https://ria.ru/20210219/facebook-1598112078.html
Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T05:34
2021-02-19T05:34
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (83%). У 16% проблемы со входом.Первые сообщения о неполадках появились после 4.27 мск. О проблемах сообщают жители Европы и США.Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.
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