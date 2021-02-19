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Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат уволился
Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат уволился
Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, а позже сам вышел из КПРФ, написал заявление о выходе из состава... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:45
2021-02-19T12:45
кпрф
сахалинская область
политика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев - РИА Новости. Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, а позже сам вышел из КПРФ, написал заявление о выходе из состава районного собрания, коллеги его желание поддержали, сообщила РИА Новости в пятницу глава представительного органа Валентина Новикова."Да, действительно, Булатов Сергей написал заявление о выходе из состава депутатов по собственному желанию. Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата)", - сказала председатель собрания.Ранее центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.Булатов являлся депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.
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сахалинская область
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Новости
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кпрф, сахалинская область, политика

Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат уволился

12:45 19.02.2021
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев - РИА Новости. Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, а позже сам вышел из КПРФ, написал заявление о выходе из состава районного собрания, коллеги его желание поддержали, сообщила РИА Новости в пятницу глава представительного органа Валентина Новикова.
"Да, действительно, Булатов Сергей написал заявление о выходе из состава депутатов по собственному желанию. Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата)", - сказала председатель собрания.
Ранее центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.
Булатов являлся депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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КПРФСахалинская областьПолитика
 
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