https://ria.ru/20210219/ipoteka-1598100664.html

Юрист объяснил, как обойти уловки банков, если у вас ипотека

Юрист объяснил, как обойти уловки банков, если у вас ипотека

Банки нередко прибегают к хитрым манипуляциям, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном займе. Как минимум, им нужно продать... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T01:13

2021-02-19T01:13

2021-02-19T01:13

алексей петропольский

россия

ипотека

банки

жилье

общество

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Российских ипотечников предупредили о хитром обмане банков

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банки нередко прибегают к хитрым манипуляциям, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном займе. Как минимум, им нужно продать страховку, которая может оказаться довольно дорогой. Есть риск, что вам откажут и в рефинансировании ипотеки, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Конечно, речь идет лишь о попытке манипуляции, ведь по закону, выбор страховой компании никак не должен отразиться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки.По словам эксперта, есть еще одна распространенная ситуация, когда менеджер банка пытается убедить вас, что квартиру, обремененную ипотечным долгом, продать невозможно. Но банки не имеют права отказать в продаже, если вы найдете деньги. Таким образом вы закроете эту ипотеку, снимется обременение и право перейдет на третье лицо, заключил Петропольский.

https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей петропольский, россия, ипотека, банки, жилье, общество