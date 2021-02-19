https://ria.ru/20210219/inostrantsy-1598127330.html
Питерские силовики изъяли 60 килограммов кокаина у трех иностранцев
Питерские силовики изъяли 60 килограммов кокаина у трех иностранцев
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли у трех иностранцев 60 килограммов кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:09
2021-02-19T10:09
2021-02-19T13:52
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли у трех иностранцев 60 килограммов кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ.Таким образом, силовики пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. В отношении задержанных возбудили уголовные дела статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".
https://ria.ru/20210217/zakon-1597800374.html
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Задержание троих иностранцев с кокаином
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли 60 килограмм кокаина, задержаны трое иностранцев.
2021-02-19T10:09
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РИА Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия