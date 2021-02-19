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Питерские силовики изъяли 60 килограммов кокаина у трех иностранцев
Питерские силовики изъяли 60 килограммов кокаина у трех иностранцев
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли у трех иностранцев 60 килограммов кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:09
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли у трех иностранцев 60 килограммов кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ.Таким образом, силовики пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. В отношении задержанных возбудили уголовные дела статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".
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Задержание троих иностранцев с кокаином
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли 60 килограмм кокаина, задержаны трое иностранцев.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия

Питерские силовики изъяли 60 килограммов кокаина у трех иностранцев

10:09 19.02.2021 (обновлено: 13:52 19.02.2021)
 
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти изъяли у трех иностранцев 60 килограммов кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Таким образом, силовики пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. В отношении задержанных возбудили уголовные дела статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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