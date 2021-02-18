https://ria.ru/20210218/zvaniya-1598102189.html

Путин присвоил звания генералов сотрудникам силовых ведомств

Путин присвоил звания генералов сотрудникам силовых ведомств

Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии Дня защитника Отечества, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T22:54

2021-02-18T22:54

2021-02-18T22:54

россия

вооруженные силы рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

сирия

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии Дня защитника Отечества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.Согласно указу, воинское звание генерал-полковника присвоено командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии Кузовлеву Сергею Юрьевичу, воинские звания вице-адмиралов присвоены руководителю департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Вернигоре Андрею Петровичу и командующему Каспийской флотилией Пинчуку Сергею Михайловичу, специальное звание генерал-полковника полиции присвоено замминистра МВД Шулике Виталию Дмитриевичу.Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено заместителю руководителя ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу Иванову Дмитрию Анатольевичу.Кроме того, звания присвоены ряду сотрудников и военнослужащих ВС РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов, МЧС.

https://ria.ru/20210109/putin-1592404781.html

россия

сирия

санкт-петербург

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россия, вооруженные силы рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, сирия, санкт-петербург