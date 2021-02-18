https://ria.ru/20210218/zvaniya-1598102189.html
Путин присвоил звания генералов сотрудникам силовых ведомств
Путин присвоил звания генералов сотрудникам силовых ведомств
Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии Дня защитника Отечества, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T22:54
2021-02-18T22:54
2021-02-18T22:54
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
сирия
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии Дня защитника Отечества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.Согласно указу, воинское звание генерал-полковника присвоено командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии Кузовлеву Сергею Юрьевичу, воинские звания вице-адмиралов присвоены руководителю департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Вернигоре Андрею Петровичу и командующему Каспийской флотилией Пинчуку Сергею Михайловичу, специальное звание генерал-полковника полиции присвоено замминистра МВД Шулике Виталию Дмитриевичу.Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено заместителю руководителя ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу Иванову Дмитрию Анатольевичу.Кроме того, звания присвоены ряду сотрудников и военнослужащих ВС РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов, МЧС.
https://ria.ru/20210109/putin-1592404781.html
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россия, вооруженные силы рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, сирия, санкт-петербург