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https://ria.ru/20210218/tsitadel-1598038951.html
Российские археологи создали 3D-модель цитадели Дамаска
Российские археологи создали 3D-модель цитадели Дамаска
Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) завершили работы по созданию трехмерной цифровой модели цитадели Дамаска, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:56
2021-02-18T20:16
культура
ближний восток
открытия - риа наука
российская академия наук
сирия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) завершили работы по созданию трехмерной цифровой модели цитадели Дамаска, сообщает пресс-служба института."Специалисты Института истории материальной культуры РАН совместно с ГК "ГЕОСКАН" завершили работы по созданию трехмерной цифровой модели цитадели Дамаска и сделали модель доступной для просмотра в интернете", - говорится в сообщении.Отмечается, что 3D-модель цитадели Дамаска передана сирийской стороне. Российские специалисты рассчитывают, что она поможет сирийцам при восстановлении этого памятника. Последняя реставрация Дамасской цитадели проводилась с 1980-х годов и еще не завершена."Аэрофотосъемка объекта для построения 3D-модели была проведена творческим коллективом ИИМК РАН в рамках международной конференции по возвращению беженцев и восстановлению Сирии, которая состоялась в ноябре 2020 года в Дамаске. Сейчас работа по созданию 3D-модели Дамасской цитадели завершена", - отметила заместитель директора ИИМК РАН, руководитель проекта "Пальмира" Наталья Соловьева, слова которой приводятся в сообщении.Ранее сообщалось, что специалисты ИИМК РАН несколько лет работали над созданием 3D-модели древней Пальмиры, собравшей детальную информацию обо всех разрушениях, которым подвергся этот памятник мировой культуры. 3D-модель Пальмиры была передана сирийской стороне.Цитадель Дамаска - одна из самых древних сохранившихся на Ближнем Востоке крепостей, строительство которой началось еще при римском императоре Диоклетиане (III – IV века). Первые разрушения крепость Дамаска пережила еще в Х веке. Новая цитадель строилась с XI века, когда территорию заняли турки-сельджуки, в 1260 году ее осаждали войска монголов, в 1401 году - Тамерлана, с начала XVI века цитадель, как и другие территории Сирии, стала частью Османской империи. Военное значение она стала терять лишь в XIX веке. До 1986 года использовалась как тюрьма и казармы, затем началась ее реставрация.
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ближний восток, открытия - риа наука, российская академия наук, сирия

Российские археологи создали 3D-модель цитадели Дамаска

15:56 18.02.2021 (обновлено: 20:16 18.02.2021)
 
© ГК "ГЕОСКАН"Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© ГК "ГЕОСКАН"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) завершили работы по созданию трехмерной цифровой модели цитадели Дамаска, сообщает пресс-служба института.
"Специалисты Института истории материальной культуры РАН совместно с ГК "ГЕОСКАН" завершили работы по созданию трехмерной цифровой модели цитадели Дамаска и сделали модель доступной для просмотра в интернете", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 3D-модель цитадели Дамаска передана сирийской стороне. Российские специалисты рассчитывают, что она поможет сирийцам при восстановлении этого памятника. Последняя реставрация Дамасской цитадели проводилась с 1980-х годов и еще не завершена.
"Аэрофотосъемка объекта для построения 3D-модели была проведена творческим коллективом ИИМК РАН в рамках международной конференции по возвращению беженцев и восстановлению Сирии, которая состоялась в ноябре 2020 года в Дамаске. Сейчас работа по созданию 3D-модели Дамасской цитадели завершена", - отметила заместитель директора ИИМК РАН, руководитель проекта "Пальмира" Наталья Соловьева, слова которой приводятся в сообщении.
© ГК "ГЕОСКАН"Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
1 из 4
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
© ГК "ГЕОСКАН"
© ГК "ГЕОСКАН"Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
2 из 4
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
© ГК "ГЕОСКАН"
© ГК "ГЕОСКАН"Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
3 из 4
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
© ГК "ГЕОСКАН"
© ГК "ГЕОСКАН"Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
4 из 4
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
© ГК "ГЕОСКАН"
1 из 4
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
© ГК "ГЕОСКАН"
2 из 4
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
© ГК "ГЕОСКАН"
3 из 4
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
© ГК "ГЕОСКАН"
4 из 4
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
© ГК "ГЕОСКАН"
Ранее сообщалось, что специалисты ИИМК РАН несколько лет работали над созданием 3D-модели древней Пальмиры, собравшей детальную информацию обо всех разрушениях, которым подвергся этот памятник мировой культуры. 3D-модель Пальмиры была передана сирийской стороне.
Цитадель Дамаска - одна из самых древних сохранившихся на Ближнем Востоке крепостей, строительство которой началось еще при римском императоре Диоклетиане (III – IV века). Первые разрушения крепость Дамаска пережила еще в Х веке. Новая цитадель строилась с XI века, когда территорию заняли турки-сельджуки, в 1260 году ее осаждали войска монголов, в 1401 году - Тамерлана, с начала XVI века цитадель, как и другие территории Сирии, стала частью Османской империи. Военное значение она стала терять лишь в XIX веке. До 1986 года использовалась как тюрьма и казармы, затем началась ее реставрация.
 
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