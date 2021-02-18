https://ria.ru/20210218/zaraznost-1598087754.html

ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса

ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:04

2021-02-18T20:04

2021-02-18T20:34

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

здоровье

весь мир

здоровье - общество

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598088777_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_2f7534803d578b04fce1c780333c6384.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2.Как уточнила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, это не влияет на тяжесть течения болезни."Этот штамм является более заразным, так же как и британский", — сказала она, отметив, что распространение инфекции по-прежнему можно замедлить, соблюдая привычные меры предосторожности — например, социальное дистанцирование.Штамм 501.V2 впервые выявили в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР.

https://ria.ru/20210212/zarazheniya-1597269901.html

весь мир

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье, весь мир, здоровье - общество, воз, юар, в мире