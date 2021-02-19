https://ria.ru/20210219/gonkong-1597852185.html

В Гонконге туристы лишили коров привычной пищи

В Гонконге туристы лишили коров привычной пищи

На одном из островов Гонконга туристы уничтожили пастбища и лишили пищи местную достопримечательность — стадо диких коров, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T01:58

2021-02-19T01:58

2021-02-19T01:58

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гонконг

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На одном из островов Гонконга туристы уничтожили пастбища и лишили пищи местную достопримечательность — стадо диких коров, сообщает АТОР.Название расположенного на северо-востоке страны архипелага Тап-Мун переводится как "остров травы". Ею он и славился. На крошечной территории в 1,69 квадратных километра расположены дома 100 жителей (в основном это рыбацкие семьи), там же обитают и дикие животные. В период пандемии и закрытых границ жители Гонконга отправлялись на местные острова — для отдыха в кемпингах и пеших прогулок. Число визитеров резко возросло, и травяные пастбища, которые традиционно кормили животных на Тап-Муне, оказались вытоптанными. Теперь там голый участок песчаной земли — нет ни растений, ни даже верхнего плодородного слоя почвы.Как пишут местные СМИ, коровы голодают, часто выпрашивают у путешественников еду и роются в пищевом мусоре, оставленном приезжими. Чтобы спасти животных, в удаленных деревнях региона волонтеры скашивают свежую траву и отправляют ее на паромах в Тап-Мун. Ежедневно на остров доставляют несколько баулов растений.

https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коровы, животные, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, гонконг