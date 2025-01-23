Льготы по ЖКХ в 2025 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Льготы на ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии в 2025 году в Москве и регионах, какие категории граждан имеют право на преференции: семьи с детьми, инвалиды, пенсионеры. Как собственник жилья может их оформить: куда обращаться и какие документы приготовить, — в материале РИА Новости.

Льготы на оплату услуг ЖКХ

Льготы по ЖКХ — это послабления со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются определенным категориям граждан.

— Льготы по оплате ЖКХ и субсидии в этой сфере — не одно и то же. Первые — это скидки. Вторые — компенсация части стоимости, — рассказала РИА Новости юрист Валентина Юрченко.

Кому положены

разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ", выбрав свой населенный пункт. Льготы могут быть федеральными и региональными. Узнать, какие льготы и субсидии действуют в определенном регионе и кто на них имеет право, можно на сайте ГИС ЖКХ, в", выбрав свой населенный пункт.

Льготы на оплату услуг ЖКХ вправе получить инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, участники ВОВ, ветераны боевых действий и другие категории граждан.

Пенсионерам

Решение о введении льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.

Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.

Пенсионерам после 70 лет

В ряде регионов страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращают пенсионерам старше 70 лет.

Например, такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров старше 70 лет и их неработающих членов семьи.

Пенсионерам после 80 лет

В некоторых регионах власти установили преференции для пенсионеров старше 80 лет.

Например, в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов.

В Петербурге же, если пенсионер старше 80 лет и жилье у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.

Инвалидам

ФЗ "О социальной защите инвалидов" . Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны. О мерах социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится в. Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны.

По закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.

— Размер денежной компенсации по федеральной льготе рассчитывается согласно показаниям приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. Если счетчики в жилье отсутствуют, то компенсация начисляется исходя из среднего тарифа в регионе, — отметила юрист.

Если в квартире живет несколько людей, имеющих право на льготы, то они рассчитываются для каждого льготника отдельно.

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.

Кроме того, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт.

Льготы на оплату ЖКУ предоставляются инвалидам независимо от их доходов. Получить их может сам человек с ограниченными возможностями, законный представитель ребенка-инвалида или опекун недееспособного инвалида в виде денежной компенсации за оплаченные коммунальные услуги.

В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки инвалидов. Например, в г. Москве инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг за объем их потребления, предоставляется дополнительная скидка (или компенсационная выплата) в размере 50% платы за объем потребляемых коммунальных услуг, определенный по показаниям приборов учета и превышающий нормативы потребления.

Семьям с детьми-инвалидами

Семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, также предоставляется компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50%.

“При этом компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, потребление которых определяется по показаниям приборов учета, производится в пределах утвержденных нормативов”, — отмечает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Ветеранам труда

В большинстве регионов России льготы по оплате ЖКХ предоставляются гражданам, имеющим статус "Ветерана труда".

№ 141-ОЗ от 02.12.2004 г. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" , ветеран труда может получить компенсацию расходов в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие. Например, в Липецкой области, согласно закону, ветеран труда может получить компенсацию расходов в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие.

Если пенсионер из Липецкой области проживает в доме без центрального отопления, он имеет право на 70-процентную компенсацию расходов при покупке твердого топлива и услуг по его доставке.

— Получить подробную информацию о льготах по оплате ЖКХ, предусмотренных в конкретном регионе РФ, можно в отделении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, — пояснила юрист.

Ветеранам боевых действий

Ветеранам боевых действий по федеральному законодательству также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. Этой категории льготников государство компенсирует 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт.

Предоставление 50-процентной компенсации по оплате жилищных услуг распространяется не только на жилье, находящееся в собственности ветерана и членов его семьи, но и на арендованное жилое помещение.

Дополнительные льготы данной категории граждан могут устанавливать в регионах.

Военным

военные , а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством. Профессиональные, а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством.

Преференции могут быть предоставлены:

сотрудникам спецслужб, сведения о которых не подлежат разглашению;

спецслужб, сведения о которых не подлежат разглашению; служащим по контракту;

военным пенсионерам;

лицам, отслужившим в регулярных войсках более 20 лет.

Служащим по контракту, а также сотрудникам спецслужб субсидии предоставляются в случае, если их нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода.

В данном случае размер выплаты равен разнице между нормативом потребления услуг ЖКХ (устанавливается региональным правительством), рассчитанным для данного военнослужащего, и 10% от уровня его дохода.

Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета.

Лица, отслужившие в армии более 20-ти лет, могут рассчитывать на получение льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг, в зависимости от законодательства субъекта Федерации.

Кроме того, близкие родственники военнослужащих, прописанные с ними на одной жилплощади, могут рассчитывать на льготы по ЖКХ в следующих случаях:

если военнослужащие погибли при исполнении служебного долга;

если военнослужащие погибли после увольнения со службы, общий срок которой составил не менее 10-ти лет;

если военные проходят службу в настоящий момент в другом населенном пункте.

постановления правительства №475 к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся: Согласно пункту 3к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся:

вдовы;

дети до 18 лет;

дети старше 18 лет, являющиеся инвалидами с детства;

дети до 23-х лет, обучающиеся в вузе на дневном отделении;

нетрудоспособные иждивенцы.

Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства, а семьи служащих в другом городе профессиональных военных — на компенсацию 50% стоимости.

Получить компенсацию в размере 50% от общей суммы расходов на оплату ЖКУ вправе и члены семей участников СВО. В эту сумму входят взносы за капремонт, плата за содержание жилого помещения и ряд других платежей.

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

“Компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ может предоставляться членам семьи погибшего (умершего) при определенных обстоятельствах или по определенным основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел и некоторых других федеральных органов власти”, — говорит Оксана Васильева.

Многодетным семьям

Многодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями — 30%. При этом регионы могут увеличить эту скидку, а также ввести свои условия для ее получения.

В большинстве регионов к основаниям предоставления льготы добавляется нуждаемость или малообеспеченность, то есть невозможность родителей собственными силами в полной мере обеспечить все нужды детей.

имеют право на компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Также право на компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист. — Например, в Москве многодетные семьина компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Такжена компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист.

Компенсация устанавливается одному из родителей независимо от получения семьей социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ и количества жилых помещений до достижения младшим ребенком 18 лет.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

По словам эксперта, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые проживают в общежитиях в период обучения, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением в общежитии. Региональным законодательством для них также могут быть предусмотрены и льготы по оплате услуг ЖКХ.

“Например, в Москве дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, занимающие жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, на время обучения по очной форме по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих освобождаются от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, — отмечает юрист. — Кроме того, указанные лица освобождаются от внесения платы за наем в случае их признания малоимущими в том порядке, который установлен Правительством Москвы”.

В каком виде предоставляются

Льготы могут предоставляться в материальном (субсидии) и нематериальном виде (скидки на оплату ЖКХ, проезда в общественном транспорте и прочее).

Виды льгот

Льготы в сфере ЖКХ бывают федеральными и региональными.

Федеральные

Федеральные преференции предоставляются следующим категориям граждан:

участникам Великой Отечественной войны;

Великой Отечественной войны; Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

Героям СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы;

СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы; ветеранам боевых действий;

боевых действий; военнослужащим , проходивших военную службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее полугода;

, проходивших военную службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее полугода; жителям блокадного Ленинграда;

блокадного Ленинграда; гражданам , работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в тылу фронтов, операционных зон флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

, работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в тылу фронтов, операционных зон флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; лицам , проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода или награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны;

, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода или награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны; инвалидам войны , включая проживающих с ними членов семьи, и членам семьи погибших инвалидов войны;

, включая проживающих с ними членов семьи, и членам семьи погибших инвалидов войны; чернобыльцам и их вдовам;

и их вдовам; педагогическим работникам , руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям в сельских школах;

, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям в сельских школах; инвалидам I, II, III групп.

Региональные

Региональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться:

ветеранам труда;

многодетным семьям;

пенсионерам;

детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и другим категориям граждан

Как получить льготы

Нужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Бюджетники оформляют компенсацию по месту работы.

Куда обращаться

Оформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения.

Необходимые документы

Документы для оформления преференции по ЖКХ различаются в зависимости от оснований их предоставления. В базовый пакет входят:

паспорт подтверждающий место жительства документ, если в паспорте место жительства не отмечено или оно отличается от фактического документ, подтверждающий право на льготу по оплате ЖКУ: например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана, удостоверение многодетной матери квитанции на оплату ЖКУ справка по форме 9 или справка о составе семьи заявление (заполняется на месте)

Сроки

Решение о выдаче компенсации или предоставлении льготы принимается ведомством в течение 10 дней.

Размер льгот

пунктом 3 статьи 13 ЖК РФ . Перечень субсидий и льготных условий по ЖКХ устанавливается региональными органами власти в соответствии с

Преференции предоставляются людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой доли допустимых расходов (не более 22% общего семейного бюджета). В регионах норму могут снижать. Например, в Петербурге субсидию получат те, кто тратит больше 14% от дохода, а в Москве — больше 10%.

Субсидии могут получить граждане, которые снимают жилье у государства или обычного человека по договору, члены жилищных кооперативов и собственники жилья.

Размер социальной помощи определяется сотрудниками социальной защиты.

Как рассчитываются льготы

Рассчитать размер преференции можно по следующей формуле:

(Региональный стандарт стоимости ЖКУ) x (количество человек в семье) — (месячный совокупный доход) x (доля расходов на квартплату в регионе).

— Если семья признана малоимущей, к формуле нужно добавить еще и поправочный коэффициент, — отметила Валентина Юрченко.

Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: СД : ПМ, где СД — среднедушевой доход семьи, а ПМ — величина прожиточного минимума семьи заявителя.

Законодательство

Советы экспертов

Правила предоставления компенсаций на оплату ЖКУ с 2024 года изменились. Теперь деньги поступают напрямую в ресурсоснабжающие организации, а не льготникам. С 1 июля 2024 года банки, кредитные организации, платежные агенты не взимают комиссию при оплате за жилье и коммунальные услуги и пени за просроченную или неполную оплату с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан.

По словам юриста Европейской юридической службы Станислава Огородникова, система льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг охватывает достаточно широкие категории граждан. Единого акта, устанавливающего перечень льготополучателей, не существует: преференции устанавливаются различными законами и нормативными актами на федеральном и региональном уровнях.

Какие льготы по оплате ЖКУ существуют в каждом конкретном регионе в 2025 году можно узнать, обратившись в местные органы соцзащиты. Так как в разных субъектах могут отличаться не только сами льготы, но и список их получателей.

“Наиболее распространенной льготой является 50% скидка либо компенсация расходов на оплату. В ряде случаев предоставление льготы или субсидии обусловлено дополнительными условиями (ограничение нормативами потребления, доход получателя). Можно отметить долговременные тенденции: в последнее время скидки постепенно заменяются компенсациями (т.е. услуги оплачиваются в полном объеме, а затем граждане получают компенсации), регулирование предоставления льгот в основном переходит на уровень регионов”, — говорит юрист.

Существенно сократить свои расходы на коммуналку могут пенсионеры. Владельцы жилья вправе не платить за горячую и холодную воду, канализацию, вывоз мусора, электричество и газ, если не проживают дома минимум пять дней. Это особенно актуально в дачный сезон. Чтобы оформить перерасчет, нужно подать заявление в МФЦ в течение 30 дней с момента возвращения собственника в жилище.