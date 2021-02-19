Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2"
07:28 19.02.2021 (обновлено: 09:23 19.02.2021)
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США не включат немецкие компании в список санкций против "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Доклад о новых ограничениях могут подать в конгресс уже в пятницу. В новом перечне упоминается только небольшое количество связанных с Россией организаций.
По мнению агентства, таким образом администрация Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время избежать конфронтации с близким европейским союзником.
Как сообщают источники, администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких участников проекта, но сделать это не успела. Среди кандидатов на попадание в список называют исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода. Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий и он выгоден Европе. Берлин выступает за достройку газопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
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