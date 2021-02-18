https://ria.ru/20210218/zarplata-1598084069.html
Реальные зарплаты в России выросли на 2,5 процента в 2020 году
Реальные зарплаты в России выросли на 2,5 процента в 2020 году
Реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%, свидетельствуют предварительные данные Росстата. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:33
2021-02-18T19:33
2021-02-18T22:33
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%, свидетельствуют предварительные данные Росстата.Как напомнило ведомство, реальной называется средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.Так, в декабре реальные зарплаты выросли на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с выплатой бонусов и премий в конце года.По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 40,7%.Рост реальных зарплат в 2020 году произошел на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, по предварительной оценке Росстата, на 3,5%.Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, на зарплату в структуре доходов населения приходится 57%. Снижение произошло за счет спада доходов от предпринимательской деятельности, доходов по депозитам, а также за счет сокращения неформальной занятости.
https://ria.ru/20210218/zarplata-1598030235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%, свидетельствуют предварительные данные Росстата
.
Как напомнило ведомство, реальной называется средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
Так, в декабре реальные зарплаты выросли на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с выплатой бонусов и премий в конце года.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на шесть процентов, в декабре 2020 года — 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%", — говорится в докладе.
По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 40,7%.
Рост реальных зарплат в 2020 году произошел на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, по предварительной оценке Росстата, на 3,5%.
Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников
, на зарплату в структуре доходов населения приходится 57%. Снижение произошло за счет спада доходов от предпринимательской деятельности, доходов по депозитам, а также за счет сокращения неформальной занятости.