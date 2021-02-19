https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598114535.html

Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2"

Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2"

США не включат немецкие компании в список санкций против "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T07:28

2021-02-19T07:28

2021-02-19T09:23

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северный поток — 2

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москва

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США не включат немецкие компании в список санкций против "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на информированные источники.Доклад о новых ограничениях могут подать в конгресс уже в пятницу. В новом перечне упоминается только небольшое количество связанных с Россией организаций.По мнению агентства, таким образом администрация Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время избежать конфронтации с близким европейским союзником.Как сообщают источники, администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких участников проекта, но сделать это не успела. Среди кандидатов на попадание в список называют исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода. Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий и он выгоден Европе. Берлин выступает за достройку газопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/sevpotok-1598009805.html

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россия, северный поток — 2, джо байден, москва, германия, сша, украина, в мире