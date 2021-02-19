https://ria.ru/20210219/kitay-1598065725.html

"Коммунист должен обладать качествами быка". Так сказал товарищ Си

"Коммунист должен обладать качествами быка". Так сказал товарищ Си

Члены Компартии Китая (91 миллион человек), но особенно руководящие кадры таковой должны усвоить три черты бычьего характера — последовательность, упорство и... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:11

коронавирус covid-19

мировая экономика

си цзиньпин

китай

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Члены Компартии Китая (91 миллион человек), но особенно руководящие кадры таковой должны усвоить три черты бычьего характера — последовательность, упорство и надежность.Перед нами выдержка из приветствия, с которым глава государства Си Цзиньпин обратился к участникам двух партийных мероприятий перед началом главного праздника нации. Еще он заметил, что вообще-то не только коммунисту, а любому китайцу потребуются перечисленные качества в наступившем новом, замечательном году.На этой неделе, в среду, Китай подвел итоги долгого празднования своего Нового года, после которого сотни миллионов людей вернутся к нормальной жизни в Год быка. И если у нас экономические и прочие итоги года стараются подвести к концу декабря, то для Китая это происходит скорее вот сейчас. Итоги примечательные во всех отношениях.Прекратить работу на неделю или две, неумеренно объедаться, заплатить все долги — все это новогодние обычаи. Но прежде всего вот уже много веков этот праздник — сезон демонстрации уважения к старшему поколению. Не знаю, почему в России именно на эти даты пришлась демонстрация тонкого визга "берлинского пациента", оскорблявшего уже в зале суда ветерана Великой Отечественной (а судили пациента как раз за такие оскорбления), но любой суеверный китаец сказал бы здесь, что такой человек подорвал себе все шансы на удачу в наступившем году. Впрочем, мы и так это видим.Нынешний Год быка принес, по очевидным причинам, новшество: в китайской общине в стране и мире появилась инициатива, даже мода, "в этот раз мы не приедем". Заметим, что речь идет о рекомендательной, то есть действительно рекомендательной идее, и сотни миллионов все равно грузились на поезда и самолеты. Вменяемая власть в Пекине и подумать не могла бы в такие дни вмешаться в семейные дела. Но разница в этом году заметна. Причем заметна она самым наглядным образом.Дело в том, что в этот раз возникло новшество — "мы не приедем, но мы пришлем подарки". На эту тему и с таким названием в стране сделали как минимум один как бы документальный фильм, и вы даже его можете посмотреть, фрагментами.В итоге оказалось, что только в первые два дня праздников и только по КНР было доставлено 130 миллионов посылок, на 223 процента больше, чем год назад. Но если считать с начала года (а некоторые начали готовиться к празднику заранее), то уже набежало десять миллиардов таких подарков, причем подсчет не закончен. Всего же в 2021 году ожидается доставка 95,5 миллиарда почтовых отправлений.Ну и последнее. Статистика осторожно сообщает: в новогодние дни, по крайней мере в больших городах, — ноль случаев заражения коронавирусом (в городах поменьше, возможно, что-то и было). Тем временем только на начало месяца было сделано 31,23 миллиона прививок, под мрачные комментарии азиатских СМИ о том, что "прививочная кампания в Китае буксует": ждали еще более высоких цифр.Выводы из этой ситуации можно и нужно делать глобально-политические: где-то в Швейцарии или Германии сейчас сидит и грустит Клаус Шваб, поразивший в прошлом году весь мир своей книгой "COVID-19: Великая перезагрузка". Он еще весной, напомним, разоткровенничался вот на какую тему: нашествием вируса надо воспользоваться для полной переделки всей мировой системы. Для этого надо как можно дольше держать людей на карантинах, не снимать никаких ограничений, только так можно поломать вообще все и начать строить заново.Если кому-то кажется, что Шваб сошел с ума и все это теория заговора: вот публикация, раз уж речь зашла о немцах, из Welt am Sonntag, где рассказывается, как в марте прошлого года немецкое МВД заказало медикам из разных исследовательских институтов данные, которые бы оправдывали — дословно — "меры превентивного и репрессивного характера", те самые локдауны. "Наука по вызову" (со сниженной социальной ответственностью) взяла под козырек, выдав свои мусорные обоснования за четыре дня… Среди них и такая оценка: если все не будут сидеть взаперти и ходить в масках, умрет не меньше миллиона. Итоговый результат мы видим.Но заключается этот результат в том, что не весь мир, а вот именно Германия и еще пара десятков европейских и прочих обществ до сих пор сидят под замком, безуспешно пытаясь справиться с протестами отчаявшихся. А такая громадная экономика, как Китай, каким-то фантастическим зигзагом прошла между необходимым и репрессивным и сейчас ставит очередные рекорды. Это тот перезагруженный мир, которого жаждал Шваб, или это какой-то внеплановый мир?По итогам этой истории можно добавить быку еще одно хорошее качество: умение не ходить в стаде, а выбирать свою дорогу.

https://ria.ru/20210216/prazdnovanie-1597669373.html

https://ria.ru/20210218/pandemiya-1597976576.html

https://ria.ru/20210215/perezagruzka-1597564983.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

коронавирус covid-19, мировая экономика, си цзиньпин, китай, в мире, авторы