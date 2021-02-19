https://ria.ru/20210219/deputaty-1598237679.html

В Волгограде депутатам запретили брать жен в помощники

В Волгограде депутатам запретили брать жен в помощники

Волгоградская областная дума после прокурорской проверки приняла закон, запрещающий брать на работу помощниками депутатов жен и близких родственников, сообщили... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:15

2021-02-19T20:15

2021-02-19T20:15

россия

волгоградская областная дума

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 19 фев – РИА Новости. Волгоградская областная дума после прокурорской проверки приняла закон, запрещающий брать на работу помощниками депутатов жен и близких родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.Ранее в ходе прокурорской проверки выяснилось, что два депутата областной думы устроили своими помощниками жен. Супруги, по информации ведомства, получали по 40 тысяч рублей в месяц, при этом у них есть и основная работа. Прокуратура направила председателю регионального парламента представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.По информации регионального парламента, депутаты внесли изменения в постановление "О Положении о помощнике депутата", что "депутат не вправе иметь помощников, исполняющих свои обязанности на возмездной (платной основе), состоящих с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры…)".

https://ria.ru/20200317/1568718234.html

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волгоград

волгоградская область

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россия, волгоградская областная дума, волгоград, волгоградская область