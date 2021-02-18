https://ria.ru/20210218/terroristy-1597977075.html

ФСБ провела в десяти регионах задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ провела в десяти регионах задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*

Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:50

2021-02-18T11:50

2021-02-18T13:19

россия

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает ЦОС ФСБ России.Отмечается, что операция проходила в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях, "задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации... В отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.В своей пропагандистской деятельности они применяли "доктрину создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".Добавляется, что по местам жительства задержанных изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, средства связи, электронные носители информации.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/fsb-1597790034.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание членов "Хизб ут-Тахрир"* Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела. 2021-02-18T11:50 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия