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Эксперт рассказал, чего ждать от возврата США в Парижское соглашение
Эксперт рассказал, чего ждать от возврата США в Парижское соглашение
Возвращение США в Парижское соглашение активизирует международные климатические переговоры и приведет к тому, что страны и корпорации будут брать на себе более... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:42
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россия
выход сша из соглашения по климату
владимир путин
сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возвращение США в Парижское соглашение активизирует международные климатические переговоры и приведет к тому, что страны и корпорации будут брать на себе более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.США в пятницу возвращаются в Парижское соглашение по климату по истечении 30 дней с подачи официального уведомления об этом, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена на сайте госдепа.Он уточнил, что возврат США в Парижское соглашение будет означать резкую активизацию международной климатической повестки."Сегодня изменение климата затрагивает практически все сферы – от торговли и финансов до безопасности, и Вашингтон, естественно, будет вносить свои коррективы в эти сферы. Не стоит также забывать, что эта страна является одним из крупнейших эмитентов, и новая администрация решительно настроена декарбонизировать национальную экономику", - сказал Эдельгериев.
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россия, выход сша из соглашения по климату, владимир путин, сша

Эксперт рассказал, чего ждать от возврата США в Парижское соглашение

17:42 19.02.2021 (обновлено: 18:00 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возвращение США в Парижское соглашение активизирует международные климатические переговоры и приведет к тому, что страны и корпорации будут брать на себе более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
США в пятницу возвращаются в Парижское соглашение по климату по истечении 30 дней с подачи официального уведомления об этом, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена на сайте госдепа.
"На мой взгляд, это приведет к новому витку в "гонке амбиций", когда страны устанавливают цели по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности", - сказал Эдельгериев.
Он уточнил, что возврат США в Парижское соглашение будет означать резкую активизацию международной климатической повестки.
"Сегодня изменение климата затрагивает практически все сферы – от торговли и финансов до безопасности, и Вашингтон, естественно, будет вносить свои коррективы в эти сферы. Не стоит также забывать, что эта страна является одним из крупнейших эмитентов, и новая администрация решительно настроена декарбонизировать национальную экономику", - сказал Эдельгериев.
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РоссияВыход США из соглашения по климатуВладимир ПутинСША
 
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