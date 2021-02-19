https://ria.ru/20210219/soglashenie-1598200080.html
США вернулись в Парижское соглашение по климату
США вернулись в Парижское соглашение по климату
США через 30 дней после подачи официального уведомления возвращаются в Парижское соглашение по климату, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена на... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:42
2021-02-19T16:42
2021-02-19T17:06
выход сша из соглашения по климату
джозеф "бо" байден
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США через 30 дней после подачи официального уведомления возвращаются в Парижское соглашение по климату, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена на сайте Госдепа.Чиновник напомнил, что президент Джо Байден подписал соответствующий документ в свой первый же день в должности 20 января.По словам Блинкена, Вашингтон будет поднимать вопросы изменения климата на самых важных переговорах на всех уровнях.Это "жизненно важно" в вопросах национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах, заключил он.Парижское соглашение по климатуПарижское соглашение по климату — первый глобальный климатический документ, который подписали более 190 государств в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, в энергопоставках должна расти доля возобновляемых источников.США при Дональде Трампе вышли из соглашения, однако Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении.
https://ria.ru/20210216/klimat-1597701164.html
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выход сша из соглашения по климату, джозеф "бо" байден, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США
через 30 дней после подачи официального уведомления возвращаются в Парижское соглашение по климату, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена
на сайте
Госдепа.
Чиновник напомнил, что президент Джо Байден подписал соответствующий документ в свой первый же день в должности 20 января.
По словам Блинкена, Вашингтон
будет поднимать вопросы изменения климата на самых важных переговорах на всех уровнях.
"Реагировать на реальные угрозы, исходящие от изменения климата, и прислушиваться к нашим ученым — это находится в центре приоритетов нашей внутренней и внешней политики", — добавил госсекретарь.
Это "жизненно важно" в вопросах национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах, заключил он.
Парижское соглашение по климату
Парижское соглашение по климату — первый глобальный климатический документ, который подписали более 190 государств в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, в энергопоставках должна расти доля возобновляемых источников.
США при Дональде Трампе
вышли из соглашения, однако Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении.