https://ria.ru/20210218/solovev-1598024185.html

СЖР прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию

СЖР прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию

Запрет журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию - это выдавливание и русского языка, и российских журналистов из информационного пространства страны,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:52

2021-02-18T14:52

2021-02-18T15:03

владимир соловьев (телеведущий)

союз журналистов россии

латвия

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запрет журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию - это выдавливание и русского языка, и российских журналистов из информационного пространства страны, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Ранее МИД Латвии заявил, что объявил российского журналиста персоной нон грата в стране.Секретарь СЖР напомнил о закрытии в Латвии ряда российских телеканалов."Этот процесс будет длиться достаточно долго. После того, как журналистов не останется, будут вычищать интернет-пространство. Примеры этого мы уже видели, что вводятся штрафы за использование, за просмотр российского контента. Процесс этот будет продолжаться, видимо, до тех пор, пока окончательно информационное пространство прибалтийское не будет зачищено от российского даже не влияния, а вообще от чего бы то ни было российского. Журналисты, как проводники языка и информации, первые попадают под удар", - добавил Шафир.Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210209/latviya-1596745516.html

https://ria.ru/20210208/demarsh-1596585584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, латвия, в мире