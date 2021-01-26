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В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел сбой
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел сбой
В работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой, сообщает сервис Downdetector. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:53
2021-01-26T13:57
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой, сообщает сервис Downdetector.Пользователи Instagram в 47 процентах случаев в жалуются на загрузку, еще 35 процентов — на проблемы со входом. Также 17 процентов не могут воспользоваться сайтом соцсети.В случае с WhatsApp 86 процентов жалоб связаны с подключением к сервису, еще 12 процентов не могут зайти на сайт. Два процента пользователей сталкиваются с проблемами при авторизации в мессенджере.Также поступают отчеты и об ошибках в работе Facebook — чаще всего проблемы возникают с сайтом (83 процента жалоб) и со входом в сервис.С перебоями в работе соцсетей и мессенджера чаще всего сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также зафиксированы проблемы в работе Instagram и WhatsApp в европейских странах, например в Финляндии, Польше, Чехии и других.
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россия, facebook, whatsapp inc., instagram, москва, финляндия, чехия, технологии, общество

В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел сбой

12:53 26.01.2021 (обновлено: 13:57 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой, сообщает сервис Downdetector.
Пользователи Instagram в 47 процентах случаев в жалуются на загрузку, еще 35 процентов — на проблемы со входом. Также 17 процентов не могут воспользоваться сайтом соцсети.
В случае с WhatsApp 86 процентов жалоб связаны с подключением к сервису, еще 12 процентов не могут зайти на сайт. Два процента пользователей сталкиваются с проблемами при авторизации в мессенджере.
Также поступают отчеты и об ошибках в работе Facebook — чаще всего проблемы возникают с сайтом (83 процента жалоб) и со входом в сервис.
С перебоями в работе соцсетей и мессенджера чаще всего сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также зафиксированы проблемы в работе Instagram и WhatsApp в европейских странах, например в Финляндии, Польше, Чехии и других.
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РоссияFacebookWhatsApp Inc.InstagramМоскваФинляндияЧехияТехнологииОбщество
 
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