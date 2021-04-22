https://ria.ru/20210422/lgoty-1729542270.html

Льготы по ЖКХ в 2021 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить

Льготы по ЖКХ в 2021 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить

Льготы по ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии, как их оформить и куда... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:09

2021-04-22T21:09

2021-04-22T21:09

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Льготы по ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии, как их оформить и куда подать документы — в материале РИА Новости.Льготы по ЖКХЛьготы по ЖКХ — это послабления со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются определенным категориям граждан.— Льготы по оплате ЖКХ и субсидии в этой сфере — не одно и то же. Первые — это скидки. Вторые — компенсация части стоимости, — рассказала РИА Новости юрист Валентина Юрченко.Федеральные и региональныеЛьготы в сфере ЖКХ бывают федеральными и региональными.Первые предоставляются следующим категориям граждан:Региональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться:— Узнать, какие льготы и субсидии действуют в вашем регионе, можно на сайте ГИС ЖКХ, в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выбрав свой населенный пункт, — сообщила юрист.Льготы инвалидамО мерах социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится в ФЗ "О социальной защите инвалидов". Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны.Инвалиды 1, 2 и 3 группыПо закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.Выплата назначается в виде субсидии. То есть сначала инвалид платит всю сумму за услуги, а в конце месяца ему возвращают половину. При этом, если в квартире прописан кто-то еще, то вернут меньше, так как квартплату распределяют между всеми жильцами. Если в квартире живет несколько людей, имеющих право на льготы, то они рассчитываются для каждого льготника отдельно.Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.Кроме того, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт.Льготы на оплату ЖКУ предоставляются инвалидам независимо от их доходов. Получить их может сам человек с ограниченными возможностями, законный представитель ребенка-инвалида или опекун недееспособного инвалида в виде денежной компенсации за оплаченные коммунальные услуги.Льготы ветеранамУчастникам Великой Отечественной войны, в том числе лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, и инвалидам войны также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ.Также существуют и региональные преференции. Например, в Москве имеют право претендовать на компенсацию половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе на вывоз твердых бытовых отходов, ветераны труда и военной службы.Льготы пенсионерамРешение о введение льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.Пенсионерам после 70 летВ ряде регионов страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращают пенсионерам старше 70 лет.Например, такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров старше 70 лет и их неработающих членов семьи.Пенсионерам после 80 летВ некоторых регионах власти установили преференции для пенсионеров старше 80 лет.Например, в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов.В Петербурге же, если пенсионер старше 80 лет и жилье у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.ПредпенсионерамВ большинстве регионов России льготы по оплате ЖКХ предоставляются предпенсионерам, имеющим статус "Ветерана труда".Например, в Липецкой области, согласно закону № 141-ОЗ от 02.12.2004 г. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", ветеран труда предпенсионного возраста может получить скидку в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие.Если предпенсионер из Липецкой области проживает в доме без центрального отопления, он имеет право на 70-процентную скидку при покупке твердого топлива и услуг по его доставке.А вот в Москве предпенсионер может рассчитывать на скидку в 50% при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если имеет звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".Льготы ветеранам боевых действийВетеранам боевых действий по федеральному законодательству также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. Этой категории льготников государство компенсирует 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт.Предоставление 50-процентной компенсации по оплате жилищных услуг распространяется не только на жилье, находящееся в собственности ветерана и членов его семьи, но и на арендованное жилое помещение.Дополнительные льготы данной категории граждан могут устанавливать в регионах.Льготы военнымПрофессиональные военные, а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством.Преференции могут быть предоставлены:Служащим по контракту, а также сотрудникам спецслужб субсидии предоставляются в случае, если их нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода. В данном случае размер выплаты равен разнице между нормативом потребления услуг ЖКХ (устанавливается региональным правительством), рассчитанным для данного военнослужащего, и 10% от уровня его дохода. Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета.Лица, отслужившие в армии более 20-ти лет, могут рассчитывать на получение льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг, в зависимости от законодательства субъекта Федерации.Кроме того, близкие родственники военнослужащих, прописанные с ними на одной жилплощади, могут рассчитывать на льготы по ЖКХ в следующих случаях:Согласно пункту 3 постановления правительства №475 к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся:Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства, а семьи служащих в другом городе профессиональных военных — на компенсацию 50% стоимости.Льготы многодетным семьямМногодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями — 30%. При этом регионы могут увеличить эту скидку, а также ввести свои условия для ее получения.В большинстве регионов к основаниям предоставления льготы добавляется нуждаемость или малообеспеченность, то есть невозможность родителей собственными силами в полной мере обеспечить все нужды детей.— Например, в Москве многодетные семьи имеют право на компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Также право на компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист.Другие категории гражданУчителямНа федеральном уровне льготы по ЖКХ могут получить только педагоги, которые проживают и работают по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Им полагается ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей.Дополнительные скидки учителям и воспитателям могут быть установлены в зависимости от региона проживания. Послабление может доходить до 50% и распространяться на все виды коммунальных услуг.Например, педагоги государственных учреждений образования в Санкт-Петербурге имеют право на ежемесячную выплату, которая покрывает половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Средства предоставляются на одну квартиру или жилье и по одному основанию.Почетным донорамЛьгот по ЖКХ почетным донорам не установлено федеральным законодательством, однако такие послабления могут действовать в регионах РФ.Также в столице для такой категории граждан наполовину снижается оплата вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов независимо от вида жилищного фонда.Семьям с ребенком-инвалидомЛьготы на оплату ЖКХ положены и семьям с детьми-инвалидами. Они могут отдавать на 50% меньше за воду, электричество, содержание общего имущества и плату за квартиру, снимаемую по договору социального найма.В дополнение к указанным выше льготам детям-инвалидам положена компенсация в 50% за капитальный ремонт.СиротамЛьготы по оплате коммунальных услуг для сирот существуют на уровне регионов РФ.— Например, в Москве данная категория граждан не платит за жилье по договору найма специализированного жилого помещения. На время обучения по очной форме — не платит в нем и за ЖКУ. Сирота также может не беспокоиться о коммунальных платежах, если он собственник жилья и в данный момент находится в организациях для сирот и оставшихся без попечения родителей детей. Он также может не платить за жилье, если в это время воспитывается в семье или учится по очной форме и живет в общежитии вуза или ссуза. То же самое относится к случаю, если такие дети или члены их семьи, в которой они проживают, снимают жилье по договору социального найма. Если квартиру или комнату сдают в поднаем, пока сирота отсутствует, — эта льгота не работает, — рассказала эксперт.А вот в Санкт-Петербурге сиротам компенсируют стоимость ЖКУ в размере 100%. Также в северной столице они имеют право на компенсацию расходов на ремонт квартиры, в которой проживают.Как рассчитываются?Перечень субсидий и льготных условий по ЖКХ устанавливается региональными органами власти в соответствии с пунктом 3 статьи 13 ЖК РФ.Преференции предоставляются людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой доли допустимых расходов (не более 22% общего семейного бюджета). В регионах норму могут снижать. Например, в Петербурге субсидию получат те, кто тратит больше 14% от дохода, а в Москве — больше 10%.Субсидии могут получить граждане, которые снимают жилье у государства или обычного человека по договору, члены жилищных кооперативов и собственники жилья.Размер социальной помощи определяется сотрудниками социальной защиты, однако для собственного спокойствия можно сделать это и самостоятельно, по формуле:(Региональный стандарт стоимости ЖКУ) x (количество человек в семье) — (месячный совокупный доход) x (доля расходов на квартплату в регионе).— Если семья признана малоимущей, к формуле нужно добавить еще и поправочный коэффициент, — отметила Валентина Юрченко.Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: СД : ПМ, где СД — среднедушевой доход семьи, а ПМ — величина прожиточного минимума семьи заявителя.Как оформить?Оформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения. Нужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Бюджетники же оформляют компенсацию по месту работы и получают ее одновременно с выплатой зарплаты за первую половину текущего месяца.Необходимые документыДокументы для оформления преференции по ЖКХ различаются в зависимости от оснований их предоставления. В базовый пакет входят:

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https://ria.ru/20210421/lgoty-1729353346.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20210406/bally-1727101133.html

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россия, москва, московская область (подмосковье), общество