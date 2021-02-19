Юрист объяснил, как обойти уловки банков, если у вас ипотека
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банки нередко прибегают к хитрым манипуляциям, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном займе. Как минимум, им нужно продать страховку, которая может оказаться довольно дорогой. Есть риск, что вам откажут и в рефинансировании ипотеки, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Довольно часто банки предлагают свою страховую компанию, которая может оказаться в 1,5–2, а иногда и в 3 раза дороже, чем сторонняя. Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите", – привел пример юрист.
Конечно, речь идет лишь о попытке манипуляции, ведь по закону, выбор страховой компании никак не должен отразиться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки.
По словам эксперта, есть еще одна распространенная ситуация, когда менеджер банка пытается убедить вас, что квартиру, обремененную ипотечным долгом, продать невозможно. Но банки не имеют права отказать в продаже, если вы найдете деньги. Таким образом вы закроете эту ипотеку, снимется обременение и право перейдет на третье лицо, заключил Петропольский.