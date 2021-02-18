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В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
Ситуация с рэпером Пабло Аселем, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в Испании, показывает, что Запад продолжает придерживаться двойных... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:49
2021-02-18T20:49
пабло асель
госдума рф
елена панина
испания
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация с рэпером Пабло Аселем, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в Испании, показывает, что Запад продолжает придерживаться двойных стандартов, пресекая инакомыслие в США и ЕС и в то же время постоянно обвиняя Россию в "нарушениях прав человека", сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Депутат отметила, что на Западе количество политзаключенных самых разных взглядов исчисляется сотнями."Не хотелось бы, чтобы молодой музыкант из Каталонии пополнил их число", - добавила парламентарий.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками, 16 февраля он был арестован.Арест Аселя привел к акциям протеста и беспорядкам в Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Жироне, Льейде, Гранаде. Задержаны несколько десятков человек, десятки ранены.
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пабло асель, госдума рф, елена панина, испания, в мире

В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера

20:49 18.02.2021
 
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Изабель Инфантес
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация с рэпером Пабло Аселем, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в Испании, показывает, что Запад продолжает придерживаться двойных стандартов, пресекая инакомыслие в США и ЕС и в то же время постоянно обвиняя Россию в "нарушениях прав человека", сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"История Пабло Аселя показывает, что Запад продолжает активно придерживаться двойных стандартов, жестко пресекая инакомыслие внутри США и ЕС, но при этом постоянно пеняя России на "нарушения прав человека", - сказала Панина.

Депутат отметила, что на Западе количество политзаключенных самых разных взглядов исчисляется сотнями.
"Не хотелось бы, чтобы молодой музыкант из Каталонии пополнил их число", - добавила парламентарий.
Демонстрации с требованием освободить музыканта Пабло Аселя в Барселона - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:00
Испания требует освободить Навального. И бросает в тюрьму певца за твиты
В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками, 16 февраля он был арестован.
Арест Аселя привел к акциям протеста и беспорядкам в Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Жироне, Льейде, Гранаде. Задержаны несколько десятков человек, десятки ранены.
Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании
© REUTERS / Susana Vera

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Susana Vera

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

Участник акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне.
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Nacho Doce

В беспорядках пострадали десятки человек.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Барселоне
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
© AP Photo / Manu Fernandez

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Emilio Morenatti

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

Протестующий бьет битой полицейский фургон во время столкновений после акции протеста в Барселоне
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Susana Vera

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

Разбитое окно обувного магазина во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

Сотрудники пожарной службы тушат горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
 
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