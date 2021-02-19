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При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек
При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек
При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек. Об этом свидетельствует информация правоохранительных органов и СМИ. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T01:10
2021-02-19T01:38
таррагона
каталония
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валенсия (город)
сша
испания
мадрид
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МАДРИД, 19 фев – РИА Новости. При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек. Об этом свидетельствует информация правоохранительных органов и СМИ.В ряде городов страны вновь прошли мирные акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы. В Барселоне, Таррагоне, Жироне, Сабаделе и Валенсии митинги в итоге переросли в беспорядки.Только в Барселоне задержаны шесть человек, сообщают правоохранительные органы Mossos de Escuadra, в Валенсии – восемь, согласно данным Periodico.Также есть пострадавшие. Состояние одного человека, раненого в Барселоне, оценивается как средней степени тяжести, говорится в сообщении службы скорой помощи Каталонии в Twitter. Кроме того, каталонские правоохранительные органы сообщили о двух раненых сотрудниках, один получил удар в голову камнем.Радикалы строили баррикады, поджигали их, били витрины, вырывали дорожные знаки, забрасывали камнями и бутылками представителей сил правопорядка. В Барселоне протестующие также бросали камни в припаркованные автомобили. Полиция применила дубинки и резиновые пули.В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической) и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.В четверг провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы — два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.
https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
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таррагона, каталония, барселона (город), валенсия (город), сша, испания, мадрид, в мире

При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек

01:10 19.02.2021 (обновлено: 01:38 19.02.2021)
 
© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Manu Fernandez
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МАДРИД, 19 фев – РИА Новости. При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек. Об этом свидетельствует информация правоохранительных органов и СМИ.
В ряде городов страны вновь прошли мирные акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы. В Барселоне, Таррагоне, Жироне, Сабаделе и Валенсии митинги в итоге переросли в беспорядки.
Только в Барселоне задержаны шесть человек, сообщают правоохранительные органы Mossos de Escuadra, в Валенсии – восемь, согласно данным Periodico.
Также есть пострадавшие. Состояние одного человека, раненого в Барселоне, оценивается как средней степени тяжести, говорится в сообщении службы скорой помощи Каталонии в Twitter. Кроме того, каталонские правоохранительные органы сообщили о двух раненых сотрудниках, один получил удар в голову камнем.
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 20:49
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
Радикалы строили баррикады, поджигали их, били витрины, вырывали дорожные знаки, забрасывали камнями и бутылками представителей сил правопорядка. В Барселоне протестующие также бросали камни в припаркованные автомобили. Полиция применила дубинки и резиновые пули.
В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической) и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.
В четверг провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы — два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.
Демонстрации с требованием освободить музыканта Пабло Аселя в Барселона - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:00
Испания требует освободить Навального. И бросает в тюрьму певца за твиты
 
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