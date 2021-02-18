https://ria.ru/20210218/zaraznost-1598087754.html
ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса
ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:04
2021-02-18T20:04
2021-02-18T20:34
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
здоровье
весь мир
здоровье - общество
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598088777_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_2f7534803d578b04fce1c780333c6384.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2.Как уточнила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, это не влияет на тяжесть течения болезни."Этот штамм является более заразным, так же как и британский", — сказала она, отметив, что распространение инфекции по-прежнему можно замедлить, соблюдая привычные меры предосторожности — например, социальное дистанцирование.Штамм 501.V2 впервые выявили в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР.
https://ria.ru/20210212/zarazheniya-1597269901.html
весь мир
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598088777_0:119:2193:1764_1920x0_80_0_0_a4a1a2ce7c6e03f849e8c784a7c4ab8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье, весь мир, здоровье - общество, воз, юар, в мире