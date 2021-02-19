При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек
01:10 19.02.2021 (обновлено: 01:38 19.02.2021)
© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
© AP Photo / Manu Fernandez
МАДРИД, 19 фев – РИА Новости. При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек. Об этом свидетельствует информация правоохранительных органов и СМИ.
Только в Барселоне задержаны шесть человек, сообщают правоохранительные органы Mossos de Escuadra, в Валенсии – восемь, согласно данным Periodico.
Также есть пострадавшие. Состояние одного человека, раненого в Барселоне, оценивается как средней степени тяжести, говорится в сообщении службы скорой помощи Каталонии в Twitter. Кроме того, каталонские правоохранительные органы сообщили о двух раненых сотрудниках, один получил удар в голову камнем.
Радикалы строили баррикады, поджигали их, били витрины, вырывали дорожные знаки, забрасывали камнями и бутылками представителей сил правопорядка. В Барселоне протестующие также бросали камни в припаркованные автомобили. Полиция применила дубинки и резиновые пули.
В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической) и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.
В четверг провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы — два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.