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Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2"
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2"
США не включат немецкие компании в список санкций против "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T07:28
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россия
северный поток — 2
джо байден
москва
германия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США не включат немецкие компании в список санкций против "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на информированные источники.Доклад о новых ограничениях могут подать в конгресс уже в пятницу. В новом перечне упоминается только небольшое количество связанных с Россией организаций.По мнению агентства, таким образом администрация Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время избежать конфронтации с близким европейским союзником.Как сообщают источники, администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких участников проекта, но сделать это не успела. Среди кандидатов на попадание в список называют исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода. Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий и он выгоден Европе. Берлин выступает за достройку газопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
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россия, северный поток — 2, джо байден, москва, германия, сша, украина, в мире

Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2"

07:28 19.02.2021 (обновлено: 09:23 19.02.2021)
 
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoРабочий на Челябинском трубопрокатном заводе
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США не включат немецкие компании в список санкций против "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Доклад о новых ограничениях могут подать в конгресс уже в пятницу. В новом перечне упоминается только небольшое количество связанных с Россией организаций.
По мнению агентства, таким образом администрация Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время избежать конфронтации с близким европейским союзником.
Как сообщают источники, администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких участников проекта, но сделать это не успела. Среди кандидатов на попадание в список называют исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода. Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий и он выгоден Европе. Берлин выступает за достройку газопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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РоссияСеверный поток — 2Джо БайденМоскваГерманияСШАУкраинаВ мире
 
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