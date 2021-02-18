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https://ria.ru/20210218/sputnik-1598100234.html
В Словакии провалилась попытка согласовать закупку "Спутника V"
В Словакии провалилась попытка согласовать закупку "Спутника V"
Правительство Словакии не согласовало закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава минздрава Марек Крайчи. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T22:30
2021-02-18T22:30
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
боливия
армения
в мире
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ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Правительство Словакии не согласовало закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава минздрава Марек Крайчи.Ранее премьер Игорь Матович анонсировал на 18 февраля обсуждение в правительстве вопроса о начале переговоров с Россией по поставкам вакцины "Спутник V" до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). По его словам, за это высказались ведущие словацкие эксперты. В среду начать закупку призвала ассоциация союзов работодателей.Лидер входящей в правящую коалицию партии "За людей" Вероника Ремишова заявила, что "любая вакцина должна быть зарегистрирована в ЕМА". "Это установленный стандарт и это в интересах здоровья людей", - сказала она.Применение "Спутника V" одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, боливия, армения, в мире

В Словакии провалилась попытка согласовать закупку "Спутника V"

22:30 18.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Правительство Словакии не согласовало закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава минздрава Марек Крайчи.
Ранее премьер Игорь Матович анонсировал на 18 февраля обсуждение в правительстве вопроса о начале переговоров с Россией по поставкам вакцины "Спутник V" до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). По его словам, за это высказались ведущие словацкие эксперты. В среду начать закупку призвала ассоциация союзов работодателей.

"Правительство сегодня не приняло решения о закупке вакцины "Спутник V", на него наложила вето партия "За людей", - сказал Крайчи.

Лидер входящей в правящую коалицию партии "За людей" Вероника Ремишова заявила, что "любая вакцина должна быть зарегистрирована в ЕМА". "Это установленный стандарт и это в интересах здоровья людей", - сказала она.
Применение "Спутника V" одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.
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Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияБоливияАрменияВ мире
 
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