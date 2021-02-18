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ФСБ провела в десяти регионах задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*
ФСБ провела в десяти регионах задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:50
2021-02-18T13:19
россия
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает ЦОС ФСБ России.Отмечается, что операция проходила в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях, "задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации... В отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.В своей пропагандистской деятельности они применяли "доктрину создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".Добавляется, что по местам жительства задержанных изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, средства связи, электронные носители информации.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание членов "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела.
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россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ провела в десяти регионах задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*

11:50 18.02.2021 (обновлено: 13:19 18.02.2021)
 
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что операция проходила в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях, "задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации... В отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.
В своей пропагандистской деятельности они применяли "доктрину создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".
Добавляется, что по местам жительства задержанных изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, средства связи, электронные носители информации.
Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РоссияХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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