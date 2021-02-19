https://ria.ru/20210219/gazoprovod-1598153290.html

США готовы пойти на уступки ФРГ по "Северному потоку — 2", считают в СФ

США готовы пойти на уступки ФРГ по "Северному потоку — 2", считают в СФ

Администрация Джо Байдена готова пойти на уступки европейским партнерам по НАТО по строительству газопровода "Северный поток — 2" ради восстановления... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:46

2021-02-19T12:46

2021-02-19T12:46

северный поток — 2

совет федерации рф

константин косачев

джо байден

германия

сша

экономика

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Администрация Джо Байдена готова пойти на уступки европейским партнерам по НАТО по строительству газопровода "Северный поток — 2" ради восстановления союзнических отношений, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее СМИ сообщили, что администрация Белого дома готовит доклад, касающийся строительства газопровода. По их данным, Вашингтон планирует введение новых санкций в отношении участников проекта, которые могут затронуть небольшое количество компаний из России, однако минуют немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода."Очень странно, если уж США не хотят реализации "Северного потока — 2", то, по идее, они, что называется, должны работать "по площадям", то есть никого не щадить", - сказал Косачев РИА Новости в пятницу.По его словам, то, что Вашингтон уводит из-под санкций или собирается вывести из-под санкций союзников по НАТО – Германию, по его мнению, означает, что "восстановление союзничества внутри альянса, которое во многом было порушено Дональдом Трампом, представляется для США важным".Предлагаемые США меры также свидетельствуют о том, что Россия совершенно точно не входит в число тех стран, с которыми Вашингтон готов восстанавливать отношения, добавил сенатор."Россия – это конкурент в части, касающейся Европейского энергетического рынка, конкурент очень мощный, прямой, и по России американцы будут работать столь же последовательно и столь же беззастенчиво, как это делали при администрации Дональда Трампа", — подчеркнул сенатор.Он также отметил, что в предлагаемых США санкциях "нет ничего нового и ничего удивительного". Политик также считает, что тот факт, что "дадут задышать нашим немецким партнерам", является очередным свидетельством того, что проект будет достроен.

https://ria.ru/20210218/gazoprovod-1597994278.html

германия

сша

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северный поток — 2, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, германия, сша, экономика