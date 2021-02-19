https://ria.ru/20210219/konferentsiya-1597958623.html

Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T02:08

2021-02-19T02:08

2021-02-19T02:08

мюнхенская конференция по безопасности

справки

в мире

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Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка, "мюнхенский Давос". Была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства. Первоначально конференция проводилась под эгидой баварского Христианско-социального союза и до 1992 года именовались Конференцией по военным вопросам (Wehrkundetagung). С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ. Более 30 лет форум представлял собой закрытое внутриблоковое мероприятие. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет России (с 1995 года), стран СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока. В 1998 году Эвальд фон Кляйст последний раз председательствовал на конференции. С 1999 по 2008 год эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик (Horst Teltschik). С 2009 года конференцию возглавляет немецкий правозащитник и бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). Мюнхенская конференция не проводилась дважды: в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе) и в 1997 году, когда основатель форума Эвальд фон Кляйст не захотел оставаться "у руля" после своего 75-летия, а найти ему замену сразу не удалось. В настоящее время Мюнхенская конференция по безопасности – международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене – России, Китая, Японии, Индии и других). Конференция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня. С 2009 года конференция по безопасности в Мюнхене присуждает премию Эвальда фон Кляйста, которая вручается участникам мюнхенских конференций, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирования конфликтов. Первым лауреатом премии стал бывший советник президента США по национальной безопасности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Также премии Кляйста в разные годы удостаивались испанский политический деятель, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана (2010), американский сенатор Джозеф Либерман (2012), экс-советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт (2013), бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен и пятый федеральный канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (2014), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2015), исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус (2016), президент ФРГ Йоахим Гаук (2017), американский сенатор Джон Маккейн (2018). В 2019 году премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев были награждены премией Мюнхенской конференции по безопасности имени Эвальда фон Кляйста за вклад в мир и за успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония". В 2020 году лауреатом премии стала Организация Объединенных Наций. В 2018 году Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна (1936-2018). Она вручается авторам диссертационных работ разных научных уровней, посвященных вопросам трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран. В 2020 году Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля. В ней работе конференции приняли участие более 500 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Впервые форум посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Доклад о наиболее значимых событиях мировой политики за год, который традиционно публикуется перед началом конференции, организаторы назвали Westlessness ("мир без Запада").Авторы подчеркивали, что еще несколько лет назад единство западного мира основывалось на либеральной демократии, правах человека, рыночной экономике и международном сотрудничестве. Но сегодня все больше стран мира, хоть и признают важность этих ценностей, не ориентируются на опыт Европы и США, что и вызывает озабоченность составителей доклада. Основными провокаторами раздробленности и "заката западного мира" авторы назвали Россию и Китай.Российскую делегацию на Мюнхенской конференции возглавлял Сергей Лавров. В своем выступлении он сразу призвал Запад перестать "культивировать фантом российской угрозы" и начать диалог.Госсекретарь США Майк Помпео свое выступление в Мюнхене начал с критики тех, кто сомневается в лидерстве Запада. По мнению госсекретаря, в противостоянии с оппонентами либеральных ценностей США и Европа "непременно окажутся победителями".На полях конференции состоялась встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео. Диалог глав внешнеполитических ведомств США и России прошел за закрытыми дверями, и детали не разглашались. В 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности состоится 19 февраля. В связи с пандемией коронавируса она пройдет в режиме видеоконференции. Среди выступающих заявлены президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мюнхенская конференция по безопасности, справки, в мире