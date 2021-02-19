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В Гонконге туристы лишили коров привычной пищи
В Гонконге туристы лишили коров привычной пищи
На одном из островов Гонконга туристы уничтожили пастбища и лишили пищи местную достопримечательность — стадо диких коров, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T01:58
2021-02-19T01:58
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На одном из островов Гонконга туристы уничтожили пастбища и лишили пищи местную достопримечательность — стадо диких коров, сообщает АТОР.Название расположенного на северо-востоке страны архипелага Тап-Мун переводится как "остров травы". Ею он и славился. На крошечной территории в 1,69 квадратных километра расположены дома 100 жителей (в основном это рыбацкие семьи), там же обитают и дикие животные. В период пандемии и закрытых границ жители Гонконга отправлялись на местные острова — для отдыха в кемпингах и пеших прогулок. Число визитеров резко возросло, и травяные пастбища, которые традиционно кормили животных на Тап-Муне, оказались вытоптанными. Теперь там голый участок песчаной земли — нет ни растений, ни даже верхнего плодородного слоя почвы.Как пишут местные СМИ, коровы голодают, часто выпрашивают у путешественников еду и роются в пищевом мусоре, оставленном приезжими. Чтобы спасти животных, в удаленных деревнях региона волонтеры скашивают свежую траву и отправляют ее на паромах в Тап-Мун. Ежедневно на остров доставляют несколько баулов растений.
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туристы, коровы, животные, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, гонконг

В Гонконге туристы лишили коров привычной пищи

01:58 19.02.2021
 
© Depositphotos / oleksiiklonkinКорова на пляже
Корова на пляже - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / oleksiiklonkin
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На одном из островов Гонконга туристы уничтожили пастбища и лишили пищи местную достопримечательность — стадо диких коров, сообщает АТОР.
Название расположенного на северо-востоке страны архипелага Тап-Мун переводится как "остров травы". Ею он и славился. На крошечной территории в 1,69 квадратных километра расположены дома 100 жителей (в основном это рыбацкие семьи), там же обитают и дикие животные.
В период пандемии и закрытых границ жители Гонконга отправлялись на местные острова — для отдыха в кемпингах и пеших прогулок. Число визитеров резко возросло, и травяные пастбища, которые традиционно кормили животных на Тап-Муне, оказались вытоптанными. Теперь там голый участок песчаной земли — нет ни растений, ни даже верхнего плодородного слоя почвы.
Как пишут местные СМИ, коровы голодают, часто выпрашивают у путешественников еду и роются в пищевом мусоре, оставленном приезжими. Чтобы спасти животных, в удаленных деревнях региона волонтеры скашивают свежую траву и отправляют ее на паромах в Тап-Мун. Ежедневно на остров доставляют несколько баулов растений.
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