https://ria.ru/20210218/ukraina-1598047558.html

СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России

СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России

Заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова обвинили в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается в... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:31

2021-02-18T16:31

2021-02-18T23:42

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

андрей картаполов

дебальцево

донбасс

украина

соцсети

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/129835/34/1298353482_0:165:2200:1403_1920x0_80_0_0_2b815e8188b71b0a4e2d60e753c1d692.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова обвинили в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается в публикации СБУ в Facebook.В частности, ему вменяют якобы "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "ведение агрессивной войны", а также "нарушение законов войны, сопряженное с умышленным убийством".Помимо этого, украинские следователи считают, что в 2014 году Картаполов якобы участвовал в организации Иловайского котла."Андрей Картаполов в январе — феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", — также отмечается в сообщении.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В частности, в Киеве считают, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе. В России не раз подчеркивали, что государство не вмешивалось во внутриукраинский конфликт. Также Москва отмечала, что непричастна к событиям на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210216/donbass-1597586597.html

https://ria.ru/20210218/ukraina-1597994374.html

россия

дебальцево

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, андрей картаполов, дебальцево, донбасс, украина, соцсети, в мире