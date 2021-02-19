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В Волгограде депутатам запретили брать жен в помощники
В Волгограде депутатам запретили брать жен в помощники
Волгоградская областная дума после прокурорской проверки приняла закон, запрещающий брать на работу помощниками депутатов жен и близких родственников, сообщили... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:15
2021-02-19T20:15
россия
волгоградская областная дума
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 фев – РИА Новости. Волгоградская областная дума после прокурорской проверки приняла закон, запрещающий брать на работу помощниками депутатов жен и близких родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.Ранее в ходе прокурорской проверки выяснилось, что два депутата областной думы устроили своими помощниками жен. Супруги, по информации ведомства, получали по 40 тысяч рублей в месяц, при этом у них есть и основная работа. Прокуратура направила председателю регионального парламента представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.По информации регионального парламента, депутаты внесли изменения в постановление "О Положении о помощнике депутата", что "депутат не вправе иметь помощников, исполняющих свои обязанности на возмездной (платной основе), состоящих с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры…)".
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россия, волгоградская областная дума, волгоград, волгоградская область

В Волгограде депутатам запретили брать жен в помощники

20:15 19.02.2021
 
© Depositphotos / d_olegВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / d_oleg
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ВОЛГОГРАД, 19 фев – РИА Новости. Волгоградская областная дума после прокурорской проверки приняла закон, запрещающий брать на работу помощниками депутатов жен и близких родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
Ранее в ходе прокурорской проверки выяснилось, что два депутата областной думы устроили своими помощниками жен. Супруги, по информации ведомства, получали по 40 тысяч рублей в месяц, при этом у них есть и основная работа. Прокуратура направила председателю регионального парламента представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.
По информации регионального парламента, депутаты внесли изменения в постановление "О Положении о помощнике депутата", что "депутат не вправе иметь помощников, исполняющих свои обязанности на возмездной (платной основе), состоящих с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры…)".

"Постановление принято на заседании думы", - заявили РИА Новости в облдуме.

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