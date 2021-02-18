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Путин присвоил звания генералов сотрудникам силовых ведомств
Путин присвоил звания генералов сотрудникам силовых ведомств
Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии Дня защитника Отечества, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T22:54
2021-02-18T22:54
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
сирия
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии Дня защитника Отечества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.Согласно указу, воинское звание генерал-полковника присвоено командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии Кузовлеву Сергею Юрьевичу, воинские звания вице-адмиралов присвоены руководителю департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Вернигоре Андрею Петровичу и командующему Каспийской флотилией Пинчуку Сергею Михайловичу, специальное звание генерал-полковника полиции присвоено замминистра МВД Шулике Виталию Дмитриевичу.Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено заместителю руководителя ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу Иванову Дмитрию Анатольевичу.Кроме того, звания присвоены ряду сотрудников и военнослужащих ВС РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов, МЧС.
https://ria.ru/20210109/putin-1592404781.html
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россия, вооруженные силы рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, сирия, санкт-петербург

Путин присвоил звания генералов сотрудникам силовых ведомств

22:54 18.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии Дня защитника Отечества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.
Согласно указу, воинское звание генерал-полковника присвоено командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии Кузовлеву Сергею Юрьевичу, воинские звания вице-адмиралов присвоены руководителю департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Вернигоре Андрею Петровичу и командующему Каспийской флотилией Пинчуку Сергею Михайловичу, специальное звание генерал-полковника полиции присвоено замминистра МВД Шулике Виталию Дмитриевичу.
Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено заместителю руководителя ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу Иванову Дмитрию Анатольевичу.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 16:50
Путин присвоил воинские звания ряду работников прокуратуры
Кроме того, звания присвоены ряду сотрудников и военнослужащих ВС РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов, МЧС.
 
РоссияВооруженные силы РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинСирияСанкт-Петербург
 
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