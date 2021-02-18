https://ria.ru/20210218/terroristy-1597977075.html
ФСБ провела в десяти регионах задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*
ФСБ провела в десяти регионах задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:50
2021-02-18T11:50
2021-02-18T13:19
россия
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает ЦОС ФСБ России.Отмечается, что операция проходила в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях, "задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации... В отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.В своей пропагандистской деятельности они применяли "доктрину создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".Добавляется, что по местам жительства задержанных изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, средства связи, электронные носители информации.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597992313_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e86d3fbd99d140bb9f9aad694dcc6a0c.jpg
Задержание членов "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела.
2021-02-18T11:50
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PT1M44S
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает ЦОС ФСБ России
.
Отмечается, что операция проходила в Крыму, Москве
, Санкт-Петербурге
, Приморском и Краснодарском краях
, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях
, "задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
"*.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации... В отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.
В своей пропагандистской деятельности они применяли "доктрину создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".
Добавляется, что по местам жительства задержанных изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, средства связи, электронные носители информации.
Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России