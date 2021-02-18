https://ria.ru/20210218/solovev-1598022917.html
Журналисту Соловьеву запретили въезд в Латвию
Журналисту Соловьеву запретили въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс запретил телеведущему канала "Россия 1" Владимиру Соловьеву въезд в страну. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:45
2021-02-18T14:45
2021-02-18T15:26
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владимир соловьев (телеведущий)
мид латвии
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РИГА/МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс запретил телеведущему канала "Россия 1" Владимиру Соловьеву въезд в страну.Министр также отметил, что для Латвии неприемлема "глорификация нацизма".Скандал разразился после эфира об Алексее Навальном, где также звучало имя Адольфа Гитлера.Соловьев ответил, что обсудит случившееся со своим адвокатом."Надо теперь думать, на кого подавать в суд и с кем судиться. Потому что, видно, господин министр совсем не разобрался. Тем более, как я понимаю, наш канал там не транслируют, и он судит по Twitter сторонников Навального, а не по реальному тексту передачи, в которой звучала фамилия нацистского преступника Гитлера и не только его", — прокомментировал он решение главы МИД Латвии.В передаче, как отметил ведущий, "идет полное осуждение нацизма", из чего он делает вывод о том, что министра ввели в заблуждение."Теперь надо думать, куда подавать в суд. Потому что обвинить меня, еврея и антифашиста, в том, что я поборник нацизма, — это оскорбление памяти всех моих (родных. — Прим. ред.), погибших на войне от рук нацистов", — заявил Соловьев.В Союзе журналистов России осудили решение латвийского МИД и напомнили, что его приняли на фоне закрытия в республике нескольких российских СМИ.
https://ria.ru/20210217/solovev-1597808335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, латвия, в мире, владимир соловьев (телеведущий), мид латвии
РИГА/МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Глава МИД Латвии
Эдгар Ринкевичс запретил телеведущему канала "Россия 1" Владимиру Соловьеву
въезд в страну.
"Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики", — написал он в Twitter.
Министр также отметил, что для Латвии
неприемлема "глорификация нацизма".
Скандал разразился после эфира об Алексее Навальном, где также звучало имя Адольфа Гитлера.
Соловьев ответил, что обсудит случившееся со своим адвокатом.
"Надо теперь думать, на кого подавать в суд и с кем судиться. Потому что, видно, господин министр совсем не разобрался. Тем более, как я понимаю, наш канал там не транслируют, и он судит по Twitter сторонников Навального, а не по реальному тексту передачи, в которой звучала фамилия нацистского преступника Гитлера и не только его", — прокомментировал он решение главы МИД Латвии.
В передаче, как отметил ведущий, "идет полное осуждение нацизма", из чего он делает вывод о том, что министра ввели в заблуждение.
"Теперь надо думать, куда подавать в суд. Потому что обвинить меня, еврея и антифашиста, в том, что я поборник нацизма, — это оскорбление памяти всех моих (родных. — Прим. ред.), погибших на войне от рук нацистов", — заявил Соловьев.
В Союзе журналистов России осудили
решение латвийского МИД и напомнили, что его приняли на фоне закрытия в республике нескольких российских СМИ.