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Меркель призвала к прогрессу в ситуации в Донбассе
Меркель призвала к прогрессу в ситуации в Донбассе
Минский процесс остается дипломатическим средством для разрешения украинского кризиса, но необходим прогресс, заявила, выступая на специальном мероприятии... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:52
2021-02-19T20:14
тедрос адханом гебрейесус
франк-вальтер штайнмайер
сергей лавров
воз
еврокомиссия
германия
сирия
оон
мюнхен
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Минский процесс остается дипломатическим средством для разрешения украинского кризиса, но необходим прогресс, заявила, выступая на специальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), канцлер ФРГ Ангела Меркель.На онлайн-мероприятии MSC Special Edition 19 февраля уже выступили президент США Джо Байден, генсек ООН Антониу Гутерреш, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Ожидаются речи президента Франции Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, генсека НАТО Йенса Столтенберга, других гостей.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. В основной программе форума выступали среди прочих президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии в связи с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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тедрос адханом гебрейесус, франк-вальтер штайнмайер, сергей лавров, воз, еврокомиссия, германия, сирия, оон, мюнхен, в мире

Меркель призвала к прогрессу в ситуации в Донбассе

19:52 19.02.2021 (обновлено: 20:14 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Минский процесс остается дипломатическим средством для разрешения украинского кризиса, но необходим прогресс, заявила, выступая на специальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"С точки зрения суверенитета и территориальной неприкосновенности Украины, мы в последние годы не продвинулись вперед. Минский процесс остается дипломатическим средством, но необходим прогресс", - заявила Меркель.

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На онлайн-мероприятии MSC Special Edition 19 февраля уже выступили президент США Джо Байден, генсек ООН Антониу Гутерреш, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Ожидаются речи президента Франции Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, генсека НАТО Йенса Столтенберга, других гостей.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. В основной программе форума выступали среди прочих президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.
В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии в связи с пандемией коронавируса.
 
Тедрос Адханом ГебрейесусФранк-Вальтер ШтайнмайерСергей ЛавровВОЗЕврокомиссияГерманияСирияООНМюнхенВ мире
 
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