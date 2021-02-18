https://ria.ru/20210218/zarplata-1598084069.html

Реальные зарплаты в России выросли на 2,5 процента в 2020 году

Реальные зарплаты в России выросли на 2,5 процента в 2020 году

Реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%, свидетельствуют предварительные данные Росстата. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:33

2021-02-18T19:33

2021-02-18T22:33

россия

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%, свидетельствуют предварительные данные Росстата.Как напомнило ведомство, реальной называется средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.Так, в декабре реальные зарплаты выросли на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с выплатой бонусов и премий в конце года.По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 40,7%.Рост реальных зарплат в 2020 году произошел на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, по предварительной оценке Росстата, на 3,5%.Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, на зарплату в структуре доходов населения приходится 57%. Снижение произошло за счет спада доходов от предпринимательской деятельности, доходов по депозитам, а также за счет сокращения неформальной занятости.

https://ria.ru/20210218/zarplata-1598030235.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика