева привела людей, которые не имеют права на субсидию из-за долгов по ЖКУ."Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", — пояснила она, подчеркнув, что помощь перестают выделять, если человек не оплачивает коммуналку в течение двух месяцев.Кроме того, в письме предлагается поменять подход к оценке дохода семьи, по которому и определяют право на субсидии. Сейчас, напомнила Разворотнева, учитывают показатель за последние полгода, однако общественники предлагают сократить этот срок до двух месяцев. Сейчас помощь получают примерно 5,4 процента семей, а если предложения общественников примут, то их число увеличится в два раза.Как пояснил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, долг говорит о сложном финансовом положении семьи — лишать ее господдержки неправильно.Ранее руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев рассказал, что прошлогодний рост задолженности на рынке электроэнергии связан с падением реальных доходов россиян. Так, по данным Центра финансовых расчетов, долги за электричество выросли на 12 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210125/schetchiki-1594417776.html

https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596477003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана разворотнева, жкх, михаил мишустин, общественная палата рф, общероссийский народный фронт, общество