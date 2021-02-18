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СЖР прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию
СЖР прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию
Запрет журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию - это выдавливание и русского языка, и российских журналистов из информационного пространства страны,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:52
2021-02-18T15:03
владимир соловьев (телеведущий)
союз журналистов россии
латвия
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запрет журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию - это выдавливание и русского языка, и российских журналистов из информационного пространства страны, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Ранее МИД Латвии заявил, что объявил российского журналиста персоной нон грата в стране.Секретарь СЖР напомнил о закрытии в Латвии ряда российских телеканалов."Этот процесс будет длиться достаточно долго. После того, как журналистов не останется, будут вычищать интернет-пространство. Примеры этого мы уже видели, что вводятся штрафы за использование, за просмотр российского контента. Процесс этот будет продолжаться, видимо, до тех пор, пока окончательно информационное пространство прибалтийское не будет зачищено от российского даже не влияния, а вообще от чего бы то ни было российского. Журналисты, как проводники языка и информации, первые попадают под удар", - добавил Шафир.Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210209/latviya-1596745516.html
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владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, латвия, в мире

СЖР прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию

14:52 18.02.2021 (обновлено: 15:03 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запрет журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию - это выдавливание и русского языка, и российских журналистов из информационного пространства страны, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Ранее МИД Латвии заявил, что объявил российского журналиста персоной нон грата в стране.

"Это целенаправленное выдавливание и языка русского, и журналистов российских вне зависимости от их политических взглядов, вне зависимости от того, в каких СМИ они работают, вне зависимости от того, какую точку (зрения) они представляют, из информационного пространства своей страны", - прокомментировал инцидент Шафир.

Секретарь СЖР напомнил о закрытии в Латвии ряда российских телеканалов.
"Этот процесс будет длиться достаточно долго. После того, как журналистов не останется, будут вычищать интернет-пространство. Примеры этого мы уже видели, что вводятся штрафы за использование, за просмотр российского контента. Процесс этот будет продолжаться, видимо, до тех пор, пока окончательно информационное пространство прибалтийское не будет зачищено от российского даже не влияния, а вообще от чего бы то ни было российского. Журналисты, как проводники языка и информации, первые попадают под удар", - добавил Шафир.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 21:49
ООН прокомментировала закрытие российских каналов в Латвии
Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 20:17
МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Союз журналистов РоссииЛатвияВ мире
 
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