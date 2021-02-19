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В Европарламенте рассказали, кому выгодна антироссийская риторика
В Европарламенте рассказали, кому выгодна антироссийская риторика
Крупным оружейным компаниям и их лоббистам выгодна растущая антироссийская риторика в Европарламенте, которая способствует росту милитаризма внутри блока,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:05
2021-02-19T16:05
россия
европарламент
алексей навальный
евросоюз
ирландия
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Крупным оружейным компаниям и их лоббистам выгодна растущая антироссийская риторика в Европарламенте, которая способствует росту милитаризма внутри блока, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли.Касаясь состояния нынешних отношений между ЕС и Россией, Дейли отметила, что, по ее мнению, произошло ухудшение дипломатических отношений между Брюсселем и Москвой.По словам собеседницы агентства, некоторые члены ряда комитетов Европарламента, включая специальный комитет по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, в целом придерживаются антироссийских взглядов, которые "никоим образом не основываются на источниках или ссылках"."От этого выигрывает только оружейная промышленность, а крупные лоббисты военно-промышленного комплекса просто потирают руки от радости каждый раз, когда упоминаются новые бюджеты и новые контракты, которые позволят их акционерам обогатиться. Это совсем не в интересах граждан Европы", - сказала она.Как отметила Дейли, образ "врага" нужен ЕС для того, чтобы оправдать высокий уровень расходов на оборону.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
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россия, европарламент, алексей навальный, евросоюз, ирландия, в мире

В Европарламенте рассказали, кому выгодна антироссийская риторика

16:05 19.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Крупным оружейным компаниям и их лоббистам выгодна растущая антироссийская риторика в Европарламенте, которая способствует росту милитаризма внутри блока, заявила РИА Новости депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли.
Касаясь состояния нынешних отношений между ЕС и Россией, Дейли отметила, что, по ее мнению, произошло ухудшение дипломатических отношений между Брюсселем и Москвой.

"Я считаю, что с дипломатической точки зрения ситуация существенно ухудшается ... значительная часть этого, на мой взгляд, заключается в оправдании растущего милитаризма в ЕС", - сказала Дейли.

По словам собеседницы агентства, некоторые члены ряда комитетов Европарламента, включая специальный комитет по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, в целом придерживаются антироссийских взглядов, которые "никоим образом не основываются на источниках или ссылках".
"От этого выигрывает только оружейная промышленность, а крупные лоббисты военно-промышленного комплекса просто потирают руки от радости каждый раз, когда упоминаются новые бюджеты и новые контракты, которые позволят их акционерам обогатиться. Это совсем не в интересах граждан Европы", - сказала она.
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Как отметила Дейли, образ "врага" нужен ЕС для того, чтобы оправдать высокий уровень расходов на оборону.

"Если вам необходимо оправдать такой уровень расходов, то вам нужен враг, и нет никаких сомнений в том, что весь диалог строится так, словно "русские идут", - подчеркнула депутат Европарламента.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
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