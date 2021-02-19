Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/ipoteka-1598100664.html
Юрист объяснил, как обойти уловки банков, если у вас ипотека
Юрист объяснил, как обойти уловки банков, если у вас ипотека
Банки нередко прибегают к хитрым манипуляциям, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном займе. Как минимум, им нужно продать... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T01:13
2021-02-19T01:13
алексей петропольский
россия
ипотека
банки
жилье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Российских ипотечников предупредили о хитром обмане банков
https://cdn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банки нередко прибегают к хитрым манипуляциям, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном займе. Как минимум, им нужно продать страховку, которая может оказаться довольно дорогой. Есть риск, что вам откажут и в рефинансировании ипотеки, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Конечно, речь идет лишь о попытке манипуляции, ведь по закону, выбор страховой компании никак не должен отразиться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки.По словам эксперта, есть еще одна распространенная ситуация, когда менеджер банка пытается убедить вас, что квартиру, обремененную ипотечным долгом, продать невозможно. Но банки не имеют права отказать в продаже, если вы найдете деньги. Таким образом вы закроете эту ипотеку, снимется обременение и право перейдет на третье лицо, заключил Петропольский.
https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e0f12cb28d2ff9d2af687ffb1f0178fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей петропольский, россия, ипотека, банки, жилье, общество

Юрист объяснил, как обойти уловки банков, если у вас ипотека

01:13 19.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банки нередко прибегают к хитрым манипуляциям, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном займе. Как минимум, им нужно продать страховку, которая может оказаться довольно дорогой. Есть риск, что вам откажут и в рефинансировании ипотеки, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Довольно часто банки предлагают свою страховую компанию, которая может оказаться в 1,5–2, а иногда и в 3 раза дороже, чем сторонняя. Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите", – привел пример юрист.

Конечно, речь идет лишь о попытке манипуляции, ведь по закону, выбор страховой компании никак не должен отразиться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки.
По словам эксперта, есть еще одна распространенная ситуация, когда менеджер банка пытается убедить вас, что квартиру, обремененную ипотечным долгом, продать невозможно. Но банки не имеют права отказать в продаже, если вы найдете деньги. Таким образом вы закроете эту ипотеку, снимется обременение и право перейдет на третье лицо, заключил Петропольский.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 08:00
Нулевой депозит: россияне отказались возвращать деньги в банки
 
Алексей ПетропольскийРоссияИпотекаБанкиЖильеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Опрос показал, сколько компаний могут внедрить гибридный формат работы
06:06Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
06:05В Госдепе рассказали об ожиданиях насчет работы с Россией по Ирану
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
Лента новостейМолния