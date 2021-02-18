Российские археологи создали 3D-модель цитадели Дамаска
15:56 18.02.2021 (обновлено: 20:16 18.02.2021)
"Специалисты Института истории материальной культуры РАН совместно с ГК "ГЕОСКАН" завершили работы по созданию трехмерной цифровой модели цитадели Дамаска и сделали модель доступной для просмотра в интернете", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 3D-модель цитадели Дамаска передана сирийской стороне. Российские специалисты рассчитывают, что она поможет сирийцам при восстановлении этого памятника. Последняя реставрация Дамасской цитадели проводилась с 1980-х годов и еще не завершена.
"Аэрофотосъемка объекта для построения 3D-модели была проведена творческим коллективом ИИМК РАН в рамках международной конференции по возвращению беженцев и восстановлению Сирии, которая состоялась в ноябре 2020 года в Дамаске. Сейчас работа по созданию 3D-модели Дамасской цитадели завершена", - отметила заместитель директора ИИМК РАН, руководитель проекта "Пальмира" Наталья Соловьева, слова которой приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что специалисты ИИМК РАН несколько лет работали над созданием 3D-модели древней Пальмиры, собравшей детальную информацию обо всех разрушениях, которым подвергся этот памятник мировой культуры. 3D-модель Пальмиры была передана сирийской стороне.
Цитадель Дамаска - одна из самых древних сохранившихся на Ближнем Востоке крепостей, строительство которой началось еще при римском императоре Диоклетиане (III – IV века). Первые разрушения крепость Дамаска пережила еще в Х веке. Новая цитадель строилась с XI века, когда территорию заняли турки-сельджуки, в 1260 году ее осаждали войска монголов, в 1401 году - Тамерлана, с начала XVI века цитадель, как и другие территории Сирии, стала частью Османской империи. Военное значение она стала терять лишь в XIX веке. До 1986 года использовалась как тюрьма и казармы, затем началась ее реставрация.