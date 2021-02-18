В Словакии провалилась попытка согласовать закупку "Спутника V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Правительство Словакии не согласовало закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава минздрава Марек Крайчи.
Ранее премьер Игорь Матович анонсировал на 18 февраля обсуждение в правительстве вопроса о начале переговоров с Россией по поставкам вакцины "Спутник V" до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). По его словам, за это высказались ведущие словацкие эксперты. В среду начать закупку призвала ассоциация союзов работодателей.
"Правительство сегодня не приняло решения о закупке вакцины "Спутник V", на него наложила вето партия "За людей", - сказал Крайчи.
Лидер входящей в правящую коалицию партии "За людей" Вероника Ремишова заявила, что "любая вакцина должна быть зарегистрирована в ЕМА". "Это установленный стандарт и это в интересах здоровья людей", - сказала она.
Применение "Спутника V" одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.