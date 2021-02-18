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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/zaraznost-1598087754.html
ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса
ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:04
2021-02-18T20:34
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2.Как уточнила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, это не влияет на тяжесть течения болезни."Этот штамм является более заразным, так же как и британский", — сказала она, отметив, что распространение инфекции по-прежнему можно замедлить, соблюдая привычные меры предосторожности — например, социальное дистанцирование.Штамм 501.V2 впервые выявили в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье, весь мир, здоровье - общество, воз, юар, в мире

ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса

20:04 18.02.2021 (обновлено: 20:34 18.02.2021)
 
© AFP 2021 / Phill MagakoeМедики инфекционного забирают мужчину с симптомами коронавируса, Южная Африка
Медики инфекционного забирают мужчину с симптомами коронавируса, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AFP 2021 / Phill Magakoe
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2.
Как уточнила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, это не влияет на тяжесть течения болезни.
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"Этот штамм является более заразным, так же как и британский", — сказала она, отметив, что распространение инфекции по-прежнему можно замедлить, соблюдая привычные меры предосторожности — например, социальное дистанцирование.
Штамм 501.V2 впервые выявили в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР.
 
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