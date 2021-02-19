https://ria.ru/20210219/klimat-1598211593.html

Эксперт рассказал, чего ждать от возврата США в Парижское соглашение

Эксперт рассказал, чего ждать от возврата США в Парижское соглашение

Возвращение США в Парижское соглашение активизирует международные климатические переговоры и приведет к тому, что страны и корпорации будут брать на себе более... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:42

2021-02-19T17:42

2021-02-19T18:00

россия

выход сша из соглашения по климату

владимир путин

сша

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возвращение США в Парижское соглашение активизирует международные климатические переговоры и приведет к тому, что страны и корпорации будут брать на себе более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.США в пятницу возвращаются в Парижское соглашение по климату по истечении 30 дней с подачи официального уведомления об этом, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена на сайте госдепа.Он уточнил, что возврат США в Парижское соглашение будет означать резкую активизацию международной климатической повестки."Сегодня изменение климата затрагивает практически все сферы – от торговли и финансов до безопасности, и Вашингтон, естественно, будет вносить свои коррективы в эти сферы. Не стоит также забывать, что эта страна является одним из крупнейших эмитентов, и новая администрация решительно настроена декарбонизировать национальную экономику", - сказал Эдельгериев.

https://ria.ru/20210216/klimat-1597701164.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выход сша из соглашения по климату, владимир путин, сша