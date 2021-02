https://ria.ru/20210219/kity-1597838832.html

Всемирный день кита

Всемирный день кита

Ежегодно 19 февраля мир отмечает экологический праздник – Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day)

2021-02-19

2021-02-19T03:07

2021-02-19T03:07

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

Ежегодно 19 февраля мир отмечает экологический праздник – Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day), или Всемирный день кита, напоминающий нам о том, что даже самые крупные и умные звери планеты нуждаются в защите. Праздник отмечается с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия (МКК, International Whaling Commission, IWC) ввела запрет на китовый промысел.Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до появления людей. История китовых началась в эоценовую эпоху, 55 миллионов лет назад. Их эволюция шла довольно высокими темпами: уже 40 миллионов лет назад появились их современные подотряды – зубатые и усатые киты. Этому, возможно, способствовали изменения климата: уровень Мирового океана понизился, возникли новые холодные течения, а в Южном полушарии начал образовываться ледяной панцирь. В это время киты стали осваивать открытый океан, учиться глубоко нырять и долго оставаться под водой. http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6822/Китообразные (Cetacea) – отряд водных млекопитающих, к которому относятся киты, дельфины и морские свиньи. Киты дышат воздухом при помощи легких, являются теплокровными и кормят детенышей молоком. Взрослые киты вырастают до 30 метров и весят до 150 тонн. Это самые крупные животные из ныне живущих на земле.Самым большим существом на Земле является синий кит, его вес может достигать 150-200 тонн, а длина – 33 метра.Кит – прекрасный символ жизни в море, большой и мощный, но в то же время достаточно беззащитный.На планете сохранилось 119 видов морских млекопитающих. Большая часть находится на грани исчезновения. Их уничтожение длится более 200 лет. Сокращение численности китов и других морских млекопитающих ведет к нарушению биологического равновесия в морских экосистемах.Китов добывают не только ради мяса. На первом месте – ворвань, китовый жир, который применяется в промышленности и служит топливом. Высоко ценятся китовый ус, печень и мозг кита – из них получают витамины и гормоны, в том числе инсулин. Воскоподобное вещество амбра, образующееся в пищеварительном тракте кашалота, очень востребовано в парфюмерии, поскольку способно надежно фиксировать запах.Международное сотрудничество в области регуляции китобойного промысла началось в 1931 году. Был принят ряд соглашений. Наиболее важной стала Международная конвенция по регуляции китобойного промысла (International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW), принятая в 1946 году. В рамках конвенции 2 декабря 1946 года в Вашингтоне (США) была учреждена Международная китобойная комиссия (МКК) для разработки рекомендаций для стран-членов на базе деятельности специального научного комитета. В состав МКК входят 88 стран, в том числе и Россия.Основная задача МКК: отслеживание и при необходимости корректировка мер, обозначенных в приложении к Международной конвенции по регуляции китобойного промысла и регулирующих китобойный промысел в мире. Международная китобойная комиссия выделяет три вида китобойного промысла.Первый – аборигенный китобойный промысел для удовлетворения потребностей коренных общин. Регулируется МКК, которая устанавливала ограничения каждые шесть лет. В 2018 году были приняты квоты на семилетний период. Второй тип китобойного промысла – коммерческий. Он также регулируется МКК, но в 1982 году на него был введен мораторий, начиная с сезона 1985-1986 годов.Третья категория – специальная разрешительная (или научная) охота на китов. Не регулируется МКК. Аборигенный промысел китов разрешен для коренного населения Чукотки (Россия, серый и гренландский киты), Гренландии (Дания, финвал и малый полосатик), Аляски (США, серый и гренландский киты), Сент-Винсента и Гренадины (горбатый кит).Для России и США квота на 2019-2025 годы установлена в размере 392 гренландских и 980 серых китов. Для Гренландии Международная китобойная комиссия выделяет отдельные квоты для западного и восточного побережья. Ежегодная квота на 2019-2025 годы для восточного побережья Гренландии составляет 20 малых полосатиков, для западного побережья – 19 финвалов, 164 малых полосатиков, два гренландских кита и 10 горбатых китов. Для Сент-Винсента и Гренадин на период 2019-2025 годов размер квоты составляет 28 горбатых китов. Коммерческий китобойный промысел в настоящее время осуществляют страны, не являющиеся членами МКК, а также ряд стран, выступившие с возражениями или оговорками в отношении моратория. Промышленную добычу ведут Япония, Норвегия и Исландия. Зарегистрировав свой протест против моратория IWC, Норвегия после 1993 года возобновила охоту на малого полосатика. Исландия после введения моратория вышла из IWC, но в 2004 году вернулась на своих условиях. Рейкьявик ведет коммерческий промысел, добывая порядка двухсот китов в год. В том числе находящегося под угрозой исчезновения финвала. Япония вернулась к коммерческой добыче китов в июле 2019 года. В настоящее время эта страна является единственной страной в мире, которая располагает плавучей китобойной базой "Ниссин Мару", перерабатывающей китовое мясо.В России Всемирный день кита отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации. Для сохранения охотско-корейской популяции серых китов Минприроды России в 2009 году создало Межведомственную рабочую группу, которая осуществляет непрерывный мониторинг популяции и контроль за соблюдением экологических норм при разработке и добыче нефти и газа на Сахалинском шельфе в местах обитания животных. Одной из задач рабочей группы является осуществление программы спутникового мечения охотско-корейского серого кита с целью изучения путей его миграции. Министерством согласована многолетняя программа научных исследований популяции.В 2021 году в Минприроды России состоялось совещание экспертов по сохранению и восстановление китообразных, на которой были представлены проекты стратегий сохранения охотоморских популяций гренландского и серого кита в РФ. В 2019 году эти киты были внесены в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. В ходе заседания было отмечено, что для успешной реализации стратегий необходимо организовать тщательный и регулярный мониторинг хозяйственной деятельности в акватории и на побережье, мониторинг состояния и динамики популяции китов, среды их обитания и ее изменения под воздействием антропогенных факторов и изменения климата.Россия также отвечает за кормовую базу китов. По словам ученых, дальневосточные моря России называются "столовой для китов", животные приходят туда кормиться, а размножаются они там, где тепло: у японского острова Окинава и островов Огасавара, на Филиппинских островах, на Гавайях, у побережья Мексики.Всемирный день китов отмечают природоохранные учреждения, специалисты в сфере экологической безопасности, научные сотрудники. Для сохранения морских обитателей к данной проблеме привлекается внимание общественности. Во многих странах существуют клубы и общества любителей этих животных, создаются морские заповедники, где их жизни ничего не угрожает. В этот день проводятся различные акции в защиту китов и других морских млекопитающих и информационные мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

