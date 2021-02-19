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Льготы по оплате ЖКУ предложили расширить
Льготы по оплате ЖКУ предложили расширить
Общественная палата и НП "ЖКХ-Контроль" обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить число россиян, получающих субсидии на оплату... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:05
2021-02-19T10:53
россия
светлана разворотнева
жкх
михаил мишустин
общественная палата рф
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Общественная палата и НП "ЖКХ-Контроль" обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить число россиян, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. С их письмом ознакомились "Известия".По словам главы комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам и исполнительного директора "ЖКХ-Контроль" Светланы Разворотневой, в казну ежегодно возвращается значительная сумма денег, выделенных на помощь по оплате коммуналки. Причина заключается в сложности начисления субсидий.В пример Разворотнева привела людей, которые не имеют права на субсидию из-за долгов по ЖКУ."Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", — пояснила она, подчеркнув, что помощь перестают выделять, если человек не оплачивает коммуналку в течение двух месяцев.Кроме того, в письме предлагается поменять подход к оценке дохода семьи, по которому и определяют право на субсидии. Сейчас, напомнила Разворотнева, учитывают показатель за последние полгода, однако общественники предлагают сократить этот срок до двух месяцев. Сейчас помощь получают примерно 5,4 процента семей, а если предложения общественников примут, то их число увеличится в два раза.Как пояснил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, долг говорит о сложном финансовом положении семьи — лишать ее господдержки неправильно.Ранее руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев рассказал, что прошлогодний рост задолженности на рынке электроэнергии связан с падением реальных доходов россиян. Так, по данным Центра финансовых расчетов, долги за электричество выросли на 12 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210125/schetchiki-1594417776.html
https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596477003.html
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россия, светлана разворотнева, жкх, михаил мишустин, общественная палата рф, общероссийский народный фронт, общество

Льготы по оплате ЖКУ предложили расширить

09:05 19.02.2021 (обновлено: 10:53 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Общественная палата и НП "ЖКХ-Контроль" обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить число россиян, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. С их письмом ознакомились "Известия".
По словам главы комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам и исполнительного директора "ЖКХ-Контроль" Светланы Разворотневой, в казну ежегодно возвращается значительная сумма денег, выделенных на помощь по оплате коммуналки. Причина заключается в сложности начисления субсидий.
В пример Разворотнева привела людей, которые не имеют права на субсидию из-за долгов по ЖКУ.
"Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", — пояснила она, подчеркнув, что помощь перестают выделять, если человек не оплачивает коммуналку в течение двух месяцев.
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Кроме того, в письме предлагается поменять подход к оценке дохода семьи, по которому и определяют право на субсидии. Сейчас, напомнила Разворотнева, учитывают показатель за последние полгода, однако общественники предлагают сократить этот срок до двух месяцев. Сейчас помощь получают примерно 5,4 процента семей, а если предложения общественников примут, то их число увеличится в два раза.
Как пояснил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, долг говорит о сложном финансовом положении семьи — лишать ее господдержки неправильно.
Ранее руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев рассказал, что прошлогодний рост задолженности на рынке электроэнергии связан с падением реальных доходов россиян. Так, по данным Центра финансовых расчетов, долги за электричество выросли на 12 миллиардов рублей.
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РоссияСветлана РазворотневаЖКХМихаил МишустинОбщественная палата РФОбщероссийский народный фронтОбщество
 
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