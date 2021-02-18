https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html

В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера

В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера

Ситуация с рэпером Пабло Аселем, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в Испании, показывает, что Запад продолжает придерживаться двойных... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:49

2021-02-18T20:49

2021-02-18T20:49

пабло асель

госдума рф

елена панина

испания

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация с рэпером Пабло Аселем, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в Испании, показывает, что Запад продолжает придерживаться двойных стандартов, пресекая инакомыслие в США и ЕС и в то же время постоянно обвиняя Россию в "нарушениях прав человека", сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Депутат отметила, что на Западе количество политзаключенных самых разных взглядов исчисляется сотнями."Не хотелось бы, чтобы молодой музыкант из Каталонии пополнил их число", - добавила парламентарий.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками, 16 февраля он был арестован.Арест Аселя привел к акциям протеста и беспорядкам в Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Жироне, Льейде, Гранаде. Задержаны несколько десятков человек, десятки ранены.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

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пабло асель, госдума рф, елена панина, испания, в мире