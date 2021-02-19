США готовы пойти на уступки ФРГ по "Северному потоку — 2", считают в СФ
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Администрация Джо Байдена готова пойти на уступки европейским партнерам по НАТО по строительству газопровода "Северный поток — 2" ради восстановления союзнических отношений, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Белого дома готовит доклад, касающийся строительства газопровода. По их данным, Вашингтон планирует введение новых санкций в отношении участников проекта, которые могут затронуть небольшое количество компаний из России, однако минуют немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода.
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"Очень странно, если уж США не хотят реализации "Северного потока — 2", то, по идее, они, что называется, должны работать "по площадям", то есть никого не щадить", - сказал Косачев РИА Новости в пятницу.
По его словам, то, что Вашингтон уводит из-под санкций или собирается вывести из-под санкций союзников по НАТО – Германию, по его мнению, означает, что "восстановление союзничества внутри альянса, которое во многом было порушено Дональдом Трампом, представляется для США важным".
"Судя по всему, уступки по "Северному потоку — 2" для Джо Байдена - вполне приемлемая цена, чтобы восстановить это союзничество", - подчеркнул Косачев.
Предлагаемые США меры также свидетельствуют о том, что Россия совершенно точно не входит в число тех стран, с которыми Вашингтон готов восстанавливать отношения, добавил сенатор.
"Россия – это конкурент в части, касающейся Европейского энергетического рынка, конкурент очень мощный, прямой, и по России американцы будут работать столь же последовательно и столь же беззастенчиво, как это делали при администрации Дональда Трампа", — подчеркнул сенатор.
Он также отметил, что в предлагаемых США санкциях "нет ничего нового и ничего удивительного". Политик также считает, что тот факт, что "дадут задышать нашим немецким партнерам", является очередным свидетельством того, что проект будет достроен.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"