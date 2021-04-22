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Льготы по ЖКХ в 2021 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить
Льготы по ЖКХ в 2021 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить
Льготы по ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии, как их оформить и куда... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:09
2021-04-22T21:09
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Льготы по ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии, как их оформить и куда подать документы — в материале РИА Новости.Льготы по ЖКХЛьготы по ЖКХ — это послабления со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются определенным категориям граждан.— Льготы по оплате ЖКХ и субсидии в этой сфере — не одно и то же. Первые — это скидки. Вторые — компенсация части стоимости, — рассказала РИА Новости юрист Валентина Юрченко.Федеральные и региональныеЛьготы в сфере ЖКХ бывают федеральными и региональными.Первые предоставляются следующим категориям граждан:Региональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться:— Узнать, какие льготы и субсидии действуют в вашем регионе, можно на сайте ГИС ЖКХ, в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выбрав свой населенный пункт, — сообщила юрист.Льготы инвалидамО мерах социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится в ФЗ "О социальной защите инвалидов". Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны.Инвалиды 1, 2 и 3 группыПо закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.Выплата назначается в виде субсидии. То есть сначала инвалид платит всю сумму за услуги, а в конце месяца ему возвращают половину. При этом, если в квартире прописан кто-то еще, то вернут меньше, так как квартплату распределяют между всеми жильцами. Если в квартире живет несколько людей, имеющих право на льготы, то они рассчитываются для каждого льготника отдельно.Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.Кроме того, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт.Льготы на оплату ЖКУ предоставляются инвалидам независимо от их доходов. Получить их может сам человек с ограниченными возможностями, законный представитель ребенка-инвалида или опекун недееспособного инвалида в виде денежной компенсации за оплаченные коммунальные услуги.Льготы ветеранамУчастникам Великой Отечественной войны, в том числе лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, и инвалидам войны также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ.Также существуют и региональные преференции. Например, в Москве имеют право претендовать на компенсацию половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе на вывоз твердых бытовых отходов, ветераны труда и военной службы.Льготы пенсионерамРешение о введение льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.Пенсионерам после 70 летВ ряде регионов страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращают пенсионерам старше 70 лет.Например, такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров старше 70 лет и их неработающих членов семьи.Пенсионерам после 80 летВ некоторых регионах власти установили преференции для пенсионеров старше 80 лет.Например, в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов.В Петербурге же, если пенсионер старше 80 лет и жилье у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.ПредпенсионерамВ большинстве регионов России льготы по оплате ЖКХ предоставляются предпенсионерам, имеющим статус "Ветерана труда".Например, в Липецкой области, согласно закону № 141-ОЗ от 02.12.2004 г. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", ветеран труда предпенсионного возраста может получить скидку в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие.Если предпенсионер из Липецкой области проживает в доме без центрального отопления, он имеет право на 70-процентную скидку при покупке твердого топлива и услуг по его доставке.А вот в Москве предпенсионер может рассчитывать на скидку в 50% при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если имеет звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".Льготы ветеранам боевых действийВетеранам боевых действий по федеральному законодательству также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. Этой категории льготников государство компенсирует 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт.Предоставление 50-процентной компенсации по оплате жилищных услуг распространяется не только на жилье, находящееся в собственности ветерана и членов его семьи, но и на арендованное жилое помещение.Дополнительные льготы данной категории граждан могут устанавливать в регионах.Льготы военнымПрофессиональные военные, а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством.Преференции могут быть предоставлены:Служащим по контракту, а также сотрудникам спецслужб субсидии предоставляются в случае, если их нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода. В данном случае размер выплаты равен разнице между нормативом потребления услуг ЖКХ (устанавливается региональным правительством), рассчитанным для данного военнослужащего, и 10% от уровня его дохода. Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета.Лица, отслужившие в армии более 20-ти лет, могут рассчитывать на получение льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг, в зависимости от законодательства субъекта Федерации.Кроме того, близкие родственники военнослужащих, прописанные с ними на одной жилплощади, могут рассчитывать на льготы по ЖКХ в следующих случаях:Согласно пункту 3 постановления правительства №475 к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся:Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства, а семьи служащих в другом городе профессиональных военных — на компенсацию 50% стоимости.Льготы многодетным семьямМногодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями — 30%. При этом регионы могут увеличить эту скидку, а также ввести свои условия для ее получения.В большинстве регионов к основаниям предоставления льготы добавляется нуждаемость или малообеспеченность, то есть невозможность родителей собственными силами в полной мере обеспечить все нужды детей.— Например, в Москве многодетные семьи имеют право на компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Также право на компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист.Другие категории гражданУчителямНа федеральном уровне льготы по ЖКХ могут получить только педагоги, которые проживают и работают по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Им полагается ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей.Дополнительные скидки учителям и воспитателям могут быть установлены в зависимости от региона проживания. Послабление может доходить до 50% и распространяться на все виды коммунальных услуг.Например, педагоги государственных учреждений образования в Санкт-Петербурге имеют право на ежемесячную выплату, которая покрывает половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Средства предоставляются на одну квартиру или жилье и по одному основанию.Почетным донорамЛьгот по ЖКХ почетным донорам не установлено федеральным законодательством, однако такие послабления могут действовать в регионах РФ.Также в столице для такой категории граждан наполовину снижается оплата вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов независимо от вида жилищного фонда.Семьям с ребенком-инвалидомЛьготы на оплату ЖКХ положены и семьям с детьми-инвалидами. Они могут отдавать на 50% меньше за воду, электричество, содержание общего имущества и плату за квартиру, снимаемую по договору социального найма.В дополнение к указанным выше льготам детям-инвалидам положена компенсация в 50% за капитальный ремонт.СиротамЛьготы по оплате коммунальных услуг для сирот существуют на уровне регионов РФ.— Например, в Москве данная категория граждан не платит за жилье по договору найма специализированного жилого помещения. На время обучения по очной форме — не платит в нем и за ЖКУ. Сирота также может не беспокоиться о коммунальных платежах, если он собственник жилья и в данный момент находится в организациях для сирот и оставшихся без попечения родителей детей. Он также может не платить за жилье, если в это время воспитывается в семье или учится по очной форме и живет в общежитии вуза или ссуза. То же самое относится к случаю, если такие дети или члены их семьи, в которой они проживают, снимают жилье по договору социального найма. Если квартиру или комнату сдают в поднаем, пока сирота отсутствует, — эта льгота не работает, — рассказала эксперт.А вот в Санкт-Петербурге сиротам компенсируют стоимость ЖКУ в размере 100%. Также в северной столице они имеют право на компенсацию расходов на ремонт квартиры, в которой проживают.Как рассчитываются?Перечень субсидий и льготных условий по ЖКХ устанавливается региональными органами власти в соответствии с пунктом 3 статьи 13 ЖК РФ.Преференции предоставляются людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой доли допустимых расходов (не более 22% общего семейного бюджета). В регионах норму могут снижать. Например, в Петербурге субсидию получат те, кто тратит больше 14% от дохода, а в Москве — больше 10%.Субсидии могут получить граждане, которые снимают жилье у государства или обычного человека по договору, члены жилищных кооперативов и собственники жилья.Размер социальной помощи определяется сотрудниками социальной защиты, однако для собственного спокойствия можно сделать это и самостоятельно, по формуле:(Региональный стандарт стоимости ЖКУ) x (количество человек в семье) — (месячный совокупный доход) x (доля расходов на квартплату в регионе).— Если семья признана малоимущей, к формуле нужно добавить еще и поправочный коэффициент, — отметила Валентина Юрченко.Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: СД : ПМ, где СД — среднедушевой доход семьи, а ПМ — величина прожиточного минимума семьи заявителя.Как оформить?Оформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения. Нужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Бюджетники же оформляют компенсацию по месту работы и получают ее одновременно с выплатой зарплаты за первую половину текущего месяца.Необходимые документыДокументы для оформления преференции по ЖКХ различаются в зависимости от оснований их предоставления. В базовый пакет входят:
https://realty.ria.ru/20210122/apartamenty-1594149874.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), общество

Льготы по ЖКХ в 2021 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить

21:09 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Льготы по ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии, как их оформить и куда подать документы — в материале РИА Новости.

Льготы по ЖКХ

Льготы по ЖКХ — это послабления со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются определенным категориям граждан.
— Льготы по оплате ЖКХ и субсидии в этой сфере — не одно и то же. Первые — это скидки. Вторые — компенсация части стоимости, — рассказала РИА Новости юрист Валентина Юрченко.
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Собственники апартаментов не получат субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ

Федеральные и региональные

Льготы в сфере ЖКХ бывают федеральными и региональными.
Первые предоставляются следующим категориям граждан:
  • участникам Великой Отечественной войны;
  • Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
  • Героям СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы;
  • ветеранам боевых действий;
  • военнослужащим, проходивших военную службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее полугода;
  • жителям блокадного Ленинграда;
  • гражданам, работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в тылу фронтов, операционных зон флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
  • лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода или награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны;
  • инвалидам войны, включая проживающих с ними членов семьи, и членам семьи погибших инвалидов войны;
  • чернобыльцам и их вдовам;
  • педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям в сельских школах;
  • инвалидам 1, 2, 3 групп.
Региональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться:
  • ветеранам труда;
  • многодетным семьям;
  • пенсионерам;
  • детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и другим категориям граждан.
— Узнать, какие льготы и субсидии действуют в вашем регионе, можно на сайте ГИС ЖКХ, в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выбрав свой населенный пункт, — сообщила юрист.
Работа межрайонной налоговой инспекции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 20:59
Предоставление льгот по налогам: какие виды существуют в 2021 году

Льготы инвалидам

О мерах социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится в ФЗ "О социальной защите инвалидов". Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны.

Инвалиды 1, 2 и 3 группы

По закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.
— Размер денежной компенсации по федеральной льготе рассчитывается согласно показаниям приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. Если счетчики в жилье отсутствуют, то компенсация начисляется исходя из среднего тарифа в регионе, — отметила юрист.
Выплата назначается в виде субсидии. То есть сначала инвалид платит всю сумму за услуги, а в конце месяца ему возвращают половину. При этом, если в квартире прописан кто-то еще, то вернут меньше, так как квартплату распределяют между всеми жильцами. Если в квартире живет несколько людей, имеющих право на льготы, то они рассчитываются для каждого льготника отдельно.
Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.
Кроме того, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт.
Льготы на оплату ЖКУ предоставляются инвалидам независимо от их доходов. Получить их может сам человек с ограниченными возможностями, законный представитель ребенка-инвалида или опекун недееспособного инвалида в виде денежной компенсации за оплаченные коммунальные услуги.

Льготы ветеранам

Участникам Великой Отечественной войны, в том числе лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, и инвалидам войны также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ.
— Данной категории льготников государство компенсирует половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт, — пояснила эксперт.
Также существуют и региональные преференции. Например, в Москве имеют право претендовать на компенсацию половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе на вывоз твердых бытовых отходов, ветераны труда и военной службы.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМинприроды предлагает ввести льготы по квартплате за сортировку мусора
Минприроды предлагает ввести льготы по квартплате за сортировку мусора - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо

Льготы пенсионерам

Решение о введение льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.
Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.

Пенсионерам после 70 лет

В ряде регионов страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращают пенсионерам старше 70 лет.
Например, такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров старше 70 лет и их неработающих членов семьи.

Пенсионерам после 80 лет

В некоторых регионах власти установили преференции для пенсионеров старше 80 лет.
Например, в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов.
В Петербурге же, если пенсионер старше 80 лет и жилье у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение

Предпенсионерам

В большинстве регионов России льготы по оплате ЖКХ предоставляются предпенсионерам, имеющим статус "Ветерана труда".
Например, в Липецкой области, согласно закону № 141-ОЗ от 02.12.2004 г. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", ветеран труда предпенсионного возраста может получить скидку в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие.
Если предпенсионер из Липецкой области проживает в доме без центрального отопления, он имеет право на 70-процентную скидку при покупке твердого топлива и услуг по его доставке.
А вот в Москве предпенсионер может рассчитывать на скидку в 50% при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если имеет звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".
— Получить подробную информацию о льготах по оплате ЖКХ, предусмотренных в конкретном регионе РФ, можно в отделении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, — пояснила юрист.

Льготы ветеранам боевых действий

Ветеранам боевых действий по федеральному законодательству также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. Этой категории льготников государство компенсирует 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт.
Предоставление 50-процентной компенсации по оплате жилищных услуг распространяется не только на жилье, находящееся в собственности ветерана и членов его семьи, но и на арендованное жилое помещение.
Дополнительные льготы данной категории граждан могут устанавливать в регионах.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 18:56
Льготы ветеранам труда в 2021 году: какие положены и как их получить

Льготы военным

Профессиональные военные, а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством.
Преференции могут быть предоставлены:
  • сотрудникам спецслужб, сведения о которых не подлежат разглашению;
  • служащим по контракту;
  • военным пенсионерам;
  • лицам, отслужившим в регулярных войсках более 20 лет.
Служащим по контракту, а также сотрудникам спецслужб субсидии предоставляются в случае, если их нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода.
В данном случае размер выплаты равен разнице между нормативом потребления услуг ЖКХ (устанавливается региональным правительством), рассчитанным для данного военнослужащего, и 10% от уровня его дохода.
Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета.
Лица, отслужившие в армии более 20-ти лет, могут рассчитывать на получение льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг, в зависимости от законодательства субъекта Федерации.
Кроме того, близкие родственники военнослужащих, прописанные с ними на одной жилплощади, могут рассчитывать на льготы по ЖКХ в следующих случаях:
  • если военнослужащие погибли при исполнении служебного долга;
  • если военнослужащие погибли после увольнения со службы, общий срок которой составил не менее 10-ти лет;
  • если военные проходят службу в настоящий момент в другом населенном пункте.
Согласно пункту 3 постановления правительства №475 к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся:
  • вдовы;
  • дети до 18 лет;
  • дети старше 18 лет, являющиеся инвалидами с детства;
  • дети до 23-х лет, обучающиеся в вузе на дневном отделении;
  • нетрудоспособные иждивенцы.
Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства, а семьи служащих в другом городе профессиональных военных — на компенсацию 50% стоимости.
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:12
Льготы многодетным семьям в 2021 – какие положены?

Льготы многодетным семьям

Многодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями — 30%. При этом регионы могут увеличить эту скидку, а также ввести свои условия для ее получения.
В большинстве регионов к основаниям предоставления льготы добавляется нуждаемость или малообеспеченность, то есть невозможность родителей собственными силами в полной мере обеспечить все нужды детей.
— Например, в Москве многодетные семьи имеют право на компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Также право на компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист.

Другие категории граждан

Учителям

На федеральном уровне льготы по ЖКХ могут получить только педагоги, которые проживают и работают по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Им полагается ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей.
Дополнительные скидки учителям и воспитателям могут быть установлены в зависимости от региона проживания. Послабление может доходить до 50% и распространяться на все виды коммунальных услуг.
Например, педагоги государственных учреждений образования в Санкт-Петербурге имеют право на ежемесячную выплату, которая покрывает половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Средства предоставляются на одну квартиру или жилье и по одному основанию.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДевушка в Центре крови Федерального медико-биологического агентства в Москве
Девушка в Центре крови Федерального медико-биологического агентства в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Девушка в Центре крови Федерального медико-биологического агентства в Москве

Почетным донорам

Льгот по ЖКХ почетным донорам не установлено федеральным законодательством, однако такие послабления могут действовать в регионах РФ.
— Например, в Москве лица, награжденным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" могут платить только 50% от стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда, — отметила юрист.
Также в столице для такой категории граждан наполовину снижается оплата вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов независимо от вида жилищного фонда.

Семьям с ребенком-инвалидом

Льготы на оплату ЖКХ положены и семьям с детьми-инвалидами. Они могут отдавать на 50% меньше за воду, электричество, содержание общего имущества и плату за квартиру, снимаемую по договору социального найма.
В дополнение к указанным выше льготам детям-инвалидам положена компенсация в 50% за капитальный ремонт.

Сиротам

Льготы по оплате коммунальных услуг для сирот существуют на уровне регионов РФ.
— Например, в Москве данная категория граждан не платит за жилье по договору найма специализированного жилого помещения. На время обучения по очной форме — не платит в нем и за ЖКУ. Сирота также может не беспокоиться о коммунальных платежах, если он собственник жилья и в данный момент находится в организациях для сирот и оставшихся без попечения родителей детей. Он также может не платить за жилье, если в это время воспитывается в семье или учится по очной форме и живет в общежитии вуза или ссуза. То же самое относится к случаю, если такие дети или члены их семьи, в которой они проживают, снимают жилье по договору социального найма. Если квартиру или комнату сдают в поднаем, пока сирота отсутствует, — эта льгота не работает, — рассказала эксперт.
А вот в Санкт-Петербурге сиротам компенсируют стоимость ЖКУ в размере 100%. Также в северной столице они имеют право на компенсацию расходов на ремонт квартиры, в которой проживают.

Как рассчитываются?

Перечень субсидий и льготных условий по ЖКХ устанавливается региональными органами власти в соответствии с пунктом 3 статьи 13 ЖК РФ.
Преференции предоставляются людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой доли допустимых расходов (не более 22% общего семейного бюджета). В регионах норму могут снижать. Например, в Петербурге субсидию получат те, кто тратит больше 14% от дохода, а в Москве — больше 10%.
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Субсидии могут получить граждане, которые снимают жилье у государства или обычного человека по договору, члены жилищных кооперативов и собственники жилья.
Размер социальной помощи определяется сотрудниками социальной защиты, однако для собственного спокойствия можно сделать это и самостоятельно, по формуле:
(Региональный стандарт стоимости ЖКУ) x (количество человек в семье) — (месячный совокупный доход) x (доля расходов на квартплату в регионе).
— Если семья признана малоимущей, к формуле нужно добавить еще и поправочный коэффициент, — отметила Валентина Юрченко.
Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: СД : ПМ, где СД — среднедушевой доход семьи, а ПМ — величина прожиточного минимума семьи заявителя.
— Например, мать-одиночка из Подмосковья и ее годовалая дочь проживают в однокомнатной квартире. Общий доход семьи составляет 14 943 рублей, это меньше прожиточного минимума, установленного для Московской области: 13 876 рублей для трудоспособной мамы + 12 248 рублей для ее дочери = 26 124 рублей на семью из двух человек или по 13 062 рублей на каждого. За квартиру семья платит 3100 рублей. Рассчитаем размер субсидии, который положен этой семье: (3437,89 × 2) − (14 943 × 22%) × (7471,5 ÷ 13 062) = 2045,34 рублей, — пояснила юрист.

Как оформить?

Оформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения. Нужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Бюджетники же оформляют компенсацию по месту работы и получают ее одновременно с выплатой зарплаты за первую половину текущего месяца.

Необходимые документы

Документы для оформления преференции по ЖКХ различаются в зависимости от оснований их предоставления. В базовый пакет входят:
  • паспорт;
  • подтверждающий место жительства документ, если в паспорте место жительства не отмечено или оно отличается от фактического;
  • документ, подтверждающий право на льготу по оплате ЖКУ: например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана, удостоверение многодетной матери;
  • квитанции на оплату ЖКУ;
  • справка по форме 9 или справка о составе семьи;
  • заявление (заполняется на месте).
 
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