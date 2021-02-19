https://ria.ru/20210219/facebook-1598112078.html

Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T05:34

2021-02-19T05:34

2021-02-19T05:34

facebook

марк цукерберг

москва

европа

сша

технологии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (83%). У 16% проблемы со входом.Первые сообщения о неполадках появились после 4.27 мск. О проблемах сообщают жители Европы и США.Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.

https://ria.ru/20210218/sberbank-1598076016.html

москва

европа

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, марк цукерберг, москва, европа, сша, технологии