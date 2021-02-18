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СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России
СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России
Заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова обвинили в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:31
2021-02-18T23:42
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
андрей картаполов
дебальцево
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова обвинили в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается в публикации СБУ в Facebook.В частности, ему вменяют якобы "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "ведение агрессивной войны", а также "нарушение законов войны, сопряженное с умышленным убийством".Помимо этого, украинские следователи считают, что в 2014 году Картаполов якобы участвовал в организации Иловайского котла."Андрей Картаполов в январе — феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", — также отмечается в сообщении.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В частности, в Киеве считают, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе. В России не раз подчеркивали, что государство не вмешивалось во внутриукраинский конфликт. Также Москва отмечала, что непричастна к событиям на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210216/donbass-1597586597.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, андрей картаполов, дебальцево, донбасс, украина, соцсети, в мире

СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России

16:31 18.02.2021 (обновлено: 23:42 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова обвинили в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается в публикации СБУ в Facebook.
В частности, ему вменяют якобы "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "ведение агрессивной войны", а также "нарушение законов войны, сопряженное с умышленным убийством".
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Помимо этого, украинские следователи считают, что в 2014 году Картаполов якобы участвовал в организации Иловайского котла.
"Андрей Картаполов в январе — феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", — также отмечается в сообщении.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В частности, в Киеве считают, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе. В России не раз подчеркивали, что государство не вмешивалось во внутриукраинский конфликт. Также Москва отмечала, что непричастна к событиям на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.
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