https://ria.ru/20210219/inostrantsy-1598127330.html

Питерские силовики изъяли 60 килограммов кокаина у трех иностранцев

Питерские силовики изъяли 60 килограммов кокаина у трех иностранцев

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли у трех иностранцев 60 килограммов кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:09

2021-02-19T10:09

2021-02-19T13:52

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли у трех иностранцев 60 килограммов кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ.Таким образом, силовики пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. В отношении задержанных возбудили уголовные дела статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

https://ria.ru/20210217/zakon-1597800374.html

россия

санкт-петербург

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Задержание троих иностранцев с кокаином Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли 60 килограмм кокаина, задержаны трое иностранцев. 2021-02-19T10:09 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия