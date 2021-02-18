https://ria.ru/20210218/zhurnalisty-1598073360.html

Случаи объявления российских журналистов персонами нон грата

Случаи объявления российских журналистов персонами нон грата

Термин "персона нон грата" переводится с латинского (persona non grata) как "нежелательное лицо". В международном праве это выражение употребляется в отношении... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:34

2021-02-18T18:34

2021-02-18T18:37

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Термин "персона нон грата" переводится с латинского (persona non grata) как "нежелательное лицо". В международном праве это выражение употребляется в отношении дипломатического представителя, не пользующегося доверием правительства того государства, куда он назначается, или утративший такое доверие. Однако персоной нон грата может быть объявлен любой гражданин. Это может случиться из-за правонарушения или из-за напряженности между странами в конкретный момент. Мотивом также может стать критика человеком местных властей, любое вмешательство во внутренние дела страны, неуважение к ее законам и обычаям, злоупотребление дипломатическими привилегиями и иммунитетами, нарушение общепринятых международных норм поведения и прочее. 18 февраля 2021 года глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс запретил телеведущему канала "Россия 1" Владимиру Соловьеву въезд в страну. Журналист был внесен в список нежелательных лиц Латвии. Министр отметил, что для Латвии неприемлема "глорификация нацизма". Скандал разразился после эфира об Алексее Навальном, где также звучало имя Адольфа Гитлера. 5 октября 2018 года главный редактор портала NewsBalt Андрей Выползов, который летел в Латвию из Калининграда, сообщил, что его задержали на границе и не пустили в страну. Журналисту объявили, что он является персоной нон грата с июня 2014 года до 2019 года. 2 января 2018 года стало известно о задержании в Риге (Латвия) журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. Полицейские заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан министерством внутренних дел. Позже журналист опубликовал на своей странице в Facebook фотографию решения главы МВД Латвии о признании его персона нон грата в стране с 2015 года. Анатолий Курлаев был выслан из страны. Также в Латвии была задержана его супруга – журналист ВГТРК Ольга Курлаева, которую обвинили в угрозе национальной безопасности и выдворили из страны. 21 октября 2016 года сотрудницу медиагруппы "Россия сегодня" Эллу Таранову, приехавшую в Юрмалу (Латвия) для участия в Балтийском форуме, задержали сотрудники пограничной службы как фигурантку "списка нежелательных лиц". В этот же день Таранова вылетела в Россию. 5 мая 2016 года журналист медиагруппы "Россия сегодня" Леонид Свиридов был объявлен властями Польши нежелательной персоной в странах Шенгенской зоны. Ему был запрещен въезд до 14 декабря 2020 года. Перед этим, 4 октября 2014 года без объяснения причин МИД Польши аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого власти начали административную процедуру лишения вида на жительство – статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда. 9 марта 2016 года в список нежелательных лиц Литвы из-за возможной угрозы национальной безопасности были внесены журналист Павел Зарубин и его съемочная группа ВГТРК. Они были объявлены персонами нон грата, их попросили покинуть Литву. 13 декабря 2015 года персоной нон-грата в Латвии был объявлен телеведущий канала "Культура" и историк Феликс Разумовский. Его со всей съемочной группой не пропустили на территорию прибалтийской республики, где журналисты хотели снять сюжет к программе "Кто мы?" в Рундальском дворце. На пограничном пункте ему было представлено решение министра внутренних дел о запрете на въезд в Латвию "на неопределенный срок". Разумовский был депортирован из Латвии. 23 марта 2015 года сотрудник медиагруппы "Россия сегодня", радиоведущий, блогер, писатель Армен Гаспарян был объявлен персоной нон грата в Молдавии. Гаспаряну был запрещен въезд в страну до 2020 года. Радиоведущий, прибывший в Кишинев с рабочим визитом, вылетел обратно в Москву тем же самолетом, на котором прибыл в Кишинев. Коллеги Гаспаряна предположили, что причиной объявления радиоведущего персоной нон грата является его выступление на радио "Голос России" в передаче, посвященной событиям на Украине. 28 мая 2015 года Молдавия объявила персоной нон грата специального корреспондента ВГТРК Дмитрия Кайстро. Ему запретили въезжать в страну до 2019 года. 19 марта 2015 года генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и автор фильма "Крым. Возвращение на Родину", журналист Андрей Кондрашов объявлены персонами нон грата в Молдавии. Соответствующее решение вынесено Бюро по миграции и убежищу. Запрет был введен на пять лет.26 августа 2014 года группа российских журналистов и экспертов стала персоной нон грата в Азербайджане. Среди них: Анастасия Каримова, Александр Шмелев, Дмитрий Бавырин, Марина Скорикова и Светлана Шмелева. Также в список были включены журналисты Илья Азар и Сергей Бутман, сотрудники российских "Известий", "Эхо Москвы" и многих других изданий. В 2014 году Национальный совет Украины по телерадиовещанию создал список из 38 фамилий сотрудников российских СМИ, в отношении которых в Службу безопасности Украины направлены предложения о запрете на въезд в страну, список был расширен до 49 человек. В частности, в список были включены гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, гендиректор "Первого канала. Всемирная сеть" Алексей Ефимов, гендиректор Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Добродеев, гендиректор НТВ Владимир Кулистиков, гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также журналист Сергей Доренко. Также в список вошли Юлия Чумакова, Ирада Зейналова, Иван Прозоров, Михаил Леонтьев, Екатерина Андреева, Александр Евстигнеев, Виталий Елисеев, Петр Толстой, Петр Федоров, Алексей Балицкий, Юлия Быстрицкая, Евгений Попов, Андрей Кондрашов, Зариф Салима, Борис Корчевников, Евгений Бекасов, Эвелин Закамская, Кирилл Поздняков, Анастасия Литвинова, Ирина Варламова, Андрей Добров, Алексей Пушков, Ашот Габрелянов, Эрмина Катонджян, Анатолий Сулейманов, Екатерина Агафонова, Станислав Григорьев, Максим Кисилев, Сергей Скрипников, Антон Златопольский, Виталий Арутюнян, Андрей Куницын, Максим Березик, Алексей Бродский, Вера Кузьмина, Анна Прохорова, Семен Пегов, Алексей Пиманов, Илья Доронов, Владимир Соловьев, Аркадий Мамонтов. 21 марта 2014 года против генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева были введены персональные санкции Евросоюза. После воссоединения Крыма с Россией журналист был включен в список лиц, по мнению ЕС угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Киселеву был запрещен въезд в Евросоюз.Данное решение было обжаловано в европейском суде общей юрисдикции в мае 2015 года. В июне 2017 года суд оставил в силе санкции против Киселева. 18 сентября 2009 года оператора телеканала "Россия" Игоря Белокопытова не пропустили на Украину в аэропорту Борисполь, поскольку погранслужба имела поручение от правоохранительных органов по поводу запрета на его въезд. Он был объявлен персоной нон грата с июня 2009 года в связи с распространением "лживой информации в отношении украинских граждан". Белокопытову был запрещен въезд на Украину в течение пяти лет. Оператор был задержан вместе с автором программы "Специальный корреспондент" Аркадием Мамонтовым. Причиной запрета назывался документальный фильм, снятый студией Мамонтова, – "Свой-чужой", в котором рассказывалось об участии украинских военных специалистов в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года на стороне Грузии. В июле 2010 года запрет был снят. 30 июля 2009 года стало известно о запрете на въезд в Литву главного редактора информационного агентства REGNUM Модеста Колерова в связи с тем, что он внесен в список лиц, чей приезд в страну нежелателен и является персоной нон грата. Колеров направлявшийся в Вильнюс по приглашению газеты "Литовский курьер" на "круглый стол", посвященный российско-литовским отношениям, был задержан на пограничном контрольно-пропускном пункте Кена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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