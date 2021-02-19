https://ria.ru/20210219/soglashenie-1598200080.html

США вернулись в Парижское соглашение по климату

США вернулись в Парижское соглашение по климату

США через 30 дней после подачи официального уведомления возвращаются в Парижское соглашение по климату, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена на... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:42

2021-02-19T16:42

2021-02-19T17:06

выход сша из соглашения по климату

джозеф "бо" байден

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США через 30 дней после подачи официального уведомления возвращаются в Парижское соглашение по климату, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена на сайте Госдепа.Чиновник напомнил, что президент Джо Байден подписал соответствующий документ в свой первый же день в должности 20 января.По словам Блинкена, Вашингтон будет поднимать вопросы изменения климата на самых важных переговорах на всех уровнях.Это "жизненно важно" в вопросах национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах, заключил он.Парижское соглашение по климатуПарижское соглашение по климату — первый глобальный климатический документ, который подписали более 190 государств в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, в энергопоставках должна расти доля возобновляемых источников.США при Дональде Трампе вышли из соглашения, однако Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении.

https://ria.ru/20210216/klimat-1597701164.html

https://ria.ru/20210108/poteplenie-1592302280.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из соглашения по климату, джозеф "бо" байден, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире